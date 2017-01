Hagi a lansat... Cupa “Hagi”

Gheorghe Hagi a lansat, joi, în cadrul unei conferinţe de presă, Cupa “Hagi” competiţie destinată copiilor cu vîrste cuprinse între 10 şi 12 ani. Întrecerea prevede organizarea a şapte turnee zonale, finalistele urmînd a evolua, în perioada 25 mai - 1 iunie, la turneul final ce va avea loc la Constanţa. Alături de cele 14 echipe calificate, Gheorghe Hagi va invita cele mai bune două echipe eliminate din faza semifinalelor. Cîştigătoarea turneului va merge într-o excursie alături de Hagi la un meci din Europa, plus un stagiu de pregătire de zece zile în România. Echipa clasată pe poziţia a doua va efectua un stagiu de pregătire de zece zile în România, în timp ce ocupanta locului al treilea va merge într-un cantonament de şapte zile. “Am organizat această competiţie pentru că şi eu am participat la Cupa Cravatelor Roşii pentru aceeaşi categorie de vîrstă, iar în primul an am pierdut finala cu Tîrnăveni şi am plîns, iar anul următor am cîştigat cupa, titlul de golgeter şi titlul de cel mai tehnic jucător. După aceea nu am mai plîns, pentru că doar copiii plîng, ei sînt sinceri. Atunci am primit ca premiu două genţi pentru şcoală, una am păstrat-o pentru mine, iar pe cealaltă i-am dat-o soră-mii”, a spus Hagi, care a menţionat că speră să creeze entuziasm în rîndul copiilor prin această competiţie: “Este o competiţie care să creeze entuziasm în rîndul copiilor. Avem nevoie de astfel de proiecte care susţin viitorul. Pe viitor nu o să ne oprim doar la 16 echipe. A venit timpul să întorc ceva fotbalului, pentru că mi-a dat mult, mă simt obligat să o fac. Nea Ioji (n.r. - Iosif Bükkösi, primul antrenor al lui Hagi) a fost cel mai important antrenor din spatele meu şi de aceea am dorit să creez această competiţie. Toate turneele zonale vor fi organizate pe cheltuiala Fundaţiei Gheorghe Hagi, iar echipele calificate vor primi cîte un rînd de echipament”.

Andrei Grădinaru, campion naţional la poliatlon

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Piteşti, s-a desfăşurat Campionatul Naţional de poliatlon pentru copii, întrecere la care au participat 344 de sportivi de la 31 cluburi din ţară, printre care şi Palatul Copiilor din Constanţa. Pentru a treia oară consecutiv, clubul constănţean a fost pe cea mai înaltă treaptă a podiumului după ce reprezentantul său, Andrei-Răzvan Grădinaru, a cîştigat din nou competiţia. Sportivul antrenat de Anca Buzbuchi a acumulat cel mai bun punctaj al concursului, 297p, după ce s-a impus în patru probe (100 m bras, 50 m fluture, 100 m spate şi 200 m mixt), a cîştigat două medalii de argint (la 50 m şi 100 m liber) şi una de bronz (la 200 m liber). „Este pentru prima oară cînd un sportiv al nostru reuşeşte să cîştige pentru a treia oară consecutiv titlul la poliatlon. Toate probele le-a înotat în timpi foarte buni, asta în ciuda faptul că doar ce a revenit după o serie de intervenţii chirurgicale. Le mulţumesc tuturor celor care ne sprijină şi ne bucurăm că putem să-i răsplătim în acest fel”, a spus, bucuroasă, antrenoarea sportivului. Alte rezultate înregistrate de înotătorii constănţeni: Mircea Gheorghe (antrenor: Nicolae Coteţ) - argint la 200 m mixt; Adrian Bejan - argint la 50 m bras; Zibileanu, Ene, Mirciu, Bejan - argint la ştafetă 4x50 m liber şi bronz la 4x100 m mixt.

