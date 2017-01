Eternul duel în Class 1 World Powerboat Championship

A doua cursă a sezonului din Class 1 World Powerboat Championship - Grand Prix-ul Muntenegru - a început, vineri,cu antrenamentele libere, care au consemnat ceea ce ştiam deja - în acest sezon lupta pentru şefie se va da între Victory Team şi Qatar Team. Deşi echipa campioană este văduvită de prezenţa campionului mondial en titre Arif Saif Al Zafeen - accidentat, Victory 1 a reuşit - din nou! - cel mai bun timp al zilei - 2.29:75. Timp cu aproape trei secunde mai bun decît al celei de-a doua clasate, Qatar 95 - 2.32:28. Pentru moment, Qatar 96 - devenită marea favorită la victorie în cursa de la Budva - n-a ieşit în evidenţă, obţinînd doar al treilea timp al zilei. Dar Hassan Al Thani şi Steve Curtis vor trebui să forţeze sîmbătă, la Edox Pole Position, unde se va stabili grila de start pentru Grand Prix-ul Muntenegru. Din păcate la Budva ar putea lipsi una din protagonistele sezonului trecut - Negociator 50. Barca engleză a abandonat în turul 17 al cursei din Qatar cînd era în luptă pentru podium, după un accident serios care a trimis-o direct în şantierul de reparaţii de la Plymouth! Chris Parsonage era optimist cu privire la participarea echipei sale în cursa muntenegreană, dar se pare că a fost… mult prea optimist! Cursa din Muntenegru este programată duminică după-amiază, urmînd să se alerge 23 de tururi. Clasamentul general după prima cursă a sezonului: 1.Victory 1 - A. Al Zafeen (UAE) / N- Bin Hendi (UAE) 20p; 2. Qatar 96 - H. Al-Thani (Qatar) / S. Curtis (Anglia) 15p; 3. Victory 7 - A. Al Mehairbi (UAE) / JM Sanchez (Franţa) 12p; 4. Qatar 95 - A. Al-Sulaiti (Qatar) / Matteo Nicolini (Italia) 9p; 5. Foresti & Suardi 8 - K. Selmer (Norvegia) / G. Montavoci (Italia) 7p; 6. SeveneleveN 18 - G. Manuzzi (Italia) / N. Giorgi (Italia) 5p; 7. Negotiator 50 - B. Eker (Norvegia) / C. Parsonage (Anglia) 4p.

Surpriză uriaşă la Boston

Uriaşă surpriză în finala Eastern Conference, Detroit Pistons reuşind să învingă, joi noapte, în deplasare, campioana NBA din regular season: Boston Celtics - Detroit Pistons 97-103, egalînd scorul general: 1-1. Oaspeţii au reuşit o performanţă remarcabilă, toţi cei cinci starteri trecînd de graniţa a 10p marcate, Richard Hamilton înscriind chiar 25p. Invincibilă în play-off pe teren propriu, Celtics a trebuit să se recunoască învinsă în faţa formaţiei care-i adusese prima înfrîngere internă şi în regular season! La gazde, doar trei jucători au evoluat la valoarea reală - Paul Pierce 26p, Ray Allen 25p şi Kevin Garnett 24p. Al treilea meci va avea loc în această noapte, la Detroit.

Naţionala de volei feminin a Serbiei, calificată în premieră la JO

Reprezentativa de volei feminin a Serbiei s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice, după ce a învins selecţionata statului Porto Rico în cadrul turneului mondial de calificare pentru Beijing. Serbia, neînvinsă în turneul preolimpic de la Tokyo, la care participă opt echipe, şi-a asigurat deja unul dintre “biletele” pentru Beijing, rezervate primelor trei clasate şi celei mai bune formaţii asiatice. În acelaşi turneu s-a mai calificat şi Japonia, al treilea loc urmînd să fie ocupat, în proporţie de 90%, de Polonia. Serbia este a zecea ţară calificată pentru turneul de volei feminin din cadrul JO 2008, după China (ţară organizatoare), Italia, Brazilia, SUA, Venezuela, Cuba, Rusia, Algeria şi Japonia. Naţionala sîrbă este antrenată de Zoran Terzici, tehnicianul echipei CSU Metal Galaţi, campioana României dînd reprezentativei şi pe ridicătoarea Maja Ognjenovici. Este pentru prima oară în istorie cînd naţionala de volei feminin a Serbiei sau a fostei Iugoslavii s-a calificat la JO.

