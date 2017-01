Derby-ul etapei în Campionatul Judeţean se joacă la Siliştea

Duminică sînt programate partidele etapei a zecea în Campionatul Judeţean de fotbal. Derby-ul zilei în Seria Nord este programat la Siliştea, unde Steaua Speranţei are de apărat poziţia fruntaşă în faţa Voinţei Săcele (locul 4). Voinţa Siminoc (locul 2) evoluează la Gîrliciu, iar Gloria Seimeni (locul 5) joacă la Mircea Vodă şi dacă va învinge va trece înaintea Viitorului Vulturu (locul 3 înaintea etapei), care are zi de pauză. În Sud, ocupantele podiumului (Viitorul II Cobadin, Viitorul Pecineaga şi Marmura Deleni) au de apărat poziţiile fruntaşe pe terenuri străine. Toate partidele încep la ora 12.00, cu excepţia jocului de la Băneasa, programat de la ora 14.00. Programul etapei - Seria NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Voinţa Săcele; Steaua Dorobanţu - Sport Club Horia; Ulmetum Pantelimon - Dunărea Ciobanu; Dacia Mircea Vodă - Gloria Seimeni; Pescăruşul Gîrliciu - Voinţa Siminoc; Dunaris Topalu - Viitorul Fîntînele; Sportul Tortomanu - Viitorul Tîrguşor. Viitorul Vulturu stă. Clasament: 1. Siliştea 21p; 2. Siminoc 21p; 3. Vulturu 21p; 4. Săcele 19p (8j); 5. Seimeni 19p; 6. Dorobanţu 15p (8j); 7. Tortomanu 13p; 8. Gîrliciu 12p (8j); 9. Topalu 10p (8j); 10. Fîntînele 9p (8j); 11. Ciobanu 9p; 12. Horia 6p (7j); 13. Mircea Vodă 6p (7j); 14. Pantelimon 3p (8j); 15. Tîrguşor 0p (8j). Seria SUD: Recolta Negru Vodă - Trophaeum Adamclisi; Sacidava Aliman - Viitorul II Cobadin; Avîntul Comana - Inter Ion Corvin; CS II Eforie - Viitorul Mereni; Marmura Deleni - Viitorul Pecineaga; Unirea Topraisar - AS Independenţa; GSIB Mangalia - Fulgerul Chirnogeni; Gloria II Băneasa - Sport Prim Oltina (ora 14.00). Clasament: 1. Viitorul II Cobadin 21p (8j); 2. Pecineaga 20p (8j); 3. Mereni 19p; 4. Gloria II Băneasa 17p (7j); 5. Negru Vodă 15p; 6. Mangalia 15p; 7. Adamclisi 15p; 8. CS II Eforie 13p; 9. Oltina 12p; 10. Topraisar 11p; 11. Aliman 10p; 12. Chirnogeni 9p; 13. Comana 7p; 14. Ion Corvin 6p; 15. Independenţa 6p; 16. Deleni 4p.

România a coborît pe locul 25 în clasamentul coeficienţilor UEFA

Echipele de club din România care au participat în acest sezon în cupele europene au acumulat un coeficient de numai 2,400, iar România a căzut un loc, pînă pe 25, în clasamentul coeficienţilor. România mai are o singură echipă în cupele europene, pe Steaua, după ce Dinamo, Rapid, Oţelul şi CFR Cluj au fost eliminate. Primul loc este ocupat de Spania, cu 6,250, urmată de Anglia, cu 6,250, şi de Turcia, cu 5,750. În clasamentul de care UEFA ţine cont în stabilirea numărului de echipe participante în cupele europene pentru sezonul 2009-2010, România ocupă locul 5, cu un punctaj de 40,339 acumulat în ultimele cinci sezoane, iar liderul Spania are 67,641 puncte.

