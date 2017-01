Penultima etapă în Campionatul Judeţean de fotbal

Campionatul Judeţean de fotbal a intrat pe ultima linie dreaptă! Penultima etapă, devansată pentru sîmbătă, 31 mai, din cauza alegerilor locale, propune două meciuri care se pot dovedi hotărîtoare pentru promovare. Este vorba despre Viitorul Vulturu - Steaua Dorobanţu şi Viitorul II Cobadin - Viitorul Pecineaga, în care formaţiile vizitatoare îşi pot asigura practic, în cazul unor victorii, promovarea directă în Liga a IV-a. În lupta pentru accederea în barajul de promovare-retrogradare se află două echipe în Seria Nord, Steaua Speranţei Siliştea şi Voinţa Săcele, pentru că în Seria Sud doar GSIB Mangalia ameninţă pe Viitorul Pecineaga. AJF a omologat cu 3-0 pentru Steaua Dorobanţu întîlnirea de miercuri, cu Viitorul Tîrguşor, întreruptă în min. 10 după ce echipa din Tîrguşor s-a retras de pe teren. Iată meciurile etapei a 29-a, care vor începe la ora 12.00, cu excepţia celor de la Tîrguşor, Horia, Băneasa şi Independenţa - Seria NORD: Sportul Tortomanu - Steaua Speranţei Siliştea; Viitorul Vulturu - Steaua Dorobanţu; Viitorul Tîrguşor - Ulmetum Pantelimon (ora 17.00); Viitorul Fîntînele - Dacia Mircea Vodă; Voinţa Săcele - Pescăruşul Gîrliciu; Sport Club Horia - Voinţa Siminoc (ora 18.00); Dunărea Ciobanu - Gloria Seimeni. Dunaris Topalu stă. Clasament: 1. Dorobanţu 61p (26j); 2. Siliştea 60p (26j); 3. Săcele 58p (26j); 4. Siminoc 53p (26j); 5. Seimeni 49p (26j); 6. Vulturu 48p (25j); 7. Tortomanu 43p (26j); 8. Mircea Vodă 39p (25j); 9. Gîrliciu 36p (26j); 10. Ciobanu 33p; 11. Horia 23p (26j); 12. Fîntînele 20p (26j); 13. Topalu 19p; 14. Pantelimon 21p (26j); 15. Tîrguşor 10p (26j). Seria SUD: Unirea Topraisar - Recolta Negru Vodă; GSIB Mangalia - Sacidava Aliman; AS Independenţa - Avîntul Comana (ora 18.00); Sport Prim Oltina - CS II Eforie; Trophaeum Adamclisi - Marmura Deleni; Viitorul II Cobadin - Viitorul Pecineaga; Inter Ion Corvin - Viitorul Mereni; Gloria II Băneasa - Fulgerul Chirnogeni (ora 14.00). Clasament: 1. Gloria II Băneasa 66p; 2. CS II Eforie 56p; 3. Viitorul II Cobadin 56p; 4. Pecineaga 56p; 5. Mangalia 54p; 6. Mereni 46p; 7. Oltina 45p; 8. Comana 44p; 9. Negru Vodă 33p; 10. Topraisar 31p (27j); 11. Ion Corvin 29p; 12. Deleni 28p; 13. Adamclisi 27p; 14. Aliman 26p; 15. Independenţa 22p; 16. Chirnogeni 15p (27j). Asociaţia Judeţeană de Fotbal a decis, vineri, ca Aurora 23 August să rămînă în Liga a IV-a. Comisia de Apel a casat hotărîrea Comisiei de Disciplină şi a aprobat memoriul introdus de clubul Aurora, care a adus documente justificative pentru cele două neprezentări. Este posibil ca meciul Aurora 23 August - Perla Murfatlar, din ultima etapă a play-off-ului, să fie reprogramat.

Unirea Urziceni - Cîinii Roşii, finala din “Războiul Stelelor”

Turneul de fotbal de plajă “Războiul Stelelor”, ajuns la ediţia a patra, programează sîmbătă, la Mangalia, pe plaja de lîngă Hotelul “President”, cele două finale. Trofeul şi-l vor disputa Unirea Urziceni şi Cîinii Roşii, echipe neînvinse pînă acum. În semifinalele de vineri, Unirea Urziceni a dispus, cu 3-2, de FC Argeş, iar echipa Cîinii Roşii a învins pe Viteziştii, tot cu 3-2, dar după prelungiri, golul victoriei fiind reuşit de Marian Ivan. Programul finalelor de sîmbătă - ora 13.30, finala mică: FC Argeş - Viteziştii; ora 14.30, finala mare: Unirea Urziceni - Cîinii Roşii.

