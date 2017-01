Partida CS Tomis - Dunărea Brăila se va juca pe 8 martie

Confruntarea din sferturile de finală ale Cupei Challenge la handbal feminin, dintre formaţiile româneşti CS Tomis Constanţa şi Dunărea Brăila se apropie cu paşi repezi. Vineri, oficialii clubului constănţean au stabilit data partidei tur, care va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa. Astfel, prima întîlnire din sferturi se va disputa sîmbătă, 8 martie, începînd cu ora 11.00. Returul este programat o săptămînă mai tîrziu, însă data urmează a fi stabilită zilele următoare de către clubul brăilean, care are de ales între zilele de 15 sau 16 ale lunii martie. Este pentru a doua oară consecutiv cînd Tomisul se va duela în cadrul sferturilor de finală ale Cupei Challenge cu o echipă românească, după ce anul trecut a înfruntat în aceaşi fază a competiţiei pe U. Jolidon Cluj. Chiar dacă atunci au fost eliminate de clujence, tomitanele speră să îşi ia revanşa în acest an şi să ajungă pînă în finala competiţiei.

Ultimele repetiţii pentru echipele constănţene din Liga a III-a la fotbal

Vinerea viitoare se va relua campionatul Ligii a III-a la fotbal, iar cele şase reprezentante ale judeţului Constanţa susţin la sfîrşitul acestei săptămîni ultimele jocuri de verificare. CSO Ovidiu (antrenor Gheorghe Ciurea) şi Portul Constanţa (antrenor Gabriel Şimu) s-au întîlnit, vineri, la Ovidiu, victoria revenind gazdelor cu 1-0, prin golul marcat de Dulan. Partida a constituit jocul revanşă pentru confruntarea de marţi, de la Constanţa, cînd Portul s-a impus cu 2-1 (Curumi, C. Anghel / Comârzan). CSM Medgidia (antrenor Vasile Enache) a jucat, tot vineri, la Călăraşi, cîştigînd cu 4-1 (goluri Pena 2, Anuţă şi Comănaşi) meciul cu echipa locală Dunărea. FC Farul II (antrenor Lucian Marinof) a susţinut ultima repetiţie înaintea returului în compania juniorilor republicani, divizionara a III-a impunîndu-se cu 9-2. Callatis (antrenor Viorel Năstase) a întîlnit, joi, la Mangalia, echipa de Liga a IV-a Rapid Feteşti, de care a dispus cu 6-2 (goluri Erdinci 2, Al. Lucian 2, Enis 2). Sîmbătă, de la ora 11.00, se vor juca întîlnirile CS Năvodari (antrenor Daniel Rădulescu) - Delta Tulcea şi Callatis Mangalia - Gloria Albeşti.

Juniorii constănţeni luptă pentru un titlu de campioni naţionali la tenis de masă

După ce la sfîrşitul săptămînii trecute cei mai buni juniori III din ţară s-au întrecut, la Arad, la Top 12 rezervat acestei categorii de vîrstă, în acest weekend ei îşi dispută titlurile de campioni naţionali ai României în probele pe echipe. Competiţia se desfăşoară la Constanţa, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, şi va dura pînă duminică, clubul LPS “Nicolae Rotaru” CSS - CS Farul fiind prezent în cadrul întrecerii cu şase echipe, trei la juniori şi trei la junioare. În prima fază, echipele participante au fost împărţite în şase grupe (masculin), respectiv opt grupe (feminin). După încheierea partidelor din grupe, ocupantele primei poziţii din fiecare grupă se vor califica în grupele semifinale.

