Careu de aşi complet la CM rugby

Ultimul sfert de finală de la Campionatul Mondial de rugby a fost cel mai modest valoric. Cele mai slabe echipe din sferturile de finală şi-au disputat ultimul loc liber din semifinale într-un meci modest, plictisitor, care i-a enervat pe spectatorii din tribune! Ca şi în celelalte sferturi echipa mai puternică pe înaintare a obţinut victoria şi accesul în semifinale: Argentina - Scoţia 19-13. Semifinalele sînt programate la sfîrşitul săptămînii, pe stadionul St.Denis din Paris, după următorul program - sîmbătă, ora 22.00: Anglia - Franţa; duminică, ora 22.00: Africa de Sud - Argentina.

Celta Vigo l-a demis pe Stoicikov

Bulgarul Hristo Stoicikov a fost demis ieri din funcţia de antrenor al formaţiei Celta Vigo, din a doua ligă spaniolă. Potrivit cotidianului Marca, Stoicikov a fost demis din cauza rezultatelor slabe. Fostul selecţioner al Bulgariei va fi înlocuit de Juan Ramon Lopez Caro, fost antrenor la Real Madrid. Celta a cîştigat ultimul meci din Segunda Division, 3-1 cu Xerez, şi ocupă în prezent locul 11 în clasament.

UEFA deschide o anchetă împotriva lui Dida

UEFA a anunţat ieri că va cere clubului AC Milan “clarificări” privind comportamentul portarului Dida, care se pare că a simulat o accidentare în timpul meciului cu Celtic Glasgow, din Liga Campionilor. “În completarea anchetei privind clubul Celtic Glasgow pentru organizare defectuoasă şi comportament incorect al suporterilor, Comisia de Disciplină a UEFA va cere clarificări grupării AC Milan cu privire la motivele înlocuirii portarului Dida imediat după cel de-al doilea gol înscris de Celtic”, se arată într-un comunicat al forului european. În timpul partidei jucate pe 3 octombrie, portarul brazilian a fost scos de pe teren cu targa, după ce a fost atins cu mîna pe faţă de un suporter scoţian care a pătruns pe teren. După ce a fost atins, Dida a alergat cîţiva metri după suporter, iar apoi s-a prăbuşit pe teren, fiind scos în afara lui cu targa şi cu o pungă de gheaţă pe obraz. Într-un caz similar, UEFA l-a sancţionat luna trecută pe jucătorul lituanian Saulius Mikoliunas cu o suspendare de două meciuri în preliminariile EURO 2008, pentru că a simulat un fault într-o partidă cu Scoţia, pentru a obţine un penalty.

Chelsea şi Ajax negociază pentru antrenorul Henk Ten Cate

Clubul Chelsea Londra negociază cu gruparea Ajax Amsterdam pentru trecerea antrenorului Henk Ten Cate la formaţia londoneză, tehnicianul afirmînd că nu ştie dacă va mai sta pe bancă la echipa olandeză şi “săptămîna viitoare. “Voi fi şi săptămîna viitoare pe bancă la Ajax? Nu sînt eu în măsură să spun. Este vorba despre o afacere între cele două cluburi”, a declarat Henk Ten Cate, duminică, după remiza formaţiei sale, Ajax cu Sparta Rotterdam (2-2), confirmînd astfel că s-a pus de acord cu Chelsea. “Dacă cele două cluburi se pun de acord, este posibil să plec la Chelsea”, a afirmat Ten Cate. Potrivit agenţiei olandeze ANP, Chelsea a propus un contract pentru următoarele trei sezoane tehnicianului olandez care ar urma să ocupe la Londra un post de antrenor sub conducerea actualului manager, Avram Grant. Însă potrivit sursei citate, cele două cluburi nu au reuşit să se pună de acord în privinţa sumei de transfer. Fost secund al lui Frank Rijkaard la FC Barcelona, unde era considerat “creierul tactic”, Ten Cate este sub contract cu Ajax pînă la finalul sezonului.

Maradona, reţinut de poliţie pentru un accident din 2006

Fostul fotbalist Diego Maradona a fost reţinut, iar apoi pus în libertate de poliţie, duminică, în incinta aeroportului din Buenos Aires, după ce nu s-a prezentat la audieri în cazul unui accident pe care l-a provocat în 2006, deşi i s-au trimis cinci citaţii. Maradona, care venea din Italia, a fost reţinut de poliţia din Buenos Aires deoarece pe numele său fusese emis, în data de 31 august, un mandat de reţinere, semnat de judecătorul Gonzalo Rua. Maradona nu s-a prezentat în faţa justiţiei după accidentul pe care l-a provocat la 10 februarie 2006, cînd a lovit cu camioneta sa o cabină telefonică, rănind astfel uşor un cuplu ce se afla în apropiere. Fostul fotbalist este acuzat că a provocat “răni uşoare” şi a fugit de la locul accidentului, fără să îi ajute pe cei doi tineri sau să pună la dispoziţie datele sale personale şi pe cele ale maşinii. Iniţial, Maradona a negat că el ar fi fost cel de la volanul camionetei, dat ulterior a recunoscut că era el, însă nu s-a prezentat la audieri şi nu a răspuns citaţiilor pentru începerea unui proces. În noiembrie 2006, s-a cerut ca Maradona să fie condamnat la plata unei amenzi de 635 de dolari.

