Tecău a părăsit Roland Garros-ul

Constănţeanul Horia Tecău şi gorjeanul Florin Mergea au ratat prezenţa în optimile de finală ale turneului de dublu de la Roland Garros. Învingători în primul tur, în faţa perechii Sebastien Grosjean (Franţa) / Gustavo Kuerten (Brazilia), românii au cedat în actul secund, cu 3-6, 4-6, în faţa dublului braziliano-sîrb Bruno Soares / Duşan Vemic. În turneul feminin de dublu, româncele Edina Gallovits / Monica Niculescu au fost eliminate în turul secund de chinezoaicele Zi Yan / Jie Zheng (fav. nr. 8), cu 6-2, 5-7, 1-6. Tot în turul secund, dublul româno-francez Sorana Cîrstea / Aravane Rezai a dispus, cu 7-5, 6-2 de Natalie Dechy (Franţa) / Elena Lihovţeva (Rusia). În optimi, Cîrstea şi Rezai au întîlnit, aseară, dublul americano-rus Ashley Harkleroad / Galina Voskoboeva. Duminică au debutat şi întrecerile juniorilor. În turneul masculin, România este reprezentată doar de Marius Copil, care a dispus, în manşa inaugurală, de americanul Jarmere Jenkins, cu 6-3, 6-3. Prezenţa românească din turneul junioarelor este mult mai consistentă, unde concurează Ana Bogdan (fav. nr. 4), constănţeanca Simona Halep (fav. nr. 9), Elena Bogdan (fav. nr. 10), Irina Begu şi Alexandra Damaschin.

Nou record mondial la 100 m

Atletul jamaican Usain Bolt a reuşit, duminică, să parcurgă cei 100 de metri în 9,72 secunde, stabilind astfel un nou record mondial al acestei probe în cadrul reuniunii IAAF de la New York. “Nu am vrut să stabilesc neapărat un record mondial, dar era acolo şi eu doar am făcut cea mai bună cursă. Acum vreau să mă concentrez şi să lucrez pe proba de 200 metri”, a declarat jamaicanul la finalul cursei. Vechiul record mondial aparţinea atletului Asafa Powell, care la reuniunea IAAF de la Rieti, din 2007, a parcus cei 100 m în 9,74 de secunde. Usain Bolt va împlini 22 de ani pe 21 august şi este dublu medaliat cu argint la Mondialele de atletism de la Osaka, din 2007, în probele de 200 m şi ştafetă 4x100 m.

Boston Celtics, după 21 de ani...

Boston Celtics s-a calificat în finala NBA la o distanţă de 21 de ani de ultima performanţă de acest gen realizată de cea mai titrată echipă din NBA! Vineri noaptea, în partida a şasea a finalei Eastern Conference: Detroit Pistons - Boston Celtics 81-89, scorul final fiind 2-4. Campioană a NBA în regular season, Boston Celtics va lupta pentru titlul NBA împotriva echipei Los Angeles Lakers... adversara tradiţională a “celţilor”! Cele două echipe s-au mai întîlnit în finala NBA de… zece ori, scorul general fiind 8-2 pentru Celtics! Dar ultimele două dispute dintre cele două echipe au fost cîştigate de Lakers, în 1985 şi 1987. Ultimul titlu cîştigat de Boston Celtics a fost în 1986.

Detroit Red Wings, la un pas de Cupa Stanley

Detroit Red Wings a făcut un pas uriaş spre cîştigarea Cupei Stanley, sîmbătă noaptea, cînd a cîştigat meciul al patrulea al finalei NHL: Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 1-2 (Hossa / Lidstrom, Hudler). Scorul general este 3-1 pentru Red Wings, meciul al cincilea fiind programat în această noapte la Detroit.

Alberto Contador a cîştigat Turul Italiei

Rutierul spaniol Alberto Contador de la echipa Astana a cîştigat, duminică, ediţia 2008 a Turului Italiei, el devenind astfel cel de-al doilea iberic care se impune în această competiţiei, după ce Miguel Indurain a cucerit ediţiile din 1992 şi 1993. Contador a fost urmat în clasamentul general de Riccardo Ricco, de la echipa Saunier Duval-Scott, şi de Marizo Bruseghin, de la Lampre. Alberto Contador are 25 de ani şi în 2007 a cîştigat Turul Franţei. Ultima etapă a competiţiei a fost cîştigată de italianul Marco Pinotti (High Road).

