Trei români în optimile Cupei UEFA

Toate cele trei echipe care au români în componenţă au reuşit, joi seară, să avanseze în optimile de finală ale Cupei UEFA. Contra a înscris din penalty al doilea gol pentru Getafe în partida cu AEK Atena. Contra a evoluat tot meciul deşi a aflat, cu cîteva ore înaintea partidei, că tatăl său, Vasile, în vîrstă de 55 de ani, a încetat din viaţă. “Nu există destule cuvinte pentru a descrie meciul făcut de Cosmin Contra în ziua în care a aflat de moartea tatălui său”, a scris „AS”. Mutu a fost - din nou - unul dintre cei mai buni jucători ai Fiorentinei în disputa cu Rosenborg, după ce a înscris unicul gol în tur. În sfîrşit, Sepsi a intrat la Benfica în ultimele 20 de minute, adică exact atunci cînd lusitanii au reuşit o nesperată egalare, care le-a adus calificarea. Marile perdante din 16-imi sînt Atletico Madrid, Villareal (adevărat dezastru pentru spanioli!) şi Bordeaux (a doua favorită la trofeu după Bayern). Rezultate: Villareal - Zenit St. Petersburg 2-1 (Franco 75, Tomasson 90/ Pogrebnyak 31) - (în tur: 0-1); Bayer Leverkusen - Galatasaray Istanbul 5-1 (Barbarez 11, 22, Kiessling 13, Haggui 55, Schneider 61-pen./ Barusso 86-pen.) - (0-0); Getafe - AEK Atena 3-0 (Granero 45, CONTRA 83-pen., Braulio 84) - (1-1); Everton - Brann Bergen 6-1 (Yakubu 36, 54, 71, Johnson 41, 90, Arteta 70/ Moen 60) - (2-0); Sporting Braga - Werder Bremen 0-1 (Klasnic 78) - (0-3); Spartak Moscova - Olympique Marseille 2-0 (Pavlenko 39, Pavlyuchenko 85) - (0-3); Helsingborg - PSV Eindhoven 1-2 (Castan 82/ Zonneveld 47, Lazovic 65) - (0-2); Bordeaux - RSC Anderlecht 1-1 (Cavenaghi 71/ Chatelle 34) - (1-2); Panathinaikos Atena - Glasgow Rangers 1-1 (Goumas 12/ Novo 81) - (0-0); FC Basel - Sporting Lisabona 0-3 (Pereirinha 2, Liedson 41, 51) - (0-2); Bayern Munchen - FC Aberdeen 5-1 (Lucio 13, Van Buyten 36, Podolski 71, 77, Van Bommel 86/ Lovell 84) - (2-2); Hamburger SV - FC Zurich 0-0 - (3-1); AC Fiorentina - Rosenborg Trondheim 2-1 (Liverani 37, Cacia 80/ Y.Kone 88) - (1-0); Tottenham Hotspur - Slavia Praga 1-1 (O’Hara 7/ Krajcik 51) - (2-1); Atletico Madrid - Bolton 0-0 - (0-1); FC Nurnberg - Benfica Lisabona 2-2 (Charisteas 58, Saenko 65/ Cardozo 88, Maria 90) - (0-1). Programul optimilor de finală: RSC Anderlecht - Bayern Munchen; Glasgow Rangers - Werder Bremen; Bolton - Sporting Lisabona; Bayer Leverkusen - Hamburger SV; Getafe - Benfica Lisabona; AC Fiorentina - Everton; Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven; Olympique Marseille - Zenit St. Petersburg.

România a pierdut locul 6 în topul coeficienţilor UEFA

România a pierdut, în urma rezultatelor de joi din Cupa UEFA, poziţia a şasea în topul coeficienţilor UEFA şi, implicit, şansa de a înscrie trei echipe în Liga Campionilor, dintre care două direct în grupe, şi trei în Cupa UEFA în ediţia 2009-2010 a competiţiilor continentale. Rusia a depăşit România datorită victoriei lui Spartak Moscova, 2-0 cu Olympique Marseille, acumulînd 40,750 de puncte în ultimele cinci sezoane ale cupelor europene. În această perioadă, coeficientul României este de 40,599 puncte. Poziţia a şaptea permite României să alinieze la startul competiţiilor europene din 2009-2010, tot şase echipe, dar distribuite altfel, două în Liga Campionilor, una în grupe şi una în preliminarii, şi patru în Cupa UEFA. Teoretic, România nu se poate clasa mai jos de locul 9 în topul coeficienţilor la finalul acestui sezon, singurele ţări care ar mai putea să o depăşească fiind Portugalia şi Olanda, însă numărul de echipe înscrise în cupele europene va fi acelaşi, adică şase, deoarece ţările clasate pe locurile 7-12 au dreptul la cîte două echipe în Liga Campionilor şi patru în Cupa UEFA.

