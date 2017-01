Universitatea Ovidius, în semifinalele turneului de futsal la Jocurile Mondiale Interuniversitare

Astăzi se vor încheia la Viena Jocurile Mondiale Interuniversitare, competiţie organizată de Vienna University of Technology (TU Wien) sub egida IFIUS (Federaţia Internaţională a Sportului Universitar). România a fost reprezentată de două echipe, cea a Universităţii din Bacău - la volei feminin şi cea a Universităţii Ovidius Constanţa - la fotbal în sală. Constănţenii, antrenaţi de Ionel Melenco şi George Muşat, au obţinut numai victorii în grupă, unele chiar la scoruri astronomice! Iată rezultatele: 27-1 cu Jazeps Vitols Latvian Music Academy (Letonia), 5-3 cu North-West Academy of Public Administration din St. Petersburg (Rusia), 10-0 cu University of KIMEP (Kazahstan) şi 15-4 cu Russian Central Bank’s College din Moscova (Rusia). Lotul echipei de la Ovidius este alcătuit din Vasile Traşcă şi Ciprian Resmeriţă (portari), Şerbănică Toader, Ionuţ Florea, Ionel Boghiţoi, Mimi Stoica, Gabriel Dobre, Ion Al-Ioani şi Cosmin Damian (jucători de cîmp). Românii s-au calificat pentru semifinale alături de celelalte două cîştigătoare de grupe şi de cea mai bună echipă de pe locul 2. În semifinale, constănţenii vor juca din nou cu… echipa din St. Petersburg, pe care au învins-o miercuri, în grupă, cu 5-3! În cealaltă semifinală se întîlnesc două echipe din Rusia, Mendeleev University of Chemical Technology, învingătoarea de anul trecut, şi Mirny Polytechnic Institute. Tot astăzi vor avea loc şi finalele. La volei fete, formaţia alcătuită pe scheletul prim-divizionarei Ştiinţa Bacău era ca şi calificată în semifinale, după ce obţinuse două victorii în faţa celor mai puternice adversare din grupă.

Constănţeanca Delia Leiţoiu, în lotul României pentru CE de volei rezervat veteranelor

Unsprezece foste componente ale Naţionalei de senioare a României, conduse de antrenorul Costinel Stan, vor participa în perioada 8-12 octombrie, în premieră, la Campionatul European rezervat categoriei de vîrstă 35-45 de ani, care va avea loc la Loutraki (Grecia). Campionatul European de veterani se va desfăşura de acum din doi în doi ani. “Va fi o competiţie la care România va participa în viitor şi la alte categorii de vîrstă, atît la feminin, cît şi la masculin”, a declarat antrenorul federal Alina Pralea, care va intra şi ea pe teren, fiind alături de o altă coechipieră, Felicia Borş, cîştigătoare a titlului mondial universitar în 1993. Lotul României va fi format din următoarele jucătoare: Tatiana Popa, Claudia Bărăscu, Luminiţa Stan, Florentina Ionaşcu, Mihaela Gâdea, Aurelia Vasilescu, Claudia Drilea, Delia Leiţoiu, Mihaela Butuc, Felicia Borş şi Alina Pralea. România va evolua în Grupa B, alături de formaţiile Estoniei, Italiei şi Ucrainei, în timp ce în Grupa A au fost repartizate Letonia, Rusia şi Grecia.

Dinel Staicu, audiat la DNA în legătură cu transferul unor fotbalişti

Omul de afaceri Dinel Staicu a fost audiat, ieri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) în dosarul transferurilor unor fotbalişti în care procurorii acuză declararea unor sume mai mici decît cele încasate din respectivele tranzacţii. La ieşirea de la audieri, care au durat aproximativ patru ore, Staicu nu a dorit să comenteze faptul că a fost chemat la audieri, susţinînd doar că nu mai este în fotbal. Întrebat dacă este vorba de un transfer al unor fotbalişti la Dinamo, Dinel Staciu a răspuns afirmativ. Anchetatorii fac cercetări în legătură cu transferul a unor jucători, în 2005, de la Universitatea Craiova la Dinamo Bucureşti, printre care se numără Mihăiţă Pleşan, Cosmin Moţi, Mariko Douda şi Adnan Guso. Săptămîna trecută alţi doi oameni de afaceri din lumea fotbalului, Gigi Becali - finanţatorul Stelei şi George Copos - patronul Rapidului, au fost audiaţi tot la DNA în legătură cu afaceri din domeniu.