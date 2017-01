Cristina Hîrîci, campioană naţională de junioare la tenis de masă

Chiar şi fără Eliza Samara, care a trecut în acest an la seniori, sportivele de la LPS CSS „Nicolae Rotaru”- CS Farul continuă să domine Campionatele Naţionale de tenis de masă rezervate junioarelor I. Medaliată cu bronz la senioare, Cristina Hîrîci a urcat pentru prima oară în cariera ei pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în întrecerea junioarelor, obţinînd aurul la capătul unui traseu fără înfrîngere. Tot pe podium, la simplu feminin, a urcat şi cea de-a doua constănţeancă prezentă în cadrul competiţiei, Anamaria Sebe, fiind medaliată cu bronz. De altfel, jucătoarele antrenate de Liliana Sebe au înregistrat un parcurs excelent şi în proba de la dublu, unde Hîrîci şi Sebe au obţinut un nou titlu naţional. La masculin, singurul reprezentant al clubului constănţean, Bogdan Simion, a obţinut medalia de bronz în proba de simplu.

Unic Piatra Neamţ a rămas fără antrenorul sîrb Branko Gajic

Eliminarea din semifinalele campionatului feminin de volei l-a costat scump pe antrenorul Branko Gajic. Supărat pentru eşecul din faţa Metalului Galaţi, preşedintele grupării de volei feminin Unic Piatra Neamţ, Vasile Ouatu, a refuzat să îi mai prelungească contractul tehnicianului sîrb. Ouatu a fost nemulţumit de faptul că Unic a ratat calificarea în finala campionatului, după ce a fost învinsă, vineri seară, de Metal Galaţi, cu 3-1, în cel de-al treilea meci şi a pierdut semifinala cu scorul general de 0-3. Odată cu Gajic va părăsi echipa şi unul dintre antrenorii secunzi, Aleksander Rajicic. De pregătirea echipei se va ocupa secundul Aurel Cazacu şi Mihaela Voivod (care a pregătit echipa a doua a clubului). Unic Piatra Neamţ va întîlni în finala mică formaţia Ştiinţa Bacău, în timp ce finala campionatului se va disputa între Dinamo Bucureşti şi Metal Galaţi. Sistemul de desemnare a cîştigătoarelor va fi “cel mai bun din cinci partide”.

Boxerul Adrian Diaconu, campion mondial interimar la categoria semigrea

Pugilistul Adrian Diaconu a cîştigat, sîmbătă seară, titlul mondial interimar la categoria semigrea, versiunea WBC, după ce l-a învins, la puncte, pe americanul Chris Henry, într-un meci disputat la Sala “Ioan Kunst Ghermănescu” din Bucureşti, în cadrul Galei “Invincibilii”. Diaconu a fost indicat cîştigător de toţi cei trei arbitri judecători: 116-114, 115-114 şi 115-114. În urma acestei victorii, Diaconu ar trebui să lupte cu americanul Chad Dawson, campionul mondial la semigrea. Dawson este obligat să îşi pună în joc centura în faţa lui Diaconu, în caz contrar titlul mondial urmînd să-i fie retras şi pugilistul român să fie declarat campion. “A fost cel mai greu meci din cariera mea, dar important este că am trecut cu bine şi mă uit mai departe, privesc în sus. Dacă îmi era frică, eram popicar, mergeam la popice, eu am făcut box toată viaţa. Cred că experienţa a fost atuul meu. Spre final nu cred că au fost cele mai bune reprize din viaţa mea, dar am fost deştept, mai isteţ decît el şi am reuşit să menţin scorul pe care l-am avut în primele şapte, opt reprize”, a declarat Diaconu, la conferinţa de presă de după meci.