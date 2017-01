Beckham a revenit la antrenamentele echipei LA Galaxy

Mijlocaşul englez David Beckham a revenit la antrenamentele echipei sale, Los Angeles Galaxy, după cinci săptămîni de absenţă, cauzate de accidentarea suferită la un genunchi la sfîrşitul lunii august, informează cotidianul Marca. Beckham a suferit o entorsă la un ligament al genunchiului drept într-un meci cu Pachuca, perioada de indisponibilitate fiind estimată iniţial la şase săptămîni. Jucătorul englez, care a semnat un contract pe cinci ani cu Galaxy, încă nu şi-a putut demonstra valoarea în faţa fanilor formaţiei americane, el jucînd doar în şase partide, cu un total de 310 minute. Echipa Los Angeles Galaxy ocupă locul patru în clasament, cu 27 de puncte şi un meci mai puţin, fiind devansată de Chicago, Columbus şi Colorado. Campionatul de fotbal din SUA se va încheia la sfîrşitul lunii octombrie.

Cristiano Ronaldo are numărul său norocos scris şi pe fundul piscinei

Fotbalistul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a decis ca numărul său norocos să fie scris şi pe fundul piscinei de la locuinţa sa din Cheshire, astfel că săptămîna trecută la baza bazinului au fost instalate plăci de marmură ce formează numărul 7, informează The Sun. “Cristiano a devenit obsedat de numărul 7 de cînd a venit la Manchester United. Iniţial, el a vrut să i se dea tricoul cu numărul 28, dar tehnicianul Alex Ferguson i-a spus să aleagă numărul 7. De cînd a acceptat acest număr, îi merge totul bine în teren. A devenit cu adevărat numărul lui norocos”, a declarat o sursă din anturajul portughezului. Cristiano Ronaldo a cumpărat în acest an un automobil Bentley în valoare de 120.000 de lire sterline pentru care a achiziţionat o plăcuţă de înmatriculare personalizată “CR7” (iniţialele jucătorului şi numărul său norocos), plătind pentru aceasta 200.000 de lire sterline. Surorile fotbalistului, Elma şi Liliana, se ocupă în Portugalia de un magazin numit “CR7”.

Suporterii coreeni vor asista împreună la Jocurile Olimpice de la Beijing

Coreea de Nord şi Coreea de Sud au decis să trimită o delegaţie comună de suporteri la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, după ce au semnat o declaraţie de pace, joi, cu ocazia summit-ului de la Phenian. Suporterii celor două ţări duşmane, divizaţi timp de peste cinci decenii, vor călători cu trenul pînă la Beijing anul viitor, au anunţat responsabilii celor două ţări. Liderul nord-coreean Kim Jong-Il şi preşedintele sud-coreean Roh Moo-Hyun au participat la cel de-al doilea summit comun din istoria celor două ţări rivale, promiţînd că vor coopera în domeniile sportului şi culturii “pentru a onora mîndria istorică şi culturală a naţiunii coreene”. Cei doi conducători au parafat, joi, un document în opt puncte, prin care cele două ţări se angajează să promoveze pacea şi prosperitatea în peninsula divizată de peste cinci decenii. Coreea de Nord şi cea de Sud, inamice în Războiul rece, se află acum într-o situaţie anacronică: nu au încheiat decît un armistiţiu, nu un tratat de pace la finalul războiului din Coreea (1950-1953), astfel încît se află, teoretic, tot în război. În declaraţia finală, Coreea de Nord şi cea de Sud solicită realizarea unui summit cu participarea a “trei sau patru ţări”, cu scopul semnării formale a unui tratat de pace, care necesită şi semnăturile SUA şi Chinei, participante la conflictul coreean.

