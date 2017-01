Accident serios pentru Qatar 96

Şeicul Hassan Al Thani pare urmărit de ghinion! Deşi a cumpărat cea mai bună barcă şi are cel mai titrat copilot, pilotul de pe Qatar 96 nu va lua startul din pole-position în cursa din Qatar! Şi asta pentru că la antrenamentele oficiale de vineri Qatar 96 a fost implicată într-un accident serios, care face inutilizabilă barca pentru cursa de sîmbătă! Din fericire, Şeicul Hassan Al Thani şi Steve Curtis au scăpat fără nici o zgîrietură, singura lor problemă fiind dacă echipa tehnică va putea să pregătească barca de rezervă! Qatar 96 va pleca de pe poziţia secundă a grilei de start, din spatele bărcii campioană mondială, Victory 1. Care a devenit mare favorită la victorie în prima cursă a sezonului din Class 1 World Powerboat Championship.

România a învins Muntenegru în turneul de futsal de la Buzău

Naţionala de fotbal în sală a României se menţine în cursa pentru calificarea în premieră la un Campionat Mondial. Gazdă a grupei preliminare de la Buzău, România a obţinut vineri prima victorie, 3-1 (3-1) cu Muntenegru, şi are nevoie de un succes duminică seară, în faţa Belgiei, pentru a se clasa pe una dintre primele două poziţii în grupă. Golurile „tricolorilor” au fost înscrise de Al-Ioani (2) şi Mihaly. În prima partidă a zilei, Belarus a cîştigat, cu 4-1, în faţa Belgiei. În clasament, după două etape, conduc Belarus şi România, cu cîte 4p, urmate de Belgia cu 3p şi de Muntenegru cu 0p. Programul ultimei zile, cea de duminică, include meciurile: Muntenegru - Belarus (ora 19.00) şi România - Belgia (ora 21.00).

Buga şi Burdujan au revenit la echipa mare a Rapidului

Atacantul Rapidului, Mugurel Buga, a fost reprimit în lotul echipei de antrenorul Mircea Rednic şi ar putea fi trecut pe foaia de joc pentru meciul cu Oţelul Galaţi, informează site-ul oficial al clubului giuleştean. “Nu ştiu dacă va face parte din lotul de 18, trecut pe foaia de arbitraj, dar am ţinut să fie alături de noi. Am apreciat atitudinea lui din ultima vreme, modul în care s-a pregătit acolo, la echipa a doua, şi faptul că n-a vorbit urît despre club sau conducerea tehnică”, a declarat Mircea Rednic, care vineri seară l-a „iertat” şi pe Lucian Burdujan, exilat şi el la echipa a doua.

McKain s-a întors la Antipozi

Formaţia Wellington Phoenix, din Noua Zeelandă, a anunţat că i-a transferat pe fundaşul australian Jonathan McKain şi pe Andrew Durante. McKain a evoluat în România din 2003, la FC Naţional şi Poli Timişoara, iar presa australiană notează că oficialii grupării de la Antipozi au fost foarte fericiţi că jucătorul a acceptat oferta lor pentru un contract pe doi ani. Fotbalistul australian a jucat în echipele naţionale Under 20, Under 23 şi are 12 selecţii pentru prima reprezentativă a ţării sale. Celălalt jucător transferat de Wellington Phoenix, Durante, are 25 de ani şi a fost declarat cel mai bun jucător în meciul de duminica trecută, din finala campionatului.

Real l-a amendat pe Diarra cu 300.000 de euro

Mijlocaşul african al lui Real Madrid, Mahamadou Diarra, a fost amendat de club cu 300.000 de euro pentru că a întîrziat fără motiv la revenirea în Spania de la Cupa Africii pe Naţiuni, unde a evoluat în naţionala din Mali. Diarra a primit o scrisoare din partea lui Real Madrid în care a fost anunţat de sancţiunea pe care a primit-o, egală cu salariul său pe o lună, şi poate contesta decizia în termen de zece zile.