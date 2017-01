Mutu vrea să cîştige Cupa UEFA

Atacantul Fiorentinei, Adrian Mutu, a declarat că echipa sa merită să cîştige Cupa UEFA, însă pînă acolo trebuie să elimine mai întîi în 16-imile competiţiei pe Rosenborg, o formaţie foarte periculoasă, informează violanews.com. Mutu consideră că este mai important pentru Fiorentina să cîştige anul acesta Cupa UEFA, după ce a fost întrebat ce ar prefera între obţinerea acestui trofeu sau calificarea în Liga Campionilor. În ceea ce priveşte calificarea în Liga Campionilor, internaţionalul român a apreciat că Fiorentina are nevoie de 73 de puncte. Mutu a adăugat că Fiorentina trebuie să obţină şapte puncte în următoarele trei meciuri, cu AS Roma şi Juventus - în deplasare şi cu Livorno - pe teren propriu. Atacantul român s-a declarat încîntat de interesul formaţiilor AS Roma şi Real Madrid pentru serviciile sale, dar a mărturisit că se simte foarte bine la Fiorentina. Mutu a vorbit şi despre spectacolul pe care anumiţi fotbalişti îl fac pe teren şi a precizat că singurii jucători care merită preţul biletului sînt Ibrahimovici, Kaka şi Cristiano Ronaldo. De asemenea, jucătorul Fiorentinei a dezvăluit că fundaşul pe care vrea să îl evite cu orice preţ este Mexes de la AS Roma, fotbalist cu care, cel mai probabil, Mutu se va întîlni şi la Campionatul European, unde România face parte din Grupa C alături de Franţa, Italia şi Olanda. Decarul naţionalei României s-a referit şi la urmaşul său din fotbalul românesc. “Ovidiu Herea de la Rapid îmi place foarte mult. L-am recomandat deja directorului nostru sportiv, Pantaleo Corvino”, a declarat Mutu, care a încheiat spunînd că dedică reuşitele sale din ultima perioadă fiicei sale, Adriana, ale cărei prime trei cuvinte învăţate au fost “mama, tata şi gol”.

Chivu şi-ar dori ca Inter să întîlnească Roma în finala Ligii Campionilor

“Visul meu este ca Internazionale Milano şi AS Roma să joace finala Ligii Campionilor în acest sezon, la Moscova. Ar fi o mare plăcere să mă reîntîlnesc cu foştii mei colegi”, a declarat Cristian Chivu într-un interviu acordat cotidianului „Corriere dello Sport”. Căpitanul naţionalei crede că AS Roma poate trece de Real Madrid, în optimile Ligii Campionilor. “Real este o mare echipă, care a obţinut rezultate importante, dar Roma poate produce surpriza”, spune Chivu. Întrebat cum a perceput acuzaţiile căpitanului echipei AS Roma, Francesco Totti, la adresa arbitrilor italieni, potrivit cărora aceştia ajută Interul, Chivu a răspuns: “Sînt declaraţiile lui şi trebuie să le respectăm. A vorbit ca un căpitan de echipă. Chiar dacă a creat multă rumoare, nu voi cădea în capcana declaraţiilor lui”. El a adăugat că nici atunci cînd evolua la Roma nu credea că Inter este ajutată de arbitri. “În sezonul trecut, Inter a cîştigat 17 partide consecutiv şi a demonstrat că este foarte puternică. Este mai puternică decît toate celelalte şi în acest moment”, a precizat internaţionalul român.

Camoranesi, amendat cu 45.000 de euro pentru un fault comis în 1994

Mijlocaşul de origine argentiniană al lui Juventus Torino, Mauro Camoranesi, a fost amendat cu aproximativ 45.000 de euro pentru că l-a faultat dur pe Javier Pizzo, într-un meci disputat pe 14 august 1994, provocîndu-i o ruptură de menisc şi ligamente, informează agenţia Sports. Incidentul s-a petrecut la un derby dintre Aldovisi şi Alvarado. Camoranesi l-a faultat dur pe Pizzo, acesta suferind o ruptură de menisc şi ligamente ce l-a ţinut departe de terenul de fotbal trei ani. Chiar dacă a reuşit într-un final să revină pe teren, Pizzo nu a mai evoluat decît în patru partide. Juriul a recunoscut că faultul nu a fost intenţionat, dar a considerat că acţiunea lui Camoranesi a fost imprudentă şi l-a amendat cu 200.000 de pesos, aproximativ 45.000 de euro. În vîrstă de 31 de ani, Camoranesi, care are şi cetăţenie italiană, evoluează în prezent la Juventus Torino, după ce a mai jucat la Santos Laguna, Cruz Azul, Montevideo Wanderers, Banfield şi Hellas Verona.

