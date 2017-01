Meci de antrenament pentru RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a continuat seria testelor înaintea debutului play-off-ului Diviziei Naţionale, întîlnind într-o partidă de verificare divizionara secundă Callatis Mangalia. Meciul, disputat pe Stadionul “CFR”, a fost un antrenament pentru elevii lui Leodor Costea, care au repetat jocul la mînă. “Callatis a venit cu 12 jucători, completîndu-şi echipa cu cîţiva din componenţii formaţiei noastre. Nu s-a ţinut scorul, pentru că a fost mai degrabă un meci de antrenament şi ne-a interesat în special jocul, nu rezultatul. Ne-au pus ceva probleme vremea rece şi terenul îngheţat, dar bine că am scăpat fără accidentări”, a spus antrenorul Farului. Pînă la reluarea campionatului, constănţenii vor susţine alte două partide de verificare, cu RC Cleopatra şi Callatis, ultimul la Mangalia. “Din păcate, amicalele cu Poli Iaşi au căzut, pentru că ieşenii nu mai vin în pregătire pe litoral”, a explicat Costea.

RC Cleopatra joacă în această seară în Anglia

După ce au învins o selecţionată de juniori din zona Liverpool, echipa de juniori de la RC Cleopatra Constanţa, aflată într-un stagiu de pregătire din Anglia, ar fi trebuit să dispute sîmbătă o altă partidă de verificare. Meciul a fost însă amînat, întrucît adversara grupării de pe litoral a avut programată etapă în campionatul intern. Astfel, jocul a fost mutat pentru astăzi, de la ora 21.00, fiind a doua partidă pe care elevii lui Cristian Brănescu şi Marian Nache o dispută la lumina reflectoarelor.

Cristina Hîrîci, fără medalie la Open-ul Ungariei la tenis de masă

Duminică, la Kecskemet (Ungaria) s-a încheiat cel de-al doilea Open pentru juniori din acest an din cadrul circuitului ITTF World. Din păcate, Cristina Hîrîci nu a putut repeta evoluţia bună de la Seligenstadt (Germania), unde a obţinut două medalii de aur, la simplu şi dublu, şi una de argint cu echipa. După ce s-a oprit cu echipa în cel de-al doilea tur, sportiva de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul nu a avut un parcurs foarte lung nici la simplu. Hîrîci a fost eliminată în cel de-al treilea tur de coreeanca Yu So Ra, care s-a impus categoric cu 4-0. Nici la dublu, unde a concurat ca şi în Germania cu Anamaria Sebe, mezina echipei naţionale nu a avut mai mult noroc. După ce au trecut în sferturi printr-o victorie, 3-1 în faţa perechii Galonja (Serbia) / Ondriskova (Cehia), cele două constănţence aveau să întîlnească aceleaşi adversare care le eliminaseră la simplu, Gong Hye Jung şi Yu So Ra, coreencele impunîndu-se cu 3-1.

Lupte în cuşcă, la Tulcea!

Vineri seară, în Sala Sporturilor din Tulcea, a avut loc concursul Romanian Challenge din cadrul Cupei Mondiale de free-fight (Mixed Martial Arts), organizat de AS Fight Team Tulcea şi de AS Frontiera Aegyssus Tulcea. Spectatorii tulceni s-au înghesuit să vadă opt campioni europeni şi mondiali la brasilian ju-jitsu, wu-shu, kick box, kempo şi unifight, din Ungaria, Polonia, Egipt, Moldova şi România, care au intrat într-o cuşcă octogonală, de 2 metri înălţime şi 6 metri diametru. Concursul, organizat în premieră de ţara noastră, s-a desfăşurat în sistem piramidal, cu eliminare directă. Printre cei 12 luptători care s-au aliniat la start s-au numărat şi trei poliţişti de frontieră: Iulian Ştefan Gheba, Mădălin Scăpău (ambii de la IJPF Tulcea) şi Marius Tătar (IJPF Arad). Gheba s-a oprit în semifinale, învins de maghiarul Zsolt Imre după ce trecuse prin k.o. de un egiptean, Mohamed Elsayed Bayoumi (fost boxer, medaliat olimpic cu bronz la Atena, în 2004). În finală, Imre s-a impus la puncte în faţa compatriotului său Viktor Halmy. În afara concursului au fost organizate şi două meciuri de super-fight: Marius Tătar bate prin k.o. Adam Bizon (Polonia); Mihai Cheptene (Moldova) bate prin k.o. Mădălin Scăpău. Gala din Tulcea a fost vizionată şi de Ciprian Sora, vedetă Local Kombat, care a apreciat calitatea luptelor: ,,Apreciez voinţa luptătorilor români, a celor trei poliţişti de frontieră, care au luptat de la egal cu mult mai experimentaţii lor adversari. Cred că publicul se va familiariza repede şi cu acest stil de luptă în cuşcă”.

Premieră... negativă pentru hocheiştii de la Steaua

Echipa de hochei pe gheaţă Steaua Bucureşti a ratat pentru prima dată în istoria sa calificarea în finala Superligii Naţionale, după ce a pierdut ieri meciul cu HC Csikszereda, cu scorul de 2-5 (0-2, 2-2, 0-1). Golurile învingătorilor au fost înscrise de Harabin (2), Petres, Kovac, Kramny, în timp ce pentru Steaua au marcat Butocinov şi Pavlo. Pentru a se califica în finala competiţei Steaua avea nevoie de două victorii în dubla cu Csikszereda din etapa a 6-a. Cel de-al doilea meci va avea loc astăzi, de la ora 17.30, pe patinoarul „Mihai Flamaropol” din Capitală, dar rezultatul acestuia nu mai contează. Finala Superligii Naţionale se va juca în acest an între SC Miercurea Ciuc şi HC Csikszereda.