Dan Petrescu crede că Chelsea va cîştiga finala Ligii Campionilor datorită avantajului moral

Antrenorul echipei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, crede că fosta sa formaţie, Chelsea Londra, va cîştiga finala Ligii Campionilor contra celor de la Manchester United, datorită avantajului moral pe care gruparea londoneză îl are în faţa campioanei Angliei, informează chelseafc.com. Dan Petrescu este convins că fundaşul John Terry va evolua în finala Ligii, în ciuda accidentării de care suferă. Tehnicianul formaţiei ialomiţene crede că Didier Drogba sau Frank Lampard vor înscrie în finala programată, miercuri, cu începere de la ora 21.45, la Moscova. “Drogba creează probleme fiecărui fundaş din lume, dar dacă va juca va fi prima sa finală de Liga Campionilor. Jucători ca Drogba sînt cei care pot cîştiga pentru Chelsea”, a subliniat Petrescu, care a evoluat la Chelsea în perioada 1995-2000.

Domenech nu l-a convocat pe Trezeguet

Selecţionerul echipei naţionale a Franţei, Raymond Domenech, a anunţat ieri lotul lărgit de 30 de jucători pentru EURO 2008, din care nu face parte atacantul lui Juventus, David Trezeguet, dar în care a fost inclus necunoscutul Gomis! Iată lotul Franţei, din care numai 23 de jucători vor ajunge la turneul final - portari: Gregory Coupet (Olympique Lyon), Sebastien Frey (Fiorentina), Mickael Landreau (Paris St. Germain), Steve Mandanda (Olympique Marseille); fundaşi: Eric Abidal (Barcelona), Jean-Alain Boumsong (Lyon), Francois Clerc (Lyon), Sebastien Squillaci (Lyon), William Gallas (Arsenal), Julien Escude (Sevilla), Patrice Evra (Manchester United), Philippe Mexes (AS Roma), Willy Sagnol (Bayern Munchen), Lilian Thuram (Barcelona); mijlocaşi: Alou Diarra (Girondins Bordeaux), Lassana Diarra (Portsmouth), Mathieu Flamini (Arsenal), Claude Makelele (Chelsea), Jeremy Toulalan (Lyon), Patrick Vieira (Inter Milano); atacanţi: Nicolas Anelka (Chelsea), Hatem Ben Arfa (Lyon), Karim Benzema (Lyon), Sidney Govou (Lyon), Djibril Cisse (Marseille), Samir Nasri (Marseille), Bafetimbi Gomis (St. Etienne), Thierry Henry (Barcelona), Florent Malouda (Chelsea), Franck Ribery (Bayern Munchen). Franţa va evolua la EURO 2008 în Grupa C, alături de Italia, Olanda şi România.

Şahtior Doneţk a reuşit eventul în Ucraina

Echipa pregătită de Mircea Lucescu, Şahtior Doneţk, a cîştigat sîmbătă cel de-al patrulea titlu de campioană a Ucrainei din istorie şi al treilea cu tehnicianul român pe banca tehnică. Şahtior (74p) va evolua în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, iar Dinamo Kiev (71p) în turul 2 preliminar al celei mai importante competiţii europene intercluburi. Echipa antrenată de Oleg Protasov, Dnepr Dnepropetrovsk, la care joacă Ionuţ Mazilu, a terminat sezonul pe locul 4 şi va evolua în turul 2 preliminar al Cupei UEFA. Cealaltă reprezentantă a Ucrainei în Cupa UEFA este Metalist Harkov.

Cristi Chivu, campion al Italiei

Formaţia Internazionale Milano, la care evoluează şi căpitanul naţionalei României, Cristian Chivu (care nu a evoluat în ultima etapă din cauza unei accidentări), a cîştigat, duminică, al 16-lea titlul de campioană a Italiei din istorie şi al treilea consecutiv, după ce a învins, cu 2-0 (Ibrahimovici 62, 79), în deplasare, pe AC Parma. Celelalte rezultate din ultima etapă: Catania - AS Roma 1-1 - echipa pregătită de Walter Zenga, Catania, s-a salvat de la retrogradare, terminînd pe locul 17, cu 37 de puncte; AC Milan - Udinese 4-1; AC Torino - Fiorentina 0-1 - Adrian Mutu nu a jucat la oaspeţi din cauza unei suspendări; Atalanta - Genoa 2-0; Lazio - Napoli 2-1 - Ştefan Radu a fost integralist la gazde; Cagliari - Reggina 2-2; Siena - Palermo 2-2 - Paul Codrea nu a jucat pentru că este în cantonamentul naţionalei României; Empoli - Livorno 2-1; Sampdoria - Juventus 3-3. Clasament: 1. Internazionale Milano 85p; 2. AS Roma 82p; 3. Juventus 72p; 4. Fiorentina 66p; 5. AC Milan 64p; 6. Sampdoria 60p; 7. Udinese 57p. Inter Milano şi AS Roma vor evolua în grupele Ligii Campionilor, Juventus şi Fiorentina în turul al treilea preliminar al celei mai importante competiţii intercluburi. AC Milan, Sampdoria şi Udinese vor evolua în turul I al Cupei UEFA. Empoli, Parma şi Livorno au retrogradat în Serie B.

