CS Volei 2004 Tomis, în faţa semifinalelor Cupei României

După ce a ratat şi cel de-al doilea obiectiv din campionat, şi anume clasarea la sfîrşitul sezonului regulat pe poziţia a cincea, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa se concentrează acum pentru Cupa României. Cum în campionat doar primele patru locuri duc în cupele europene, singura şansă pentru gruparea constănţeană să evolueze într-o cupă europeană este de a cîştiga trofeul celei de-a doua competiţii naţionale. Însă, obiectivul nu este unul uşor de îndeplinit, mai ales că în turneul final, găzduit în perioada 23-24 aprilie, de oraşul de pe malul Dunării, Galaţi, constănţencele pot întîlni în penultimul act al competiţiei cele mai puternice echipe din campionatului precum CSU Metal Galaţi (campioana en titre), Dinamo (calificată în finala campionatului) şi Ştiinţa Bacău (calificată în finala pentru locurile 3-4 în campionat). În plus, elevele lui Aleksandar Boskovic traversează o perioadă mai puţin fastă după ce au înregistrat patru înfrîngeri în cele patru meciuri din play-off, singura şansă de a părăsi poziţia a opta din clasament fiind cîştigarea duelului cu Dacia Mioveni, pentru locurile 7-8. Ultimele partide ale Tomisului din play-off vor avea loc cuplat, pe 3 şi 4 mai, în Sala Sporturilor din Constanţa, la cererea echipei adverse. Dacă situaţia din fruntea clasamentului nu este încă finalizată, nu acelaşi lucru se întîmplă în subsolul clasamentului, unde turneul play-out s-a finalizat. Cele două echipe care vor rămîne în prima divizie naţională sînt CSM Lugoj şi Rapid Bucureşti, IOR Bucureşti şi U. Cluj fiind echipele care au retrogradat. În locul lor, pe prima scenă a voleiului românesc vor evolua, din sezonul următor, formaţiile CSM Sibiu şi SCM Craiova.

Salbă de medalii pentru micii înotători constănţeni la CN

Evoluţie excelentă pentru juniori de la CS Farul - Palatul Copiilor la Campionatele Naţionale de înot în bazin acoperit, desfăşurate la sfîrşitul săptămînii trecute la Baia Mare. Ca şi în ediţiile precedente, sportivii constănţeni au reuşit să urce de 16 ori pe podium. Mihai Spălăţelu a fost singurul înotător constănţean care a urcat pe cea mai înaltă treaptă în proba de 200 m spate (2 minute, 18 secunde şi 20 de sutimi) şi la 400 m mixt (5 minute, 6 secunde şi 59 de sutimi). Sportivul antrenat de Anca Buzbuchi şi-a completat palmaresul cu alte trei medalii de argint, adjudecate în probele de 1.500 m liber (17 minute, 22 de secunde şi 51 de sutimi), la 100 m spate (un minut, 6 secunde şi 23 de sutimi) şi la 400 m liber (4 minute, 20 de secunde şi 94 de sutimi). Cele mai multe medalii pentru Palatul Copiilor - Farul Constanţa le-a adus Andra Singuran, pregătită tot de Anca Buzbuchi, care a urcat de şase ori pe podium. Cinci dintre medalii au fost de argint, la 800 m liber (10 minute, 17 secunde şi 36 de sutimi), 50 m liber (29 de secunde şi 35 de sutimi), 200 m liber (2 minute, 21 de secunde şi 59 de sutimi), 100 m liber (un minut, 5 secunde şi 95 de sutimi) şi la 400 m liber (4 minute, 57 de secunde şi 57 de sutimi), şi una de bronz la 50 m fluture (32 de secunde şi 77 de sutimi). Alte două medalii de bronz pentru delegaţia constănţeană au fost obţinute de Antoanela Manac - la 200 m liber (2 minute, 26 de secunde şi 36 de sutimi), sportivă pregătită de Nicolae Coteţ şi de Răzvan Bidică (antrenor Veronica Macovei) - la 200 m bras (2 minute, 46 de secunde şi 30 de sutimi). Salba de medalii constănţene a fost întregită de trei medalii de argint obţinute în probele de ştafetă: 4x200 m liber, 4x 100 m liber (Manac, Smeu, Mihail şi Singuran) şi 4x100 m mixt (Pîrvu, Manac, Mihail, Singuran).

