Torţa olimpică a fost aprinsă în Grecia

Torţa olimpică a fost aprinsă, luni, în Grecia, la Olimpia, marcînd începutul itinerariului de cinci luni care se va încheia pe 8 august cu ceremonia începerii Jocurilor Olimpice de la Beijing. Flacăra olimpică a fost aprinsă printr-o ceremonie simbolică desfăşurată pe locul unde aveau loc olimpiadele în Grecia Antică, actriţa Maria Nafpliotou avînd rolul Marii Preotese în faţa Templului Hera. Primul sportiv care a preluat flacăra este grecul Alexandros Nikolaidis, medaliat cu argint la taekwondo, la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004 , iar ştafeta a fost continuată de înotătoarea chineză Luo Xuejuan, medaliată cu aur în acelaşi an. În cadrul ceremoniei de aprindere a flăcării olimpice, trei membri ai organizaţiei Reporteri fără Frontiere (RSF) au încercat să întrerupă discursul responsabilului chinez al Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Beijing, Liu Qi, a declarat un activist grec al organizaţiei, Thomas Jacobi. Unul dintre protestatari a reuşit să afişeze o pancartă pe care scria “Boicotaţi ţara care încalcă drepturile omului”, iar altul striga de la tribună “Libertate!” Protestatarii au fost îndepărtaţi de poliţie înainte de a se apropia de oficialul chinez, care şi-a continuat discursul. Cu ocazia ceremoniei de aprindere a flăcării olimpice, autorităţile elene l-au arestat pe un membru al asociaţiei Studenţi Tibetani pentru un Tibet Liber, cu sediul la New York. “Cred că e trist că există astfel de manifestări, dar acestea au fost nonviolente, ceea ce este cel mai important”, a spus preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Jacques Rogge.

Cinci ani de închisoare pentru un militant împotriva Jocurilor Olimpice

Un militant chinez, autorul unei scrisori deschise cu sloganul “Vrem drepturile omului, nu Jocurile Olimpice”, a fost condamnat, luni, la cinci ani de închisoare, a anunţat avocatul Li Fangping, care a precizat că urmează să decidă, împreună cu clientul său, dacă va face apel. Yang a postat anul trecut pe internet o petiţie cu tema “drepturile omului, nu Jocurile Olimpice”, cenzurată ulterior. Fost muncitor în uzină, Chunlin, în vîrstă de 52 de ani, a fost arestat, în iulie 2007, în provincia chineză Heilongjiang. Totodată, ecologista thailandeză Narisa Chakrabongse a anunţat, luni, că se retrage din ştafeta flăcării olimpice în semn de protest faţă de represiunea chineză din Tibet. “Vreau să transmit un mesaj clar Chinei, pentru a-i arăta că acţiunile sale nu pot fi acceptate de comunitatea internaţională şi că trebuie să îşi revizuiască urgent politica faţă de Tibet”, a spus Narisa Chakrabongse, preşedinta Green World Foundation. Chakrabongse făcea parte din cei 80 de thailandezi selecţionaţi pentru a purta flacăra olimpică, aşteptată, pe 18 aprilie, la Bangkok.

Trezeguet l-a înlocuit pe Benzema

Fotbalistul echipei Juventus Torino, David Trezeguet, a fost convocat la naţionala Franţei, în vederea meciurilor amicale cu Anglia şi Mali, în locul lui Karim Benzema (Olympique Lyon), care s-a accidentat. Trezeguet nu a mai fost chemat la naţionala Franţei de pe 12 septembrie 2007, cînd Franţa a întîlnit Scoţia în preliminariile EURO 2008. Includerea sa pe lista de 39 de jucători pentru meciurile dintre selecţionatele franceze A şi A’ şi Anglia, respectiv Mali, reprezintă o mare surpriză. Joi, cînd a fost anunţată lista iniţială de jucători pentru meciurile naţionalelor A şi A’ ale Franţei, Trezeguet a comentat pe site-ul oficial al clubului Juventus faptul că el nu fusese convocat, afirmînd că s-a pregătit psihic să renunţe la prima reprezentativă. Benzema s-a accidentat, duminică, în min. 36 al meciului Olympique Lyon - PSG, scor 4-2, el suferind o entorsă la genunchiul stîng. Trezeguet este al treilea jucător chemat, duminică, la naţionala Franţei, după ce Lloris (Nice) şi Reveillere (Lyon) au fost convocaţi în locul lui Frey (Fiorentina) şi Bakary Sagna (Arsenal Londra). Şi atacantul echipei FC Barcelona, Thierry Henry, s-a accidentat, fiind înlocuit de Remy (Lens). Echipa Franţa A’ întîlneşte Mali, marţi, la Charlety, iar Franţa A joacă în compania Angliei, miercuri, pe “Stade de France”. Reprezentativa Franţei este adversara României în Grupa C a EURO 2008, din care mai fac parte Italia şi Olanda.

