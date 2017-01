CS Tomis a pierdut, din nou, la Brăila

La trei săptămîni de la eliminarea din sferturile de finală ale Cupei Challenge la handbal feminin, formaţia CS Tomis Constanţa a plecat spre Brăila cu dorinţa de a obţine revanşa în confruntarea din cea de-a 19-a etapă a Ligii Naţionale. Însă, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din tîrg, iar jucătoarele lui Lucian Râşniţă şi Ion Puşcaşu s-au văzut din nou înfrînte de brăilence, care s-au impus, cu 26-23, la finalul unei partide controlate în totalitate. Înscrise în lupta pentru un loc în cupele europene, elevele lui Liviu Paraschiv au început partida hotărîte să obţină cele două puncte care le aproprie la doar un punct de poziţia a cincea. La pauză, gazdele şi-au asigurat un avantaj de patru goluri, 16-12, iar în a doua repriză tomitanele nu au reuşit să împiedice înfrîngerea, care le pune în pericol poziţia a cincea în clasamentul Ligii Naţionale, ultima care duce în cupele europene, în cazul în care Rulmentul Braşov va cîştiga Cupa Cupelor. Următoarea partidă a Tomisului va avea loc pe 24 aprilie, cînd se va deplasa la Deva. pentru confruntarea cu echipa gazdă Cetate. Celelalte rezultate din etapa a 19-a: HCM Hidroconcas Buzău - Cetate Deva 32-22; Oltchim Rm. Vîlcea - Oţelul Galaţi 36-26; CSM Sf. Gheorghe - Rapid Bucureşti 32-37; HCM Baia Mare - HCM Roman 27-24. Clasament: 1.Oltchim Rm. Vîlcea 34p (golaveraj: +146); 2. Rulmentul Braşov 34p (+60); 3. HCM Baia Mare 25p; 4. Oţelul Galaţi 22p; 5. CS TOMIS CONSTANŢA 20p; 6. Dunărea Brăila 19p; 7. U. Jolidon Cluj 16p; 8. Rapid Bucureşti 14p; 9. Hidroconcas Buzău 13p; 10. HC Zalău 11p; 11. HCM Roman 9p (-55); 12. Cetate Deva 9p (-88); 13. CSM Sf. Gheorghe 0p. Partida dintre Rulmentul Braşov şi U Jolidon Cluj va avea loc astăzi, de la ora 11.00.

CSM Medgidia a “căzut” după pauză

După trei partide consecutive fără înfrîngere în Liga Naţională masculină de handbal, CSM Medgidia a fost învinsă, la Baia Mare, de Minaur, în etapa a 23-a. Formaţia antrenată de Ion Crăciun a început jocul foarte bine şi a condus chiar şi la patru goluri diferenţă pe parcursul primei reprize. Susţinută de un public frenetic, echipa gazdă a revenit şi a intrat la cabine la egalitate, 16-16, pentru ca în repriza secundă să sprinteze decisiv spre victorie. S-a încheiat 35-28 pentru Minaur, care rămîne invincibilă în faţa propriilor suporteri în actualul sezon. “Am început jocul foarte bine, dar apoi am cedat pasul. Cînd Minaur s-a desprins la două-trei goluri ne-am grăbit şi am luat decizii pripite. N-am ştiut să rămînem aproape de ei şi am greşit nepermis în situaţii unu contra unu. Pe fondul unei atmosfere ostile, Minaur a venit peste noi şi a obţinut victoria”, a declarat antrenorul formaţiei din Medgidia, Ion Crăciun. Golurile oaspeţilor au fost înscrise de Murtaza 10, R. Răpciugă 6, Mocanu 3, Dinescu 2, Vukovic 2, Savenco 2, Musteaţă 2 şi Cazan 1. Cele mai multe goluri pentru Minaur le-a înscris Bondar - 9g. În etapa a 24-a, CSM Medgidia va primi vizita formaţiei Lignitul Tg. Jiu.

UCM Reşiţa s-a calificat în finala Cupei Challenge

Formaţia masculină de handbal UCM Reşiţa a obţinut dreptul să-şi apere trofeul Cupei Challenge, pe care l-a cucerit în sezonul precedent. Învinsă în tur, cu 26-31, echipa antrenată de Aihan Omer a tranşat în favoarea sa returul disputat, ieri dimineaţă, la Reşiţa, cu 32-25 (la pauză: 17-12). Gazdele au trecut prin emoţii pe final, Benfica avînd posesia în ultimul minut, la scorul 31-25. Dacă ar fi fructificat ultimul atac, portughezii ar fi egalat scorul din urmă cu o săptămînă, din Portugalia, însă Butulija a interceptat o minge în ultimele secunde şi, pe contraatac, a stabilit rezultatul final: 32-25. În cealaltă semifinală, formaţia austriacă Alpla HC Hard a trecut de elveţienii de la Pfadi Winterthur, cu scorul general de 66-63. Finala dintre UCM Reşiţa şi Alpla HC Hard se va juca în dublă manşă, turul pe 3/4 mai şi returul o săptămînă mai tîrziu. Ordinea meciurilor va fi trasă la sorţi, marţi, la sediul EHF, din Viena.