Adrian Mutu, pe locul 4 în clasamentul golgeterilor din Serie A

Atacantul român al formaţiei Fiorentina, Adrian Mutu, care a fost suspendat în ultimele două etape de campionat, a terminat pe locul 4 în clasamentul golgeterilor din prima ligă italiană, cu 17 reuşite. Mutu a marcat 17 goluri în Serie A în sezonul 2007-2008, dintre care 6 din penalty, fiind la egalitate cu jucătorul lui Udinese, Di Natale, care a înscris două dintre cele 17 goluri din lovituri de pedeapsă. Golgeterul Seriei A este atacantul lui Juventus, Alessandro del Piero, cu 21 de goluri, din care trei din penalty. Poziţia secundă a fost reuşită de un alt jucător de la Juventus, David Trezeguet, cu 20 de goluri, din care două din penalty, iar pe locul 3 s-a clasat atacantul lui Genoa, Marco Borriello, cu 19 goluri, cinci dintre ele fiind reuşite din penalty.

Lyon a cîştigat al şaptelea titlu consecutiv de campioană a Franţei

Olympique Lyon a devenit sîmbătă campioană a Franţei pentru a şaptea oară consecutiv, după ce a învins cu scorul de 3-1 pe Auxerre, în ultima etapă din Ligue 1. Lyon a terminat sezonul cu 79 de puncte, patru mai mult decît ocupanta locului secund, Girondins Bordeaux. Lyon a devenit prima echipă din campionatele puternice ale Europei care a reuşit să obţină şapte titluri consecutive, iar în acest an poate reuşi eventul dacă va cîştiga finala Cupei Franţei, cu Paris Saint Germain. Lyon şi Bordeaux vor juca în grupele Ligii Campionilor, Marseille în turul III preliminar din Liga Campionilor, iar Nancy şi Saint Etienne în Cupa UEFA, alături de PSG, care a cîştigat Cupa Ligii. În Ligue 2 au retrogradat Lens, Strasbourg şi Metz, care vor fi înlocuite de Le Havre, Nantes şi Grenoble.

Hertha Berlin va evolua în Cupa UEFA

Formaţia Hertha Berlin va evolua în sezonul viitor al Cupei UEFA ca urmare a locului în plus acordat de UEFA datorită clasamentului fair-play, a anunţat, duminică, Liga Germană de fotbal (DFL). Hertha Berlin, locul 10 la finalul campionatului, a terminat pe prima poziţie în clasamentul fair-play şi va reprezenta Germania în Cupa UEFA alături de SV Hamburg şi VfL Wolfsburg, locurile patru, respectiv cinci din Bundesliga. Borussia Dortmund este calificată şi ea din postura de finalistă a Cupei Germaniei, cîştigată de Bayern Munchen. Germania a primit, la fel ca şi Danemarca, un loc în plus în Cupa UEFA ca urmare a tragerii la sorţi efectuate de forul european.

În China, periplul torţei olimpice oprit în zilele de doliu naţional

Periplul flăcării olimpice va fi întrerupt pe timpul celor trei zile de doliu naţional pentru victimele cutremurului care a afectat provincia Sichuan din China, au anunţat, duminică, organizatorii Jocurilor Olimpice de la Beijing din 2008 pe site-ul oficial. “Pentru trei zile, în perioada 19-21 mai, periplul torţei olimpice va fi întrerupt, în memoria celor care şi-au pierdut viaţa în teribilul cutremur care a avut loc pe 12 mai şi afectat provincia Sichuan”, se arată pe site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de la Beijing. Guvernul chinez a anunţat, duminică, trei zile de doliu naţional - luni, marţi şi miercuri - pentru victimele seismului care a devastat provincia Sichuan la începutul săptămînii trecute. Luni, la ora locală 14.28 (9.28 ora României), exact la o săptămîna de la catastrofă, se vor ţine trei minute de reculegere şi în toată ţara vor suna sirenele. Bilanţul cutremurului din China a ajuns la 32.477 de decese confirmate în toate regiunile afectate, potrivit unui nou bilanţ oficial provizoriu, anunţat duminică de agenţia China Nouă. Autorităţile înregistraseră, de asemenea, pînă duminică după-amiază, 220.109 de răniţi, potrivit agenţiei, care citează Guvernul. Autorităţile chineze se tem însă că bilanţul final va depăşi 50.000 de morţi. Alte circa cinci milioane de persoane au rămas fără adăpost în urma cutremurului.

LA Lakers, în finala Conferinţei de Vest din NBA

Echipa Los Angeles Lakers a învins, vineri noapte, la Salt Lake City, cu scorul de 108-105, formaţia Utah Jazz, şi s-a calificat în finala Conferinţei de Vest a Ligii Profesioniste nord-americane de baschet (NBA). Lakers a cîştigat seria cu scorul general de 4-2 şi va întîlni în finală învingătoarea din duelul dintre San Antonio Spurs şi New Orleans Hornets, partida decisivă diputîndu-se aseară la New Orleans. Echipa din Los Angeles nu mai reuşise să se impună în fazele finale în faţa formaţiei Utah Jazz pe terenul acesteia din 1988. Tot vineri noapte, în semifinala Conferinţei de Est formaţia Cleveland Cavaliers a învins, cu 74-69, echipa Boston Celtics. Scorul general al întîlnirii este egal, 3-3. Învingătoarea din această partidă va întîlni în finala conferinţei pe Detroit Pistons, care a trecut cu scorul de 4-1 de Orlando Magic (91-86 în meciul al cincilea).