Marele derby în Turneul celor 6 Naţiuni la rugby se joacă la Paris

Marele derby al Turneului celor 6 Naţiuni la rugby se va disputa sîmbătă seară, la Paris. Gazdele aşteaptă revanşa după înfrîngerea (dureroasă!) din semifinala Rugby World Cup de anul trecut. Dar pentru englezi un nou eşec ar însemna eliminarea definitivă din cursa pentru trofeul ediţiei 2008. După cum au evoluat pînă acum cele două echipe gazdele sînt net favorite. Numai că aceeaşi situaţie a fost şi anul trecut la Rugby World Cup şi Anglia s-a impus clar. De un eventual eşec al Franţei ar putea profita galezii, care au meci lejer în compania italienilor. Aceeaşi situaţie şi în cazul ultimei partide, unde Irlanda este net favorită în disputa cu Scoţia. Programul din acest week-end: Ţara Galilor - Italia (sîmbătă, ora 17.00); Irlanda - Scoţia (sîmbătă, ora 19.00); Franţa - Anglia (sîmbătă, ora 22.00). În clasament conduc Franţa şi Ţara Galilor - cu cîte 4p, urmate de Irlanda şi Anglia - cu cîte 2p şi Italia şi Scoţia - cu 0p.

Salamanca încearcă să ajungă la un acord cu Stelea

Clubul spaniol UD Salamanca încearcă să ajungă la un acord cu portarul Unirii Urziceni, Bogdan Stelea, faţă de care are o datorie de 1,2 milioane de euro şi din cauza căruia are embargo asupra veniturilor din bilete. Stelea are de recuperat 1,2 milioane de euro reprezentînd drepturi contractuale din perioada în care a activat pentru Salamanca, 1997-2004, mai puţin sezonul 2001-2002, cînd a jucat pentru Rapid. Salamanca, echipă la care au mai evoluat de-a lungul timpului şi Ovidiu Stîngă sau Gabriel Popescu, se află în prezent în liga secundă şi se confruntă cu grave probleme financiare.

Ronaldo a ieşit din spital

Operat săptămîna trecută la tendonul rotulian, Ronaldo a părăsit, vineri, spitalul parizian în care s-a internat pe 14 februarie, după meciul cu Livorno (1-1) în care s-a accidentat. Brazilianul va trebui să mai rămînă cîteva zile la Paris înainte de a reveni la Milano, unde va începe recuperarea. Peste 45 de zile este prevăzut un consult la medicul care a efectuat intervenţia chirurgicală, abia apoi „Fenomenul” putînd să se întoarcă în Brazilia.

Abramovici a cheltuit peste 800 de milioane de euro la Chelsea

Chelsea Londra a anunţat bilanţul financiar pe ultimul an şi, în ciuda faptului că i-au crescut veniturile cu 25%, gruparea de pe „Stamford Bridge” a raportat pierderi de 74,8 milioane de lire sterline, aproximativ 110 milioane de euro. Veniturile de 190 de milioane de lire sterline fac din gruparea londoneză clubul cu cele mai mari venituri din Anglia, după Manchester United, care a totalizat 212 milioane de lire sterline. În ciuda acestor venituri importante, Chelsea are în continuare pierderi, deoarece nu a reuşit să scadă cheltuielile decît cu 7%, ceea ce face ca echipa lui Roman Abramovici să aibă un deficit de 74,8 milioane de lire sterline pe anul financiar 2006-2007. Miliardarul rus a cheltuit de la preluarea echipei, în 2003, 578 milioane de lire sterline (peste 800 de milioane de euro), ceea ce înseamnă 204.931 lire sterline pe zi, sau 8.539 lire sterline cheltuite pe oră. Chelsea va juca duminică finala Cupei Ligii, cu Tottenham, iar în cazul în care o va cîştiga, Abramovici va mai scoate din buzunar încă 800.000 de lire sterline, bani promişi ca bonus pentru adjudecarea acestui trofeu.