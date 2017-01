Dumitru Berbece este noul antrenor al echipei de handbal Steaua

Preşedintele clubului Steaua, George Boroi, a declarat, ieri, că noul tehnician al echipei Steaua MFA este Dumitru Berbece. “Consiliul Director a hotărît în unanimitate ca principalul Radu Voina şi secundul Nicolae Munteanu să fie demişi din funcţii. Noul antrenor al echipei este Dumitru Berbece, care are un contract valabil pînă la finalul sezonului, cu posibilitate de prelungire”, a explicat George Boroi. Preşedintele clubului din Ghencea a vorbit şi despre motivele care au dus la demiterea băncii tehnice: “Au fost disfuncţionalităţi de comunicare între domnul Voina şi jucători, dar şi între dînsul şi conducere. Un alt motiv a fost din punct de vedere organizatoric, referitor la pregătirea lotului şi la cantonamente. Domnul Voina nu a respectat anumite hotărîri luate de conducere”. Radu Voina a antrenat Steaua timp de un an, în timp ce fosta glorie a Stelei, Dumitru Berbece, a pregătit pînă acum echipa SCM Braşov, din Seria B a Diviziei A, care este în acest moment pe locul 2 în clasament. Preşedintele secţiei de handbal a clubului Steaua, Constantin Cazacu, a punctat care sunt obiectivele noului tehnician. “Vrem să cîştigăm campionatul şi să ajungem în finala Cupei Cupelor. După cum decurgeau lucrurile, nu cred că ne puteam îndeplini aceste obiective cu domnul Voina. La nivelul lotului nu vor fi schimbări pentru că nu sunt probleme”, a spus Cazacu. Steaua MFA a încheiat turul Ligii Naţionale pe locul 1, la 5 puncte de UCM Reşiţa, şi este calificată în optimile Cupei Cupelor.

Fotbalistul Sandu Negrean s-a suit băut la volan şi a accidentat şapte maşini

Fotbalistul Sandu Negrean, de la echipa Universitatea Cluj, a avariat şapte maşini într-o parcare, marţi noaptea, după ce, fiind în stare de ebrietate, a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea. Incidentul s-a petrecut în jurul orelor 23.00, pe o stradă paralelă cu cursul Someşului din Cluj-Napoca. Fotbalistul Universităţii a intrat în mai multe maşini parcate pe marginea drumului, iar cercetările ulterioare ale organelor de poliţie sosite la intervenţie au arătat că Negrean se afla sub influenţa alcoolului în momentul producerii accidentului. În urma testării cu aparatul alcooltest, acesta a indicat 0.83 mg/litru de alcool pur în aerul expirat. Probele biologice recoltate au confirmat proba cu alcooltestul, astfel încît Negrean va fi cercetat penal pentru conducere pe drumurile publice sub influenţa alcoolului. Poliţiştii i-au reţinut permisul în vederea anulării.

Bădoi trece de la Steaua la Poli Timişoara

Patronul formaţiei Poli Timişoara, Marian Iancu, a confirmat, ieri, că s-a înţeles cu finanţatorul Stelei, Gigi Becali, pentru transferul lui Valentin Bădoi şi a asigurat că jucătorul va semna pînă vineri un contract cu bănăţenii. “Sînt de acord cu transferul lui Bădoi în schimbul procentelor pe care le avem la Emeghara, de altfel chiar noi am propus această variantă. Ne bucurăm că Gigi Becali a răspuns la scrisoarea noastră de intenţie. Pînă vineri semnăm contractul, astfel că Vali Bădoi este jucătorul nostru. Este primul transfer pe care îl reuşim în această iarnă”, a declarat Marian Iancu. Patronul Stelei, Gigi Becali, a anunţat, într-o conferinţă de presă, că îl va ceda pe Valentin Bădoi la Poli Timişoara, în schimbul celor 30 de procente pe care bănăţenii le aveau dintr-un eventual transfer al lui Emeghara. Bădoi (32 de ani) a ajuns la Steaua în vara acestui an, de la Rapid, în schimbul sumei de 550.000 de euro, dar a prins foarte rar în primul 11 al roş-albaştrilor.