Kaka va fi operat la genunchiul stîng

Mijlocaşul brazilian al echipei AC Milan, Kaka, va fi supus unei intervenţii chirurgicale la genunchiul stîng, a anunţat într-un comunicat clubul italian. Artroscopia va fi efectuată de doctorul naţionalei Braziliei, Jose Luis Runco, iar perioada de recuperare de care va avea nevoie Kaka va fi comunicată după efectuarea intervenţiei. Mijlocaşul va lipsi de la partidele amicale ale naţionalei Braziliei cu Canada şi Venezuela, dar poate absenta şi de la meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2010, din luna iunie, cu Paraguay, în deplasare, şi Argentina, pe teren propriu. Clubul AC Milan nu i-a permis lui Kaka să participe cu naţionala olimpică a Braziliei la Jocurile de la Beijing, din luna august.

Canizares, pus sub acuzare

Portarul spaniol Santiago Canizares, care şi-a reziliat recent contractul cu Valencia, a fost pus sub acuzare într-un caz de abuz sexual asupra unor minore, au anunţat surse judiciare. Potrivit sursei citate, Canizares, la fel ca şi un alt fotbalist, ar putea avea legătură cu Tomas A.R., cunoscut sub numele de “Vrăjitorul”, un fel de terapeut-guru, care ar fi abuzat de tinere cu vîrste cuprinse între 11 şi 22 de ani, în momentul producerii faptelor. Portarul a fost deja audiat ca martor în acest caz. Însă judecătorul de instrucţie l-a convocat din nou pentru a-l audia, de această dată punîndu-l sub acuzare. Judecătorul de la Eivissa (Ibiza) care se ocupă de dosar, Pablo Mendoza, încearcă să afle dacă Santiago Canizares a întreţinut relaţii sexuale cu minore, cu ajutorul lui Tomas A.R., încarcerat din februarie 2007. Canizares, în vîrstă de 38 de ani, şi-a reziliat recent contractul cu Valencia. Agentul lui Canizares, Alberto Toldra, a dat asigurări că jucătorul este victima unor “acuzaţii false”.

Filippo Inzaghi ar putea juca în turneul olimpic

Atacantul lui AC Milan, Filippo Inzaghi (34 de ani), ar putea fi inclus în lista celor trei jucători de peste 23 de ani care au dreptul să participe alături de echipa olimpică la JO de la Beijing. Vicepreşedintele lui AC Milan, Adriano Galliani, se gîndeşte dacă să îl lase sau nu pe fotbalist să participe la Jocurile Olimpice, după ce Kaka nu a primit acordul conducerii clubului să meargă cu naţionala Braziliei la Beijing. Pippo Inzaghi nu a fost convocat de către selecţionerul Donadoni în lotul pentru EURO 2008, deşi fotbalistul lui AC Milan este unul dintre cei mai titraţi jucători din campionatul italian. În 2006, Inzaghi a devenit campion mondial cu Italia şi are în prezent 25 de goluri marcate pentru prima reprezentativă a Italiei.

Edmilson a semnat pentru Villarreal

Villarreal, vicecampioana Spaniei, şi-a asigurat pentru două sezoane serviciile jucătorului brazilian Jose Edmilson, la final de contract cu FC Barcelona. Edmilson, în vîrstă de 31 de ani, a jucat patru ani la FC Barcelona (două campionate şi Liga Campionilor) după patru sezoane petrecute la Olympique Lyon (trei titluri de campioană a Franţei). Internaţionalul brazilian (40 selecţii, 2 goluri), campion mondial în 2002, şi-a început cariera la Sao Paulo.