Eto’o a lovit cu capul în gură un reporter

Internaţionalul camerunez Samuel Eto’o s-a enervat pe jurnalişti, vineri, în timpul unei conferinţe de presă, şi l-a lovit cu capul în gură pe un reporter, a anunţat presa cameruneză. Incidentul a avut loc după ce jurnaliştii au decis să nu le pună întrebări componenţilor naţionalei Camerunului, în semn de protest faţă de decizia federaţiei locale de a le limita accesul la antrenamente. Eto’o şi-a arătat nemulţumirea insultîndu-i pe jurnalişti. În timp ce reprezentanţii mass-media se pregăteau să părăsească sala, fotbalistul l-a lovit cu capul în gură pe Philippe Bony, reporter la un post de radio din Yaounde, care l-a criticat în câteva rînduri pe Eto’o. “M-a prins de guler şi m-a lovit cu capul în buza superioară. Am un dinte care se mişcă”, a declarat Philippe Bony, care a precizat că după ce a fost lovit de fotbalist, gărzile de corp ale lui Eto’o l-au bătut, provocîndu-i o dublă fractură la mîna stîngă. Bony a spus că va depune plîngere împotriva lui Samuel Eto’o. În altercaţia produsă după ieşirea violentă a lui Eto’o, alţi componenţi al naţionalei Camerunului au confiscat camerele de luat vederi ale unor televiziuni şi telefoane cu care se filmase incidentul.

Succes al “cangurilor” în preliminariile CM de fotbal din 2010

Reprezentativa Australiei a învins, sîmbătă, cu 1-0 (Harry Kewell 13), selecţionata Irakului, într-un meci contînd pentru preliminariile Cupei Mondiale din 2010, zona Asia. În urma acestei victorii, Australia are şapte puncte şi se află pe primul loc în grupa 1 de calificare, în timp ce Irakul este pe poziţia a patra, ultima. Meciul de la Brisbane era pe punctul de a nu avea loc, după ce FIFA a suspendat, la începutul săptămînii trecute, Federaţia Irakiană de Fotbal, deoarece guvernul a dizolvat toate forurile sportive. În cele din urmă, FIFA a ridicat suspendarea după ce Guvernul a dat asigurări că decizia viza doar Comitetul Olimpic local.

Real Madrid, profit de 97 de milioane de euro

Campioana Spaniei, Real Madrid, a înregistrat în sezonul ce tocmai s-a încheiat un profit, înainte de impozitare, de circa 97 de milioane de euro, faţă de doar 40 de milioane de euro în stagiunea trecută. Conform cotidianului francez “L’Equipe”, cifra de afaceri s-a ridicat la 360 de milioane de euro, dar pe de altă parte datoriile grupării madrilene se cifrează la circa 240 de milioane de euro. Într-un clasament alcătuit la Londra de firma Deloitte, Real Madrid a fost şi în sezonul 2006-2007 în fruntea clasamentului cifrelor de afaceri, cu 351 de milioane de euro, top în care a depăşit formaţii precum Manchester United (315 milioane de euro), FC Barcelona (290 milioane de euro) şi Chelsea (283 milioane de euro).

AC Milan l-a transferat pe Zambrotta

AC Milan s-a înţeles cu fundaşul italian Gianluca Zambrotta, de la FC Bracelona, club pentru care a evoluat două sezoane. Zambrotta (31 de ani), care poate evolua în defensivă pe ambele flancuri, a ajuns la Barcelona în 2006, de la Juventus Torino, după ce italienii au fost retrogradaţi în urma scandalului Calciopoli. La Milan ar putea ajunge şi camerunezul Samuel Eto’o, pe care vicepreşedintele Adriano Galliani a recunoscut că şi l-ar dori, dar preţul cerut de Barcelona este prea mare, aproximativ 50 de milioane de euro.

Michael Laudrup, noul antrenor al echipei Panathinaikos Atena

Antrenorul danez Michael Laudrup s-a înţeles cu gruparea elenă Panathinaikos Atena, pe care o va antrena în următoarele două sezoane. Laudrup, care a demisionat de la Getafe, echipa la care activează Cosmin Contra, va cîştiga aproximativ 5 milioane de euro pe sezon. Danezul va avea mai multe atribuţii la noul său club, printre care şi cea de a reorganiza departamentul sportiv, şi se va ocupa de transferuri. Laudrup a mai avut oferte de la Galatasaray şi ŢSKA Moscova, dar a ales clubul elen pentru că ar putea evolua în Liga Campionilor, grecii urmînd să joace un play-off cu AEK Atena, Aris Salonic şi Larissa.