Beckham şi-a invitat familia la Paris

Mijlocaşul englez David Beckham şi-a invitat la Paris, pentru meciul amical Franţa - Anglia, mai mulţi membri ai familiei, pentru a putea viziona împreună partida de miercuri. Fotbalistul englez şi-a invitat la Paris soţia, părinţii, cumnaţii, verii şi, probabil, vor fi prezenţi şi cei trei copii ai săi, pentru că a dorit ca toată familia să-i fie alături într-un moment atît de important din carieră. Mijlocaşul lui LA Galaxy s-a pregătit sîmbătă alături de lotul formaţiei americane, iar duminică a plecat spre Anglia, pentru a se alătura echipei pregătite de Fabio Capello. Beckham poate deveni primul jucător după Peter Shilton care evoluează în meciul cu numărul 100 pentru naţionala Angliei.

Lehmann s-ar putea retrage după EURO 2008

Portarul lui Arsenal Londra, Jens Lehmann, a afirmat că se gîndeşte să se retragă din activitate la vară, după Campionatul European, dar că pînă atunci vrea să evolueze ca titular la echipa sa de club. Internaţionalul german a fost mai mult rezerva lui Manuel Almunia în acest sezon, dar este optimist în privinţa cîştigării postului de titular la Arsenal. “Nu ştiu ce voi face din vară. Voi juca la Campionatul European şi totul contează dacă voi primi o ofertă bună. Dacă va fi cazul, poate voi continua să joc doi ani, sau probabil mă voi retrage”, a declarat portarul german, în vîrstă de 38 de ani.

Fabien Barthez a trecut la automobilism!

După ce s-a lăsat de fotbal, fostul portar francez Fabien Barthez a luat decizia de a se face pilot de curse! Din păcate pentru celebrul pleşuv, prima sa experienţă într-o cursă oficială a fost una extrem de scurtă. Barthez a ratat primul viraj mai dificil, intimidat probabil de concurenţii mai experimentaţi, astfel încît n-a reuşit să parcurgă decît un sfert de tur în week-end, la Porsche Carrera Cup. Dezamăgit de acest debut ratat, fostul internaţional a evitat să discute cu presa despre noua sa pasiune...

Hamilton nu a reuşit să bea deloc apă în timpul cursei de la Sepang

Pilotul echipei McLaren-Mercedes, Lewis Hamilton, a declarat că în timpul Marelui Premiu al Malaysiei, de duminică, unde s-a clasat pe locul cinci, nu a reuşit să bea deloc apă din cauza sticlei, informează “The Sun”. “Nu am reuşit să beau apa din sticlă. Pur şi simplu nu ieşea, astfel că nu am băut deloc toată cursa. Mi-era foarte sete şi după terminarea cursei am băut multe sticle. Însă, din fericire, sînt într-o formă bună şi nu am avut probleme din punct de vedere fizic. Am putut să merg mai departe. Este minunat că mă simt bine şi că am putut să concurez fără să beau apă toată cursa”, a spus Hamilton, care a pornit în Marele Premiu al Malaysiei cu o penalizare de cinci locuri pe grila de start, de pe linia a 5-a, deoarece în calificări a incomodat alţi concurenţi. Tot cu cinci locuri a fost penalizat colegul lui Hamilton de la McLaren, Heikki Kovalainen, care a terminat cursa pe poziţia a treia. “Fără penalizări, poate am fi terminat pe locurile 2 şi 3. Însă aşa este competiţia, acestea sînt regulile”, a explicat pilotul. Hamilton a avut la Sepang şi alte probleme în afara imposibilităţii de a bea apă. La prima oprire la boxe, el a stat 20 de secunde pentru schimbarea unei roţi.

Ivanovic şi Djokovic, învingători la Indian Wells

Jucătoarea sîrbă de tenis Ana Ivanovici a cîştigat, duminică, turneul WTA de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 2.100.000 de dolari. Ivanovic, cap de serie ne. 1, a învins-o în finală pe rusoaica Svetlana Kuzneţova, cap de serie nr. 2, cu 6-4, 6-3. În turul al doilea, Ivanovic o eliminase pe Raluca Ioana Olaru. În turneul masculin, dotat cu premii în valoare totală de 3.589.000 de dolari, sîrbul Novak Djokovic, nr. 3 în ierarhia ATP, s-a impus, duminică noapte, în finala cu americanul Mardy Fish. Djokovic a cîştigat în trei seturi, cu 6-2, 5-7, 6-3, în faţa lui Fish (nr. 98 ATP), care reuşise să îl elimine în semifinale pe liderul ATP, Roger Federer. În urma acestei victorii, Djokovic va primi 500 de puncte ATP şi un cec în valoare totală de 555.000 de dolari, în timp ce Fish va încasa un cec de 277.500 de dolari şi 350 de puncte ATP. Învingător la Australian Open în acest an, Djokovic (20 de ani) se află la cel de-al nouălea turneu cîştigat în carieră. Proba de dublu a fost cîştigată de perechea israeliană Jonathan Erlich / Andy Ram, cap de serie nr. 4, care a învins, în finală, cu 6-4, 6-4, cuplul Daniel Nestor / Nenad Zimonjic (Canada / Serbia), cap de serie nr. 3. Perechea rusă Dinara Safina / Elena Vesnina a cîştigat proba de dublu a turneului feminin de la Indian Wells, după ce a învins, în finală, cu 6-1, 1-6, 10-8, cuplul chinez Zi Yan / Jie Zheng, cap de serie nr. 3.