Ciudad Real - THW Kiel, finala Ligii Campionilor la handbal masculin

Finala ediţiei 2007-2008 a Ligii Campionilor la handbal masculin se va disputa între Ciudad Real şi THW Kiel. Învingătoare în manşa tur, cu 34-27, în faţa lui HSV Hamburg, Ciudad Real a pierdut, scor 26-32, returul din Germania, însă cu scorul general de 60-59 s-a calificat în ultimul act. Spaniolii vor disputa finala în compania deţinătoarei trofeului, THW Kiel. Învingători în tur, cu 41-31, germanii au pierdut, ieri, cu 37-44, returul disputat, în Spania, cu FC Barcelona.

Flacăra olimpică, în Tanzania

Flacăra olimpică a ajuns, sîmbătă seară, la Dar es Salaam, în Tanzania, unica etapă africană a periplului său în întreaga lume. Flacăra, adusă de la Buenos Aires, a fost preluată la coborîrea din avion de primarul oraşului Dar es Salaam, Adam Kimbisa, care era însoţit de o delegaţie a guvernului tanzanian. Torţa olimpică a traversat, duminică, oraşul Dar es Salaam, parcurgînd doar 5 km, deşi planurile iniţiale prevedeau un traseu de 25 km. Flacăra olimpică a părăsit Tanzania, duminică seară, cu destinaţia Oman. Potrivit autorităţilor tanzaniene, festivităţile legate de trecerea flăcării olimpice prin Dar es Salaam au fost reduse din cauza ploilor şi nu de teama manifestaţiilor protibetane.

Machester United a învins pe Arsenal

Echipa Manchester United a învins, duminică, pe teren propriu, cu 2-1 (Cristiano Ronaldo 53-pen., Hargreaves 71 / Adebayor 48), formaţia Arsenal Londra, într-un meci contînd pentru etapa a 34-a a campionatului Angliei. Ultimul meci al etapei, Chelsea - Wigan, are loc luni. Clasament: 1. Manchester United 80p; 2. Chelsea 74p (un meci mai puţin); 3. Arsenal 71p.

Schalke 04’ va fi antrenată de doi foşti jucători pînă în iunie

Echipa Schalke 04 Gelsenkirchen va fi antrenată, pînă la sfârşitul acestui sezon, de doi foşti jucători, Michael Buskens şi Youri Mulder, a anunţat clubul german, de la care a fost demis, duminică, tehnicianul Mirko Slomka. Buskens (40 de ani) a antrenat pînă în prezent echipa a doua a clubului Schalke 04. El a evoluat la formaţia germană în 257 de meciuri, în perioada 1992-2002. Mulder, fost internaţional olandez în vîrstă de 39 de ani, a jucat la Schalke 04’ în perioada 1993-2002. Buskens şi Mulder au făcut parte din echipa Schalke 04’ cîştigătoare a Cupei UEFA în 1997 şi a Cupei Germaniei în 2001 şi 2002. Schalke a renunţat la serviciile lui Mirko Slomka după înfrîngerea, cu scorul de 5-1, din meciul de sîmbătă cu Werder Bremen, din etapa a 28-a a campionatului Germaniei. “Bild” anunţase încă de vineri că postul lui Slomka era în pericol, după ce Schalke a fost eliminată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de Barcelona, după două înfrîngeri, cu scorul de 1-0. După eşecul de sîmbătă, din campionat, oficialii de la Schalke au decis să rezilieze contractul lui Slomka, valabil pînă în 2009. Mirko Slomka a fost numit antrenor principal la Schalke în ianuarie 2006, cînd l-a înlocuit pe Ralf Rangnick, căruia îi fusese secund. Printre posibilii înlocuitori ai lui Slomka se numără Eric Gerets (Olympique Marseille), Dick Advocaat (Zenit Sankt Petersburg) şi Fred Rutten (FC Twente Enschede). Echipa germană, care a ajuns în acest an pînă în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, se află pe locul al treilea în clasamentul Bundesligii, cu şase etape înainte de final.