Românii au rămas doar la dublu la Roland Garros

Victor Hănescu a fost învins, vineri, de francezul Florent Serra, scor 4-6, 3-6, 7-6, 6-7, în turul secund al turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, dotat cu pemii în valoare de 6.947.960 de euro. Partida a fost reluată vineri, după ce joi fusese întreruptă din cauza întunericului, la scorul de 2-1 la seturi pentru francez. Pentru prezenţa în turul secund, Hănescu a primit un cec în valoare de 23.760 de euro. Cea mai bună performanţă a lui Hănescu pe zgura de la Roland Garros rămîne sfertul de finală cedat, în 2005, în faţa elveţianului Roger Federer (2-6, 6-7, 3-6). România nu mai are niciun reprezentant în turneele de simplu, Sorana Cârstea cedînd, încă de joi seară (0-6, 0-6), în faţa bielorusei Victoria Azarenka. În turneul de dublu la feminin, perechea Edina Gallovits / Monica Niculescu s-a impus, vineri, în faţa cuplului Maria-Emilia Salerni (Argentina) / Selima Sfar (Tunisia), cu 6-2, 6-1, într-un meci din primul tur al turneului de dublu. În turul secund, româncele vor întîlni prechea chineză Zi Yan / Jie Zheng, cap de serie nr. 8. Tot în turul secund a obţinut calificarea şi Sorana Cârstea, care, făcînd pereche cu localnica Aravane Rezai, s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-2 în faţa perechii Iaroslava Şvedova (Rusia) / Tamarine Tanasugarn (Thailanda). În turul secund, Cârstea şi Rezan vor întîlni dublul Nathalie Dechy / Elena Lihovţeva (Franţa / Rusia), cap de serie nr. 14. În schimb, Raluca Olaru (România) şi Arantxa Parra Santonja (Spania) au cedat, cu 3-6, 2-6, în faţa dublului Maria Koritţeva (Ucraina) / Vladimira Uhlirova (Cehia). La dublu masculin, perechea Florin Mergea/ Horia Tecău s-a calificat, vineri, în turul doi al doilea. În runda inaugurală, Mergea şi Tecău au învins perechea formată din francezul Sebastien Grosjean şi brazilianul Gustavo Kuerten, în trei seturi, cu 5-7, 6-3, 6-1. Aceasta a fost ultima partidă a tenismanului din Brazilia, care şi-a anunţat retragerea după turneul de la Roland Garros. În turul secund, românii vor întîlni cuplul Bruno Soares / Dusan Vemici (Brazilia / Serbia), care a trecut în runda inaugurală de perechea Chris Haggard / Mişa Zverev (Africa de Sud / Germania).Printre surprizele turului secund al competiţiei masculine se numără eliminările lui James Blake (fav. nr. 7), 7-6, 3-6, 5-7, 3-6 cu Ernests Gulbis şi David Nalbandian (fav. nr. 6), 6-3, 6-4, 2-6, 1-6, 2-6 cu Jeremy Chardy). Vineri au debutat partidele din turul al III-lea în turneul feminin, marea surpriză fiind furnizată de Katarina Srebotnic, care a dispus, cu 6-4, 6-4 de Serena Williams (fav. nr. 5).

Los Angeles Lakers, în finala NBA

Los Angeles Lakers este noua campioană din Western Conference, după ce a cîştigat finala conferinţei cu 4-1 în faţa campioanei en titre a NBA - San Antonio Spurs. În partida a cincea disputată în California, joi noaptea: Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 100-92 (42-48). Kobe Bryant a făcut un meci excelent, înscriind 39p din care 17p în ultimul sfert! Ca şi în primul meci din serie, Spurs a condus în prima repriză, joi avînd 17p avans în sfertul al doilea şi chiar 10p avans în sfertul al treilea! Dar Lakers a revenit în ultimul sfert asigurîndu-şi o victorie meritată, care o propulsează în finala NBA, acolo unde a fost ultima oară în 2004, cînd Detroit Pistons a învins-o cu 4-1. În finala NBA, Lakers va întîlni campioana din Eastern Conference, unde Boston Celtics conduce pe Detroit Pistons cu 3-2, vineri noapte avînd loc meciul al şaselea, la Detroit. Primul meci al finalei NBA este programat joia viitoarea, la Boston sau Detroit.

Zapata, titular în poarta Columbiei

Echipa naţională a Columbiei, cu portarul stelist Robinson Zapata integralist, a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu 1-0 (Robbie Keane 3), de reprezentativa Irlandei, aflată la al doilea meci cu italianul Giovanni Trapattoni pe banca tehnică. Din cauza unei accidentări, mijlocaşul stelist Dayro Moreno nu a putut evolua pentru columbieni în această întîlnire.