Răzvan Lucescu şi Petre Grigoraş au fost suspendaţi cîte o etapă

Antrenorul lui FC Braşov, Răzvan Lucescu, şi cel al Oţelului Galaţi, Petre Grigoraş, au fost suspendaţi cîte o etapă, ieri, de Comisia de Disciplină a FRF, după eliminările din meciul dintre cele două echipe, din optimile Cupei României, încheiat cu victoria braşovenilor, scor 7-6. Deciziile luate de Comisia de Disciplină a FRF în şedinţa de miercuri: Răzvan Lucescu (antrenor principal FC Braşov) - o etapă şi 100 lei; Diego Longo (antrenor secund FC Braşov) - o etapă şi 100 lei; Gheorghe Dinu (preşedinte FC Braşov) - o lună şi 100 lei; Sorin Mâinea (masor FC Braşov) - o lună şi 100 lei; Petre Grigoraş (antrenor Oţelul Galaţi) - o etapă şi 140 lei. Lucescu a fost trimis în tribună în minutul 56, după ce a intenţionat să îşi scoată echipa de pe teren, în timp ce Grigoraş a fost eliminat în minutul 75, pentru proteste repetate la adresa centralului Colţescu. De altfel, şi Grigoraş a intenţionat să îşi scoată echipa de pe teren, dar atacantul Emil Jula i-a convins pe colegii săi să continue jocul.

Pulhac vrea la Poli Timişoara

Fundaşul lui Dinamo, Cristian Pulhac, a declarat că aşteaptă o ofertă din străinătate pentru a pleca de la Dinamo, dar dacă aceasta nu va veni, atunci ar vrea să se transfere la Poli Timişoara. “Eu nu am avut nicio întîlnire cu oficiali de la Timişoara. Nu ştiu ce să zic, aş vrea să merg în străinătate, dar, dacă nu e nicio ofertă, aş prefera să plec la Timişoara”, a declarat Cristi Pulhac. Patronul Politehnicii Timişoara, Marian Iancu, a afirmat că a făcut o ofertă scrisă echipei Dinamo pentru Cristi Pulhac, în valoare de 1,5 milioane de euro, dar preşedintele executiv al alb-roşiilor, Cristian Borcea a precizat: “Dinamo nu poate transfera cel mai bun fundaş stînga din România la o echipă rivală. Acesta este şi un răspuns scris pentru Poli Timişoara. Indiferent de ofertă, Pulhac nu poate ajunge la nicio echipă din campionatul intern”.

Osasuna a transferat un fotbalist român

Tînărul fotbalist român Cristian Muscalu, în vîrstă de 18 ani, a fost transferat de la echipa germană FC Koln la formaţia spaniolă Osasuna, unde va evolua la echipa de tineret. Înainte de a pleca în Germania, Muscalu a jucat la CSS Nucet şi Jiul Petroşani. Antrenorii spanioli au fost surprinşi în mod plăcut de calităţile tehnice ale jucătorului, sperînd să îl promoveze, după cîteva teste, chiar în prima garnitură. \'\'Este un atacant rapid şi se poate încadra bine în stilul echipei noastre\'\', a declarat antrenorul formaţiei din Pamplona, Pachi Izco.

UTA, Craiova şi Timişoara, sancţionate cu neprogramarea în campionat

Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF a sancţionat cu neprogramarea în campionat formaţiile Universitatea Craiova, UTA şi Poli Timişoara, pînă la achitarea datoriilor financiare. Gruparea olteană are datorii către CSŞ Universitatea Craiova, reprezentînd indemnizaţiile de formare pentru jucătorii Marian Ionescu, Valerică Găman, Adrian Papală, Eduard Enciu şi Florin Anghel. UTA are obligaţii financiare către FC Argeş, rezultate din transferul jucătorului Alin Chiţa, în timp ce Poli Timişoara are datorii către SC Tibpet SRL, rezultate din transferurile jucătorilor Flaviu Faur şi Ionuţ Szilaghi. Aceeaşi sancţiune au primit-o FCM Reşiţa (Liga a II-a), care are obligaţii financiare către antrenorul Dan Potocianu, reprezentînd drepturi financiare restante, şi CF Brăila (Liga a III-a), cu restanţe către jucătorul Alexandre Davi.

Adrian Piţ a debutat la Roma

Adrian Piţ a fost inclus aseară în primul ”11” pe care Luciano Spalletti, antrenorul lui AS Roma, l-a trimis în teren la meciul cu Torino, din optimile Cupei Italiei. Acest meci reprezintă debutul lui Piţ în tricoul romanilor, el fiind transferat în vară de la formaţia elveţiană AC Bellinzona.