Handbalistele “tricolore” debutează în turneul preolimpic de la Bucureşti

Selecţionata României de handbal feminin începe astăzi să-şi croiască drumul spre Beijing, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă fiind programat debutul în cadrul turneului preolimpic de la Bucureşti, contra Japoniei. În reprezentativa condusă de Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi se pun toate speranţele ca sportul românesc de echipă să fie reprezentat la cel mai mare eveniment sportiv al anului. După haosul creat în jurul turneului de calificare, unde, iniţial, erau aşteptate Croaţia, Coasta de Fildeş şi Polonia, reprezentativa “tricoloră” are acum de înfruntat doar Polonia din formula iniţială, celelalte două fiind înlocuite cu Japonia şi Ungaria. Doar primele două formaţii clasate în acest turneu se vor califica la JO de la Beijin. Cei doi tehnicieni au avut în pregătire 18 handbaliste, însă ieri au trebuit să prezinte lotul final, alcătuit din 14 jucătoare. După ce au convocat iniţial 21 de handbaliste, Tadici şi Muşi, au ales ca lotul să fie format din următoarele jucătoare: Luminiţa Huţupan-Dinu şi Talida Tolnai (portari), Ramona Maier, Adriana Olteanu şi Camelia Balint (extreme), Ionela Stanca şi Florina Bîrsan (pivoţi), Narcisa Lecuşanu, Aurelia Brădeanu, Adina Meiroşu, Cristina Neagu, Valeria Beşe, Steluţa Luca şi Carmen Amariei (linia de 9 metri). Programul României în cadrul turneului preolimpic: astăzi - ora 17.00: România - Japonia; sîmbătă - ora 17.00: România - Ungaria; duminică - ora 17.00: România - Polonia.

Hănescu, eliminat în primul tur al turneului de la Miami

Tenismenul român Victor Hănescu a fost învins, joi, de sîrbul Viktor Troicki, scor 4-6, 1-6, într-un meci din manşa inaugurală a turneului de la Miami (SUA), turneu dotat cu pemii în valoare totală de de 3.770.000 de dolari. Pentru prezenţa în primul tur, Hănescu a primit un cec în valoare de 5.800 de dolari. La feminin, Sorana Cîrstea, beneficiară al unui wild-card, a ratat, ieri, calificarea în turul doi al turneului de Master Series de la Miami. Cîrstea a fost învinsă de jucătoarea cehă Lucie Safarova cu scorul de 6-1, 7-5, după ce în setul secund a avut două mingi de set la scorul de 5-3 pe serviciul adversarei.

În urma acestui rezultat, Cîrstea a primit un punct WTA şi un cec în valoare de 5.800 de dolari.

Organizarea meciului România - Franţa a costat FRT 400.000 de lei

Organizarea meciului de Cupa Davis România - Franţa a costat Federaţia Română de Tenis suma de 401.220,64 lei (aproximativ 108.000 de euro), dintre care 151.820 de lei (aproape 41.000 de euro) din bugetul de stat, iar 249.400,64 lei (67.000 de euro) din fonduri proprii, se arată într-un comunicat. Acestea sînt datele finale ale decontului partidei de la Sibiu, care a avut loc la începutul lunii februarie, stabilite în urma auditului ordonat de Agenţia Naţională pentru Sport. Potrivit comunicatului semnat de directorul general al FRT, Dumitru Hărădău, cheltuielile totale de organizare s-au ridicat la 400.000 de euro, diferenţa pînă la această sumă fiind suportată de sponsori şi autorităţi locale. Hărădău susţine că Federaţia Română de Tenis a îndeplint toate procedurile prevăzute de legislaţia în vigoare, iar “confuziile atacurilor din presă s-au datorat interpretării greşite a unor noţiuni ca: deviz estimativ, deviz final şi decont“. Înaintea meciului de Cupa Davis România - Franţa, din luna februarie, pierdut de români la Sibiu, scor 0-5, presa i-a acuzat pe preşedintele FR Tenis, Ilie Năstase, şi pe directorul general Dumitru Hărădău că ar fi umflat intenţionat, într-un deviz estimativ, cheltuielile pentru organizarea întâlnirii. În final, FR Tenis, a justificat aproximativ 41.000 de euro din cei 200.000 alocaţi de ANS pentru acest eveniment. Fostul tenisman Ilie Năstase a demisionat, pe 12 februarie, din funcţia de preşedinte al FRT, motivîndu-şi gestul prin faptul că nu mai doreşte ca numele său să fie asociat cu scandalurile de la federaţie şi prin faptul că o decizie judecătorească îl împiedică să realizeze proiectul academiei de tenis.

Boxerul Ronald Gavril, reţinut în Tunisia

Pugilistul Ronald Gavril, fost membru al lotului naţional, a fost reţinut pe aeroportul din Tunis împreună cu alţi 29 de băcăuani! Respectivii sînt suspectaţi de skiming şi de fraudarea unor cetăţeni pe site-urile www.eBay.com şi www.paypal.com. Poliţia tunisiană a reţinut întreg avionul în care se afla şi fostul component al lotului naţional de box. În octombrie anul trecut, pe cînd se afla în SUA pentru a participa la Campionatele Mondiale, Ronald Gavril a fost reţinut într-un magazin şi acuzat că ar fi sustras obiecte. Boxerul a fost exclus din viaţa sportivă de către Federaţia Internaţională de Box, AIBA, deşi a susţinut că nu este vinovat.