Patru medalii de aur pentru constănţeni la concursul internaţional de Kung-Fu de la Sofia

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Sofia, reprezentanţii din România ai stilului de arte marţiale tradiţionale “Kung-Fu” au participat la un Simpozion internaţional pentru colaborarea dintre tineri prin sport. Această manifestare s-a desfăşurat sub egida “Zilei Tineretului”, urmărind încheierea de parteneriate şi desfăşurarea de proiecte pentru dezvoltarea colaborării dintre tineri. La concursul internaţional de Kung-Fu au participat 95 de sportivi din Iran, Franţa, Bulgaria şi România. Din România au participat 37 de sportivi la probele de Taolu, Non-contact Sanda, Light Fighting Sanda şi Sanda. Dintre aceştia, trei au fost de la CSU “Neptun” Constanţa (preşedinte prof.univ.dr.ing. Cornel Panait, rectorul Universităţii Maritime Constanţa) şi 15 de la CS “Marea Neagră” Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia), toţi reuşind să obţină cel puţin o medalie. Cel mai bun rezultat i-a aparţinut lui Bogdan Mitel (CS “Marea Neagră”), care a cîştigat două medalii de aur (la 10-11 ani, -35kg, Light Fighting Sanda şi la 10-11 ani, -45kg, Taolu tradiţional individual) şi una de argint (la 10-11 ani, -45kg, Non-contact Sanda). Pe primul loc s-au mai clasat Alexandru Antonache (CS “Marea Neagră”) - la 14-15 ani, +65kg, Light Fighting Sanda şi Irina Iordănoaia (CS “Marea Neagră”) - la 16-17 ani, +65kg, Taolu tradiţional individual. Participarea sportivilor constănţeni a fost sprijinită de Consiliul Judeţean Constanţa (preşedinte Nicuşor Constantinescu), SC “Oil Terminal” SA Constanţa (director general Mihai Lupu), Universitatea Maritimă Constanţa (rector Cornel Panait), Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Constanţa (preşedinte Valeriu Mîtîcă), Direcţia Judeţeană pentru Sport Constanţa (director Elena Frîncu).

Moroşanu, pregătit pentru gala K1 de la Amsterdam

Luptătorul Cătălin Moroşanu a declarat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că vrea să-l bată pe francezul Freddy Kemayo în gala K1 de la Amsterdam, programată pe 26 aprilie, şi să ajungă la Osaka. “Eu nu sînt ca alţi sportivi, care spun că îşi respectă adversarul. Nu-l iubesc, n-am nicio treabă cu el, nu îl respect şi îi transmit că vreau să-i rup capul. După meci, poate bem un şpriţ sau o bere, dar în ring mă urc pe el şi îl bat de-i sar fulgii”, a spus Moroşanu. Programul galei K1 de la Amsterdam, găzduită de stadionul Amsterdam ArenA, cuprinde meciurile: Jan Nortje (Africa de Sud) - Bjorn Bregy (Elveţia); Errol Zimmerman (Olanda) - Attila Karacs (Ungaria); Cătălin Moroşanu (România) - Freddy Kemayo (Franţa); Doug Viney (Noua Zeelandă) - Zabit Samedov (Belarus). Cîştigătorii primelor două meciuri se vor întîlni într-o finală pentru calificarea în Gala de la Osaka, la fel şi cîştigătorii din meciurile 3-4. Învinşii din finale vor merge în Gala de la Las Vegas.

Un motociclist portughez s-a accidentat în timpul Raliului Europei Centrale

Motociclistul portughez Eric Rosa, participant la Raliul Europei Centrale, a fost transportat de urgenţă, ieri, cu elicopterul, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, după ce a căzut într-o rîpă. Motociclistul s-a lovit în cădere la gambă şi la umăr, însă medicii spun că el nu prezintă leziuni traumatice interne şi că starea lui de sănătate este bună. Reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă au fost informaţi că urma să mai vină un motociclist rănit, dar surse neoficiale spun că acesta ar fi fost transportat în Ungaria, la spitalul din Debrecen. Un alt abandon este cel al motociclistului francez Marc Coma, care s-a oprit după prima probă specială din Baia Mare. “Am căzut în această dimineaţă (n. r. - luni) pe prima probă specială şi am rămas cu o durere puternică în genunchi. Totuşi, am reuşit să ajung până în parcul de asistenţă, unde am început să pregătim a doua motocicletă pentru a putea porni în a doua probă specială. Am pornit către probă însă pe traseul de legătură durerea în genunchi s-a accentuat prea mult pentru a mai putea continua”, a declarat Coma, concurent în echipa KTM. El a mai arătat că în cursul serii de luni va pleca spre Barcelona, de unde va merge direct la spital ca să facă un set complet de investigaţii medicale.