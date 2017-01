Van Basten a anunţat lotul lărgit al Olandei pentru EURO 2008

Selecţionerul Olandei, Marco van Basten, a dat vineri publicităţii o listă preliminară de 26 de fotbalişti pentru EURO 2008, renunţînd la patru jucători din cei 30 anunţaţi iniţial pe 6 mai: Emanuelson, Jaliens, Maduro şi Koevermans. În plus, mijlocaşul lui AC Milan, Clarence Seedorf, care şi-a anunţat retragerea la începutul acestei săptămîni, a fost înlocuit cu fundaşul Khalid Boulahrouz (FC Sevilla). Lista finală cuprinzînd 23 de jucători va fi anunţată de Van Basten pe 28 mai. Cei 26 de olandezi sînt următorii - portari: Sander Boschker (FC Twente), Edwin van der Sar (Manchester United), Maarten Stekelenburg (Ajax Amsterdam), Henk Timmer (Feyenoord Rotterdam); fundaşi: Wilfred Bouma (Aston Villa), Tim de Cler (Feyenoord), John Heitinga (Ajax), Joris Mathijsen (HSV Hamburg), Mario Melchiot (Wigan Athletic), André Ooijer (Blackburn Rovers), Khalid Boulahrouz (FC Sevilla); mijlocaşi: Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Orlando Engelaar (FC Twente), Nigel de Jong (HSV Hamburg), Denny Landzaat (Feyenoord), Wesley Sneijder (Real Madrid), Rafael van der Vaart (HSV Hamburg), Demy de Zeeuw (AZ Alkmaar); atacanţi: Ryan Babel (Liverpool), Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), Dirk Kuyt (Liverpool), Ruud van Nistelrooy (Real Madrid), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Real Madrid), Jan Vennegoor of Hesselink (Celtic). La EURO 2008, Olanda va evolua în Grupa C, alături de România, Franţa şi Italia.

Joachim Low a selecţionat doi debutanţi în lotul lărgit al Germaniei pentru EURO 2008

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a anunţat lista celor 26 de jucători care vor participa la stagiul de pregătire pentru EURO 2008, printre aceştia numărîndu-se şi doi fotbalişti care nu au mai fost selecţionaţi pînă acum: portarul Rene Adler (23 de ani), de la Bayer Leverkusen, şi mijlocaşul ofensiv Marko Marin (19 ani), de la Borussia Monchengladbach. Lista va fi redusă la 23 de jucători pe 28 mai, la finalul cantonamentului ce va începe luni, la Palma de Mallorca (Spania). Lista celor 26 de jucători incluşi în lotul lărgit este următoarea - portari: Jens Lehmann (Arsenal), Robert Enke (Hanovra 96), Rene Adler (Bayer Leverkusen); fundaşi: Christoph Metzelder (Real Madrid), Per Mertesacker (Werder Bremen), Philipp Lahm (Bayern Munchen), Arne Friedrich (Hertha Berlin), Marcell Jansen (Bayern Munchen), Clemens Fritz (Werder Bremen), Heiko Westermann (Schalke 04); mijlocaşi: Michael Ballack (Chelsea), Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart), Simon Rolfes (Bayer Leverkusen), Torsten Frings (Werder Bremen), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munchen), Piotr Trochowski (SV Hamburg), Tim Borowski (Werder Bremen), Jermaine Jones (Schalke 04), David Odonkor (Betis Sevilla), Marko Marin (Borussia Monchengladbach); atacanţi: Mario Gomez (VfB Stuttgart), Miroslav Klose (Bayern Munchen), Kevin Kuranyi (Schalke 04), Lukas Podolski (Bayern Munchen), Oliver Neuville (Borussia Monchengladbach), Patrick Helmes (FC Koln). La EURO 2008, Germania va evolua în Grupa B, alături de Polonia, Croaţia şi Austria.

Zidane va juca într-un meci demonstrativ la Sydney

Fostul căpitan al reprezentativei Franţei, Zinedine Zidane, va participa, pe 1 iunie, la un meci demonstrativ ce va avea loc la Sydney, a anunţat promotorul evenimentului, Alain Barataux. Zidane va fi însoţit în Australia şi de Marcel Desailly şi Robert Pires. Francezii vor juca împotriva unei selecţionate australiane formată din jucătorii care au ratat calificarea la Cupa Mondială din 1998, competiţie cîştigată de Franţa lui Zidane. Fostul internaţional francez va prezida în Australia şi un seminar privind pregătirea tinerilor, pe 2 iunie, la stadionul din Sydney. “Şi-a dat imediat acordul să participe gratuit la această acţiune, cînd a auzit că este vorba despre tineri”, a explicat Barataux. Zidane s-a retras din activitatea de fotbalist după Cupa Mondială din 2006.

Pistorius va putea participa la Jocurile Olimpice

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a admis apelul atletului sud-african Oscar Pistorius, care are ambele picioare amputate, astfel că sportivul va fi în măsură să participe la Jocurile Olimpice de la Beijing. “TAS a admis apelul depus de atletul sud-african Oscar Pistorius la decizia Consiliului IAAF (Federaţia Internaţională de Atletism) din 14 ianuarie”, a anunţat TAS. La 14 ianuarie, Consiliul IAAF, sesizat în legătură cu cererea atletului specialist în proba de 400 m, a decis să nu îi permită sportivului să participe la competiţii organizate sub egida forului internaţional, luînd în considerare raportul unui expert german care crede că Pistorius este avantajat în curse de protezele de la cele două picioare. Pentru a participa la JO, Pistorius va trebui să îndeplinească baremul impus de IAAF (45,95 sau 45,55 dacă un alt sud-african va fi cronometrat cu un timp mai mic de 45,95). Recordul personal al lui Pistorius pe distanţa de 400 m este de 46 de secunde şi 46 de sutimi.

