Juniorii de la RC Cleopatra fac spectacol în Anglia

Aflată într-un stagiu de pregătire în patria-mamă a rugbyului, Anglia, echipa de juniori a RC Cleopatra continuă seria de victorii în meciurile de verificare. După ce au trecut cu 19-7 de o selecţionată de juniori din zona Liverpool, Foll Lucky, jucători pregătiţi de Cristian Brănescu şi Marian Nache au întîlnit luni seară, la lumina reflectoarelor, o altă formaţie de juniori, Rugby Club Birkenhead, Partida a fost găzduită de stadionul din Birkenhead, o suburbie a oraşului Liverpool, unde în urmă cu trei decenii au evoluat naţionala României şi Steaua Bucureşti. Juniorii constănţeni au făcut o primă repriză perfectă, reuşind două eseuri prin Graur şi Ciucă, unul transformat de Puişoru, astfel că la pauză constănţenii conduceau cu 12-0. La reluare, gazdele au reuşit să puncteze, dar tot RC Cleopatra a fost la timonă, trecîndu-şi în cont alte trei eseuri, prin Tiron, Zapan şi Pîrvu, niciunul transformat. La final, constănţenii s-au impus cu 27-10, iar Zapan a fost declarat cel mai bun jucător de pe teren. Astăzi, RC Cleopatra va disputa o altă partidă amicală, urmînd să dea piept cu echipa New Blinston.

Hagi spune că returul Ligii I se va juca doar pe teren

Fostul antrenor al Stelei, Gheorghe Hagi, a declarat, ieri, că este amuzat de declaraţiile oamenilor din fotbal despre aranjamentele care se vor face în retur, dar nu crede că aceste practici se vor pune în aplicare. “Fiecare îşi laudă propria curte, dar adevărul se va scrie doar pe teren. Va fi o luptă frumoasă, iar cine va fi mai constant cred că se va impune. Restul e circ”, a spus Hagi. Fostul antrenor al Stelei a mai precizat că nu trebuie exagerat cu numărul de străini din Liga I: “Străinii care vin trebuie să aducă un plus de valoare. Creşte competiţia între jucători şi poate fi benefic pînă la un anumit punct, dar nu trebuie să exagerăm”. Hagi a vorbit şi despre naţionala de fotbal a României, care va juca la EURO 2008 în Grupa C, alături de Franţa, Italia şi Olanda: “Am demonstrat că avem potenţial. Sîntem o echipă bună, dar va fi greu pentru că întîlnim trei formaţii foarte puternice. Plecînd de aici, trebuie să avem încredere şi să mergem să ne batem aşa cum trebuie şi vom vedea ce rezultate o să iasă, dar fără să vorbim prea mult înainte”. Fostul internaţional a urmărit aseară, la Roma, partida din optimile de finală ale Ligii Campionilor, dintre AS Roma şi Real Madrid. La acest joc a asistat şi preşedintele FRF, Mircea Sandu.

Hănescu a ratat calificarea în turul secund la San Jose

Tenismanul Victor Hănescu a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la San Jose (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 436.000 de dolari. Hănescu a fost învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 7-6 (7/4), de belgianul Kristof Vliegen, cap de serie nr. 8. Pentru participarea la turneul de la San Jose, jucătorul român nu va încasa niciun punct ATP, dar va va primi un cec în valoare totală de 4.000 de dolari.

România se menţine pe locul 16 în clasamentul IRB

Echipa naţională de rugby a României se menţine pe locul 16, cu 66,01 puncte, în clasamentul IRB, dat publicităţii marţi, de Federaţia Internaţională de Rugby. În primele 20 de locuri nu s-a înregistrat nicio modificare faţă de ierarhia precedentă, publicată luna trecută. Pe primul loc este Africa de Sud - cu 90,81p, urmată de Noua Zeelandă (89,59p) şi Argentina (87,42p).

Acţiune umanitară a fraţilor Karamian

Cei doi fraţi gemeni ai echipei de fotbal Poli Timişoara, Artiom şi Arman Karamian, au donat 7.300 de dolari pentru Centrul pentru Persoane cu Dizabilităţi din Timişoara şi Direcţia pentru Protecţia Copilului din oraşul de pe Bega. Cei doi armeni au donat 2.300 de dolari pentru montarea de termopane la Centrul pentru Persoane cu Dizabilităţi din Timişoara şi alte 5.000 de dolari pentru mobilier, termopane şi podele laminate la Direcţia pentru Protecţia Copilului din Timişoara. “A fost ideea noastră şi am considerat că, dacă noi cîştigăm, trebuie să îi ajutăm şi pe alţii. În Armenia nu am văzut aşa ceva, nu ştim cum arată un centru de plasament. Asta şi pentru că am plecat de şapte ani din Armenia, dar şi pentru că nu am avut ocazia să vizităm aşa ceva. Noi credem în Dumnezeu şi El spune că trebuie să-ţi ajuţi aproapele”, a spus Artiom Karamian.

Adrian Mititelu intenţionează să candideze la Primăria Craiovei

Patronul Universităţii Craiova, Adrian Mititelu, a anunţat, ieri, că vrea să candideze la Primăria Craiovei, pentru a-l învinge pe actualul edil, Antonie Solomon, despre care a declarat în numeroase rînduri că îi “pune beţe în roate” echipei sale. Decizia a venit după ce primarul Solomon a declarat, la lansarea cărţii “Fenomenul Universitatea ‘91” că ar putea înfiinţa o nouă echipă de fotbal în Craiova. “Nu poţi legal să ajuţi nicun club de fotbal, dar am înfiinţat un club sportiv care a început să meargă şi, de ce nu, în timp o să facem şi o echipă de fotbal a Craiovei!”, a spus Solomon.