Ron Dennis nu s-a interesat de starea lui Alonso

Cotidianul spaniol As a notat, în ediţia de joi, că pilotul echipei McLaren, Fernando Alonso, nu a fost sunat de nimeni din conducerea grupării de Formula 1, pentru a se interesa de starea acestuia, după accidentul survenit în timpul Marelui Premiu al Japoniei, care a avut loc săptămîna trecută. “O regulă nescrisă în Formula 1 spune că există lucruri care trebuie să primeze faţă de neînţelegerile personale. Unul dintre acestea este starea unui pilot după un accident. Totuşi, patronul echipei McLaren, Ron Dennis, l-a ignorat pe Fernando Alonso după accidentul de la Fuji. Şi nu numai el, la fel şi Martin Whitmarsh şi Norbert Haug (n. r. - vicepreşedintele Mercedes Motorsport). Nimeni nu a avut curiozitatea să-l întrebe la telefon cum se simte, după ce maşina sa s-a izbit frontal de parapeţi”, scrie As. Publicaţia citată notează că în această perioadă, alături de Alonso, au fost doar logodnica Raquel del Rosario, managerul său, Luis García-Abad, şi fizioterapeutul Fabrizio Borra. As menţionează însă că dublul campion mondial se simte bine şi este pregătit să concureze, duminică, în Marele Premiu al Chinei, de la Shanghai.

Pneuri medii şi dure pentru Grand Prix-ul de Formula 1 al Chinei

Producătorul japonez Bridgesone va furniza pneuri pentru pistă uscată cu specificaţiile “medii” şi “dure” celor 11 echipe participante la Marele Premiu de Formula 1 al Chinei, ale cărui prime încercări libere sînt programate, vineri, pe circuitul de la Shanghai. Pneurile dure nu au mai fost utilizate de la Marele Premiu de Formula 1 al Turciei, desfăşurat pe 26 august, la Istanbul. Bridgestone a anunţat că pneurile medii vor fi diferenţiate de cele dure prin vopsirea cu alb a celui de-al doilea şanţ plecând din interior. Furnizor unic de pneuri după retragerea firmei Michelin, Bridgestone a pus la punct patru tipuri de pneuri pentru pista uscată în sezonul 2007: dure, medii, moi şi supermoi. Însă doar două tipuri sînt reţinute pentru fiecare Grand Prix.

Messi şi Ibrahimovici, golgeteri în Liga Campionilor şi campionat

Atacanţii Lionel Messi, de la FC Barcelona, şi Zlatan Ibrahimovici, de la Internazionale Milano, sînt cei mai buni marcatori atît în Liga Campionilor, cît şi în campionatele în care evoluează! În Liga Campionilor au înscris cîte două goluri după primele două etape, la egalitate cu Robin Van Persie (Arsenal), Vagner Love (ŢSKA Moscova) şi Deivid (Fenerbahce). Messi este pe primul loc în topul golgeterilor şi în campionatul Spaniei, cu 5 goluri marcate, la egalitate cu Sergio Aguero (Atletico Madrid). Ibrahimovici conduce în topul marcatorilor din campionatul Italiei, cu şapte reuşite, la egalitate cu David Trezeguet de la Juventus.

Accidentare gravă pentru Carrick

Internaţionalul englez al echipei Manchester United, Michael Carrick, a suferit o fractură la cotul drept şi va fi indisponibil aproximativ şase săptămîni. Carrick s-a accidentat marţi seară, în timpul meciului cu AS Roma. Deşi Carrick părea să nu aibă probleme după meci, în urma unui examen radiologic s-a constatat că acesta a suferit o fractură. El va rata astfel meciurile naţionalei Angliei cu Estonia şi Rusia, din preliminariile EURO 2008.

Henk ten Cate va fi antrenorul lui Chelsea

Henk ten Cate, de la Ajax Amsterdam, a acceptat să devină antrenor principal la Chelsea, unde Avram Grant va rămîne ca manager. Potrivit cotidianului The Sun, Ten Cate va fi numit în funcţie la Chelsea săptămîna viitoare. El va semna un contract pe trei ani, ce prevede un salariu anual de 2,1 milioane de lire sterline. Ten Cate va colabora cu Grant, cel care a fost numit antrenor la Chelsea după plecarea lui Jose Mourinho. Avram Grant va rămîne ca manager şi “va avea şi el un cuvînt de spus în privinţa selecţiei şi tacticii”. În plus, Avram Grant va fi cel care va discuta cu presa.