Dalai Lama consideră improbabilă prezenţa sa la Jocurile Olimpice

Dalai Lama consideră că ar fi dificil să ajungă la Jocurile Olimpice de la Beijing, după ce un membru al Guvernului tibetan în exil a declarat că autorităţile chineze au pus întrebări despre această posibilitate, potrivit postului german de televiziune ZDF. “Dacă situaţia din Tibet se menţine la fel şi nu se înregistrează înbunătăţiri, atunci este foarte dificil să merg acolo”, a declarat Dalai Lama în timpul unui turneu de cinci zile în Germania. ZDF a adăugat că Dalai Lama nu a primit pînă în prezent o invitaţie de a participa la Jocurile Olimpice. Un oficial al Guvernului tibetan aflat în exil a declarat, luni, că un oficial chinez de rang înalt a întrebat dacă liderul spiritual tibetan ar accepta să participe la Jocurile Olimpice de la Beijing pentru a reduce tensiunile. China, care a preluat controlul asupra regiunii muntoase în anii ‘50, îl învinuieşte pe Dalai Lama pentru revoltele tibetane de la mijlocul lui martie. Revoltele recente, cea mai gravă provocare la adresa guvernării chineze în regiune în ultimii aproape 20 de ani, au stîrnit proteste antichineze care au întrerupt frecvent parcursul internaţional al flăcării olimpice şi au generat apeluri la boicotarea Jocurilor Olimpice. Potrivit aceleiaşi surse, Dalai Lama ar fi spus că dacă revoltele din Tibet nu ar fi avut loc, “ar fi fost posibil să meargă la Beijing şi să se simtă bine cu această ocazie”.

Yao Ming a donat 185.000 de euro victimelor cutremurului din China

Pivotul echipei Houston Rockets şi a naţionalei de baschet a Chinei, Yao Ming, a donat 185.000 de euro victimelor cutremurului din China, şi a lansat un apel către comunitatea internaţională pentru a-i ajuta pe sinistraţi. “Este greu să găsesc cuvintele pentru a exprima ce simt în momentul în care văd toate acele imagini dezolante din Sichuan. Mă doare foarte tare cînd aflu numărul victimelor pe care această catastrofă le-a făcut”, a declarat baschetbalistul chinez într-un comunicat apărut pe site-ul oficial al NBA. Yao Ming a lansat apoi un apel către comunitatea internaţională: “Fac un apel pentru ca mai multe persoane din întreaga lume să se alăture eforturilor noastre în favoarea victimelor cutremurului”. Şi alţi sportivi din China participă la această strîngere de fonduri. Campionul mondial şi olimpic al probei de 110 m garduri, Liu Xiang a donat deja 46.000 de euro, echipa de tenis de masă a Chinei a strîns 90.000 de euro, în timp ce gimnaştii chinezi au oferit 92.000 de euro. Potrivit autorităţilor chineze, bilanţul morţilor după cutremurul produs luni în provincie Sichuan ar putea ajunge la aproximativ 50.000.

Lemieux şi Larionov, în panteonul Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă

Canadianul Mario Lemieux şi rusul Igor Larionov au intrat în panteonul Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă, în cursul unei ceremonii ce a avut loc la Quebec, oraşul gazdă al Campionatului Mondial. Mario Lemieux, în vîrstă de 43 de ani, supranumit “Magnificul”, a marcat 1723 de goluri în 915 meciuri din NHL. El nu a putut fi prezent la ceremonie. Igor Larionov (48 de ani), care a jucat 27 de sezoane ca profesionist în Rusia şi America de Nord, a intrat în panteon în acelaşi timp cu francezul Philippe Bozon. Larionov este unul dintre puţinii hocheişti din istorie care au cîştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice, titlul de campion mondial şi Cupa Stanley, trofeul acordat cîştigătoarei Ligii Profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL). Bozon, primul hocheist francez care a evoluat în NHL, se alătură în panteonul gloriei compatrioţilor săi Louis Magnus şi Jacques Lacarriere. Sportiva americană Cammi Granato (cea mai bună marcatoare din istoria Campionatului Mondial feminin), precum şi canadiencele Geraldine Heaney şi Angela James au fost, de asemenea, primite, în pantenonul gloriei, la fel ca fostul preşedinte al federaţiei americane, Art Berglund.

Dennis Rodman, inculpat pentru că şi-a bătut prietena

Fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care a fost arestat în data de 30 aprilie la un hotel din Los Angeles, după ce şi-a bătut prietena, a fost inculpat pentru violenţă şi pentru că a rănit-o pe femeie. Potrivit poliţiei, femeia a fost rănită la braţ. Rodman, cunoscut pentru comportamentul său excentric, riscă o condamnare de pînă la trei ani de închisoare şi va trebui să se prezinte în faţa instanţei la 22 mai. Fostul baschetbalist, care are acum 47 de ani, a cîştigat de cinci ori titlul în NBA, cu Detroit Pistons în 1989 şi 1990, iar apoi cu Chicago Bulls în 1996, 1997 şi 1998.