Gajic a renunţat la demisia de la Unic Piatra Neamţ

Antrenorul formaţiei de volei feminin Unic Piatra Neamţ, Branko Gajic, s-a răzgîndit vineri în privinţa demisiei sale pe care o anunţase joi seara, după ce a ratat calificarea în Final Four-ul Cupei Challenge în faţa formaţiei Ştiinţa Bacău, în returul sferturilor de finală susţinut pe teren propiu. “Cînd am venit aici, nivelul echipei era foarte scăzut. Am muncit din greu şi cred că în afară de domnul Ouatu nimeni nu face nimic pentru această echipă. Consider că atunci cînd echipa pierde, eu sînt vinovat. Decizia mea, în acest moment, este să plec de la Piatra Neamţ”, a spus antrenorul sîrb la finalul partidei. Preşedintele clubului Unic, Vasile Ouatu, l-a convins însă pe Gajic să rămîna la Piatra Neamţ, deşi iniţial spusese că nu va încerca să îl facă pe tehnician să se răzgîndească: “Mi-a plăcut cum a muncit şi i-am explicat că trebuie să rămînă, deoarece are meciuri mult mai grele de disputat în campionat. Obiectivul lui rămîne acelaşi, clasarea între primele patru formaţii şi formarea unei echipe competitive, de viitor”. Unic Piatra Neamţ a cîştigat meciul cu Ştiinţa Bacău cu 3-2 (25-19, 24-26, 33-31, 21-25, 15-11), dar pentru că rezultatul din tur a fost 3-0 pentru băcăuance, s-a intrat în “setul de aur” pentru departajare. Ştiinţa Bacău s-au impus cu 15-12 şi a obţinut astfel calificarea.

Un arbitru din Liga a II-a, angajat al unei case de pariuri

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Patriţiu Abrudan, a declarat, vineri, la Cluj, că un arbitru care activează în Liga a II-a, Claudiu Rusu, este angajat al unei case de pariuri. Conducerea Federaţiei Române de Fotbal (FRF) - reprezentată de preşedintele Mircea Sandu, vicepreşedintele Patriţiu Abrudan şi directorul general, Ionuţ Lupescu - se află la Cluj pentru a se consulta cu preşedinţii cluburilor din ligile inferioare asupra noului sistem competiţional care va fi adoptat începînd cu sezonul 2011-2012, prilej cu care ziariştii i-au informat pe cei trei că arbitrul Claudiu Rusu este angajat la o casă de pariuri din România. Directorul general al FRF, Ionuţ Lupescu i-a spus lui Patriţiu Abrudan să verifice informaţiile, iar acesta din urmă l-a sunat direct pe arbitrul în cauză. După convorbirea cu acesta, Abrudan a spus că informaţiile sînt reale. “Este adevărat. Claudiu Rusu mi-a confirmat că lucrează la o firmă de pariuri (n.r. - Astra Sport Bets). Mi-a spus că el a informat la Federaţia Română de Fotbal că lucrează la Astra, dar nu a specificat că este vorba despre o casă de pariuri. I-am pus în vedere să aleagă ori arbitrajul, ori casa de pariuri”, a spus Abrudan. Contactat telefonic, arbitrul a refuzat să facă orice comentariu: “Nu am voie să declar nimic, nu comentez”, a spus Claudiu Rusu. În schimb, vicepreşedintele FRF, Patriţiu Abrudan, a declarat, vineri, că arbitrul Claudiu Rusu va demisiona din funcţia respectivă şi va continua să arbitreze meciuri în Liga a II-a.

Sportivi din cinci ţări la gala “Local Kombat” de la Arad

Prima gală “Local Kombat” organizată la Arad va avea loc pe 15 martie, în Sala Sporturilor şi va cuprinde şase meciuri, la care vor participa sportivi din cinci ţări, a anunţat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, promotorul Eduard Irimia. Gala va avea şase meciuri internaţionale, cu sportivi din cinci ţări, Spania participînd cu doi luptători. Dintre cele şase confruntări, patru meciuri vor fi la categoria grea. Străinii vor avea ca adversari şase luptători români cunoscuţi: Daniel Ghiţă, Ciprian Sora, Ionuţ Atodiresei, Sebastian Ciobanu, Raul Cătinaş şi arădeanul Andrei Buda. “Sîntem obligaţi să menţinem pe piaţă o gală foarte puternică. Este cea mai bună gală, făcută de noi la Local Kombat. Am revenit astfel în partea de vest a ţării după patru ani, cînd a fost la Timişoara. Oricum, ne bazăm să avem mulţi spectatori din Timişoara şi Oradea”, a declarat Eduard Irimia.