River Plate a cîştigat derby-ul cu Boca Juniors

Echipa River Plate a cîştigat, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Falcao Garcia 23, Ortega 32-pen.), meciul susţinut în compania formaţiei Boca Juniors, în etapa a 13-a a turneului Apertura, din campionatul Argentinei. Boca Juniors a jucat cu un om mai puţin din min. 45, atunci cînd a fost eliminat Banega. În clasament, pe primul loc se află formaţia Independiente (25 p), urmată de Lanus (24 p) şi de Boca Juniors (23 p). River Plate ocupă locul 7, cu 13 puncte.

Un mort şi 350 de persoane spitalizate la Maratonul de la Chicago

O persoană a murit, iar alte 350 au fost spitalizate, duminică, cu ocazia maratonului de la Chicago, care s-a desfăşurat pe o temperatură caniculară, au anunţat responsabilii de securitate. Ordinul de întrerupere al maratonului a fost dat la jumătatea cursei, însă mii de concurenţi au ignorat interdicţia şi au continuat cursa pînă la sosire, pe 31 de grade C şi o umiditate ridicată (86 %ă) şi în contextul în care la posturile de aprovizionare lipsea apa. “Am încercat să blocăm cursa, însă concurenţii au traversat barierele sărind peste motocicletele poliţiei. Pur şi simplu nu voiau să se oprească”, a declarat Joe Roccasalva, purtătorul de cuvînt al pompierilor din Chicago. Din cei 36.000 de concurenţi, circa 25.000 au reuşit să treacă linia de sosire, dintre care 4.000 înainte de ordinul de întrerupere. La masculin, maratonul a fost cîştigat de kenyanul Patrick Ivuti, în timp ce la feminin s-a impus etiopianca Berhane Adere. La feminin, pe locul al doilea s-a clasat românca Adriana Pîrtea, atletă legitimată la Steaua.

Jacques Villeneuve a debutat în Nascar

Canadianul Jacques Villeneuve, campion mondial la Formula 1 în 1997, a ocupat locul 21 în etapa de la Talladega, în prima sa cursă din circuitul automobilistic american, Nascar. Tot în acest an, Villeneuve a participat pentru prima oară în carieră la cursa de 24 de ore de la Le Mans, unde echipa sa a abandonat. De asemenea, un alt fost pilot de Formula 1, columbianul Juan Carlos Montoya, a început să evolueze în Nascar de anul trecut. În acest an, el a cîştigat prima sa cursă, din 30 la care a luat startul.

Pilotul de motociclism Norifumi Abe a decedat într-un accident rutier

Pilotul de motociclism Norifumi Abe a decedat, duminică, într-un accident rutier ce a avut loc la Kawasaki, ca urmare a coliziunii a motocicletei sale cu un camion care a făcut un viraj într-un loc în care această manevră era interzisă, a anunţat poliţia japoneză. Abe (32 de ani) a participat timp de zece ani la Campionatul Mondial de motociclism viteză la MotoGP, în perioada 1994-2004. A cîştigat trei curse: Marele Premiu al Japoniei în 1996 şi 2000 şi Marele Premiu al Braziliei în 1999. Pînă în 2006, a concurat la categoria Superbike.

Alex Zanardi va participa la Maratonul de la New York

Fostul pilot de Formula 1 Alex Zanardi, căruia i-au fost amputate picioarele după un accident în ChampCar în 2001, a anunţat că va participa la ediţia din acest an a Maratonului de la New York, programată în 4 noiembrie. În timpul maratonului, Zanardi va utiliza o bicicletă specială cu trei roţi, de tipul celor folosite de cicliştii care participă la Jocurile Paralimpice. Fostul pilot italian, care fusese invitat de un sponsor să asiste la maratonul de la New York, a explicat de ce a decis să concureze: “Cînd am fost invitat să asist la competiţie, m-am gîndit imediat: de ce eu trebuie să mă uit, cînd alţii se distrează? Ar fi mai bine să iau şi eu startul şi iată că acum sunt printre cei înscrişi”.