Clemente a refuzat funcţia de selecţioner al Iranului

Tehnicianul spaniol Javier Clemente nu va mai prelua naţionala de fotbal a Iranului, nemulţumit de clauza din contract care prevedea că nu are voie decît la două călătorii pe an în Spania. Clemente declarase recent că intenţionează să stea în Spania şi să vizioneze casete cu jocuri, iar în Iran să meargă doar cu două săptămâni înainte de meciurile naţionalei. Iranienii au fost nemulţumiţi de faptul că tehnicianul spaniol nu va sta permanent în Iran şi au început căutările pentru un nou selecţioner. Şeful federaţiei de la Teheran, Ali Kafashian, a anunţat că printre cei vizaţi pentru acest post sînt cinci antrenori iranieni şi doi străini, fără a face nominalizări. În vîrstă de 57 de ani, Clemente a fost demis din funcţia de selecţioner al Serbiei în luna decembrie, după ce a ratat calificarea la Campionatul European din Austria şi Elveţia. Naţionala Iranului a început campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2010 cu o remiză albă în compania Siriei, în Grupa a 5-a preliminară din zona asiatică, grupă din care mai fac parte Emiratele Arabe Unite şi Kuweit.

Adriano a scăpat cu o suspendare de două etape

Atacantul brazilian al lui Inter Milano, Adriano, împrumutat pînă în vară la FC Sao Paulo, a fost suspendat pentru două meciuri după ce l-a lovit cu capul în figură pe fundaşul central al echipei FC Santos, Domingos, într-un meci cîştigat, cu 3-2, de FC Sao Paulo. Comisia de Disciplină a federaţiei braziliene a considerat că atacantul şi-a folosit capul mai degrabă pentru a împinge decît pentru a lovi. Iniţial, Adriano risca o suspendare între 120 şi 540 de zile, dacă se dovedea că lovitura sa era una periculoasă. În apărarea clientului său, avocatul lui Adriano a folosit imagini cu lovitura de cap aplicată de Zidane lui Materazzi în finala CM din 2006. De asemenea, mama lui Adriano, Rosilda, le-a cerut membrilor comisiilor îngăduinţă pentru fiul ei, într-un interviu publicat la posturile de televiziune cu puţin timp înainte de începerea audierilor. Adriano şi-a ispăşit duminică suspendarea, cînd echipa sa a pierdut, cu 2-3, în faţa formaţiei Marilia. În vîrstă de 25 de ani, Adriano se află la FC Sao Paulo din decembrie, sub formă de împrumut pentru şase luni. În cele şapte partide disputate pentru campioana Braziliei în campionatul statal, Adriano a marcat patru goluri, dintre care o dublă cu Guaratingueta la meciul de debut.

Meciuri amînate în Anglia din cauza frigului

Valul de frig ce a lovit Marea Britanie a cauzat amînarea mai multor meciuri programate aseară în ligile inferioare din Anglia. Temperaturile care au scăzut mult sub zero grade au afectat grav mai multe suprafeţe de joc. Ca urmare a acestui fapt, nu mai puţin de şase meciuri au fost amînate!

Paulo Ferreira şi-a prelungit cu cinci ani contractul cu Chelsea

Internaţionalul portughez Paulo Ferreira a semnat un nou contract cu echipa Chelsea Londra, valabil pînă în 2013. În vîrstă de 29 de ani, el a venit la Chelsea în 2004 pentru suma de 20 de milioane de euro, în anul în care cîştigase Liga Campionilor cu FC Porto. În cele trei sezoane şi jumătate petrecute pînă acum pe “Stamford Bridge”, internaţionalul lusitan a evoluat în 130 de partide. Sezonul acesta însă, Ferreira a evoluat doar de 18 ori, preferatul antrenorului Avram Grant pentru postul de fundaş dreapta fiind brazilianul Juliano Belletti.