Martin Jol şi-a dat demisia de la Tottenham

Cotată - la începutul sezonului - ca singura echipă capabilă să pună probleme celor patru mari echipe engleze, Tottenham Hotspur a dezamăgit total, fiind pe poziţie retrogradantă în campionat după 10 runde! Iar înfrîngerea internă cu Getafe, de joi, a pus capac, olandezul Martin Jol fiind obligat să plece (despărţire de comun acord sună comunicatul oficial!). Tottenham n-a fost singura victimă de lux din prima etapă a grupelor Cupei UEFA, înfrîngeri neaşteptate suferind şi Rennes sau Sparta Praga. Tot ca o înfrîngere poate fi privit şi egalul Fiorentinei la Villarreal, după un meci pe care italienii l-au dominat clar. Atacantul român Adrian Mutu a fost titular şi a dat pasa de gol la execuţia lui Vieri. Rezultate înregistrate în prima etapă a grupelor Cupei UEFA - Grupa A: Zenit St. Petersburg - AZ Alkmaar 1-1 (Timoşciuk 43-pen./ Ari 20), Everton - Larisa 3-1 (Cahill 14, Osman 50, Anichebe 85/ Cleyton 65); FC Nurnberg a stat; Grupa B: Panathinaikos Atena - Aberdeen 3-0 (Goumas 11, Papadopoulos 73, Salpingidis 77), Lokomotiv Moscova - Atletico Madrid 3-3 (Bilyaletdinov 27, Odemwingie 61, 64/ Aguero 16, 85, Forlan 47); FC Copenhaga a stat; Grupa C: Elfsborg - AEK Atena 1-1 (Mobaeck 14/ Pappas 49); Villarreal - Fiorentina 1-1 (Capdevilla 88/ Vieri 49); Mlada Boleslav a stat; Grupa D: Brann Bergen - SV Hamburg 0-1 (Kompany 62), Basel - Rennes 1-0 (Streller 55); Dinamo Zagreb a stat; Grupa E: Sparta Praga - FC Zurich 1-2 (Slepicka 24/ Konde 38, Alphonse 62), Bayer Leverkusen - Toulouse 1-0 (Kiessling 35); Spartak Moscova a stat; Grupa F: Bolton - Braga 1-1 (Diouf 66/ Jailson 87), Steaua Roşie Belgrad - Bayern Munchen 2-3 (Koroman 16, Milijas 74/ Klose 20, 85, Kroos 90); Aris Salonic a stat; Grupa G: Anderlecht - Hapoel Tel Aviv 2-0 (Frutos 38, 70), Tottenham - Getafe 1-2 (Defoe 19/ Gutierrez 21, Braulio 70); Aalborg a stat; Grupa H: Helsingborg - Panionios 1-1 (Larsson 83/ Goundoulakis 45), Bordeaux - Galatasaray Istanbul 2-1 (Cavenaghi 52, Chamkh 63/ Nonda 21-pen.); Austria Viena a stat. Următoarea etapă din grupele Cupei UEFA va avea loc pe 8 noiembrie.

Real Madrid îl vrea pe Benzema pentru sezonul viitor

Atacantul francez al echipei Olympique Lyon, Karim Benzema, este unul dintre obiectivele clubului Real Madrid pentru sezonul viitor, a anunţat cotidianul Marca. “Internaţionalul francez de 19 ani i-a convins pe profesioniştii de la Real Madrid care au mers să-l vadă, iar clubul a spus totul în mişcare pentru a obţine transferul acestuia”, scrie sursa citată, menţionînd că spaniolii nu doresc să aştepte finalul sezonului pentru a realiza acest transfer, pentru că îşi doresc un lot definitivat pînă în luna iunie 2008. În august, Karim Benzema şi-a prelungit cu doi ani contractul cu Olympique Lyon, urmînd să evolueze la echipa franceză pînă în 2012.

Joachim Low şi-a prelungit contractul pînă în 2010

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a semnat prelungirea contractului cu Federaţia Germană de Fotbal pînă în 2010, după Campionatul Mondial. “Sînt extrem de bucuros că pot continua să muncesc cu echipa mea în direcţia aleasă. Obiectivul nostru rămîne dezvoltarea echipelor naţionale germane şi extinderea popularităţii fotbalului în Germania”, a explicat Low, în vîrstă de 47 de ani. Fost secund al lui Jurgen Klinsmann în perioada 2004-2006, Low a preluat conducerea naţionalei după CM 2006. Sub conducerea sa Germania a fost prima echipă calificată la EURO 2008 şi a cîştigat 12 din cele 16 meciuri disputate de la instalarea sa. Potrivit presei germane, Low ar primi un salariu anual de 2,5 milioane de euro.

Addo a fost suspendat patru meciuri după ce a scuipat un adversar

Fundaşul ghanez al echipei PSV Eindhoven, Eric Addo, care a recunoscut că a scuipat un adversar la meciul cu Fenerbahce din Liga Campionilor, a fost suspendat pentru patru meciuri, în conformitate cu solicitarea observatorilor UEFA. Potrivit site-ului oficial al PSV, jucătorul şi-a recunoscut faptele - scuipatul său l-a vizat pe Semih Senturk, care îl lovise cu cotul - apoi şi-a cerut scuze de la oficialii olandezi. Suspendarea lui Addo cuprinde următoarele trei meciuri în grupele Ligii Campionilor ale echipei sale, apoi încă un meci, ori în optimi, ori în Cupa UEFA, în cazul în care olandezii se califică.