Congresul FIFA a aprobat regula “6+5”

Congresul FIFA a votat, vineri, în favoarea regulii “6 autohtoni plus 5 străini”, cerîndu-i preşedintelui forului internaţional, Joseph Blatter, “să continue să găsească pentru Europa orice mijloace în limitele legii ca acest crucial obiectiv sportiv să fie îndeplinit”. “Eram la răscrucea dintre interesele cluburilor şi cele ale echipelor naţionale, iar congresul FIFA a arătat foarte clar pe ce drum să o luăm. Împreună cu Franz Beckenbauer şi Michel Platini am ajuns la această soluţie. Aplicarea unui asemenea sistem ar putea fi aplicată de la sfîrşitul anului 2010 şi vom începe progresiv, cu patru, cinci şi şase autohtoni”, a spus Blatter într-o conferinţă de presă. “Europa nu este într-o poziţie comodă, dar vom face tot ce e posibil să-l ajutăm pe preşedintele FIFA să atingă acest obiectiv. Regula este considerată ilegală de către Uniunea Europeană. Noi, cei de la UEFA, ne găsim într-o poziţie grea şi ne-am putea trezi cu un proces”, a declarat Platini, preşedintele UEFA, care susţine regula “6+5” iniţiată de Blatter. FIFA a dat publicităţii, vineri, cifrele privitoare la veniturile şi cheltuielile forului mondial în 2007, apreciind profitul de 49 de milioane de dolari ca fiind un rezultat foarte pozitiv, avînd în vedere dificultăţile financiare avute pe parcursul anului trecut.

Cristiano Ronaldo va semna cu Real Madrid

Familia atacantului portughez de la Manchester United, Cristiano Ronaldo, este convinsă că fotbalistul va ajunge la Real Madrid. “Cristiano s-a hotărît deja. Va merge la Real Madrid”, a declarat, pentru cotidianul “Marca”, naşul fotbalistului, Fernao Sousa. Jurnaliştii de la publicaţia madrilenă “AS” au vorbit cu familia fotbalistului, la Madeira, rudele internaţionalului portughez afirmînd că aşteaptă decizia jucătorului şi că “speră ca Ronaldo va fi de acord cu transferul la Real”. Manchester United a ameninţat că va reclama clubul Real Madrid la FIFA, dacă oficialii spanioli continuă “cu acest comportament inacceptabil”, cu referire la încercarea madrilenilor de a-l transfera pe atacantul portughez. Preşedintele clubului Real, Juan Ramon Calderon, este dispus să ofere suma record de 80 de milioane de euro grupării engleze şi să-i asigure portughezului un salariu net anual de 9 milioane de euro.

Juventus l-a transferat pe Amauri

După mai multe săptămîni de incertitudine, Juventus Torino şi-a asigurat serviciile atacantului brazilian Amauri, de la Palermo, care a semnat un contract pe patru ani. Amauri a disputat 155 de meciuri în Serie A, la echipele Napoli, Piacenza, Chievo şi Palermo, reuşind să marcheze 41 de goluri. Presa italiană speculează că acest transfer ar putea grăbi plecarea lui David Trezeguet, dornic de o nouă experienţă.

Sampdoria l-a transferat definitiv pe Cassano

Clubul spaniol Real Madrid a anunţat că a ajuns la un acord cu gruparea italiană Sampdoria Genova în privinţa transferului definitiv al atacantului Antonio Cassano, care a evoluat în sezonul 2007-2008 la formaţia italiană, sub formă de împrumut. “Real Madrid şi Sampdoria s-au înţeles asupra transferului lui Antonio Cassano la clubul italian”, se arată pe site-ul oficial al grupării madrilene. Suma de transfer nu a fost precizată. Conducătorii grupării spaniole i-au urat atacantului “mult noroc în noua etapă” a carierei sale. Cassano, în vîrstă de 25 de ani, a fost reţinut de selecţionerul Italiei, Roberto Donadoni, în lotul pentru EURO 2008, competiţie la care “squadra azzurra” va evolua în Grupa C, alături de România, Olanda şi Franţa. În ianuarie 2006, Cassano a fost achiziţionat de Real Madrid de la AS Roma contra sumei de 5 milioane de euro. Italianul nu s-a adaptat însă pe “Santiago Bernabeu”, aşa că în 2007 oficialii madrileni au decis să-l împrumute pentru un an la Sampdoria. Antonio Cassano a marcat zece goluri în acest sezon pentru echipa din Genova, dar a ispăşit şi o suspendare de cinci meciuri pentru insulte şi ameninţări la adresa unui arbitru, în luna martie.