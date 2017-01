Daniel Asaftei nu va evolua la CM de karate din Olanda

Daniel Asaftei, sportiv legitimat la CS “Marea Neagră” va rata ediţia din acest an a Campionatului Mondial de “Kung-Fu”, fiind nevoit să rămînă acasă pentru a depune jurămîntul militar la Academia Navală “Mircea cel Bătrîn”. Daniel Asaftei, care împlineşte astăzi 19 ani, a devenit anul trecut campion mondial la cadeţi, după ce a cîştigat medalia de aur în proba de Kumite la Campionatul Mondial de Karate „Goju-Ryu” din Italia. Elevul lui Florin Iordănoaia este student în primul an la Secţia Poliţie Frontieră şi nu îşi va putea apăra titlul deoarece pe 13 octombrie va avea loc festivitatea de depunere a jurămîntului. Totodată, acesta ar fi fost ultimul Campionat Mondial la care Asaftei ar fi participat ca civil, de acum încolo Daniel urmînd să concureze doar pentru armată, în proba de Jujitsu (antrenor: George Ungureanu).

Amariei nu merge la Cupa Mondială de handbal feminin

În perioada 16-21 octombrie, reprezentativa feminină de handbal a României va participa la Cupa Mondială, în Danemarca, la Aarhus. “Tricolorele” fac parte din Grupa B, alaturi de echipele Franţei, Norvegiei şi Suediei. Pentru această competiţie, antrenorii Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi au convocat 16 jucătoare: Dinu, Pîslaru şi Tolnai - portari; Ardean, Maier, Stanca, Manea, Olteanu, Meiroşu, Beşe, Bradeanu, Neagu, Luca, Lecuşanu, Gogîrla şi Vădineanu. Reunirea lotului este programată luni, 8 octombrie, la Moeciu, iar plecarea spre Danemarca va avea loc pe 14 octombrie. “Am convocat jucătoarele care au avut participare la cantonamentul din Turcia, la turneele din Norvegia şi Ungaria. Cele care au refuzat convocarea au fost lăsate acasă. La Naţională vin doar jucătoarele devotate şi loiale, care au spirit de sacrificiu”, a declarat Tadici, care a făcut referire la Carmen Amariei Lungu.

Pavel, în optimi la turneul challenger de la Mons

Tenismanul Andrei Pavel s-a calificat în optimile de finală ale turneului challenger de la Mons (Belgia), dotat cu premii în valoare de 106.250 euro. Pavel, cap de serie nr. 5, l-a învins, în primul tur, pe belgianul Dick Norman, cu scorul de 6-4, 7-5. Jucătorul român îl va întîlni în optimi pe învingătorul partidei dintre belgienii Christophe Rochus şi Steve Darcis. Pentru calificarea în optimi, Pavel a primit un cec în valoare de 1.830 euro şi 9 puncte ATP.

Contra ratează duelul cu Olanda

Selecţionerul reprezentativei României, Victor Piţurcă, a declarat că nu va putea conta pe Contra în partidele cu Olanda şi Luxemburg şi că va căuta un înlocuitor pentru fundaşul lui Getafe. Contra a suferit o recidivă la accidentarea de la genunchiul piciorului stîng, după ce a revenit marţi la antrenamentele lui Getafe, şi astfel nu va putea onora convocarea la Naţională pe care o primise pentru partidele cu Olanda şi Luxemburg, din preliminariile EURO 2008. “Nu există nicio şansă să pot evolua contra Olandei. Este clar că nu voi juca în următoarele două meciuri la echipa de club şi nu pot să intru contra Olandei după două luni de inactivitate”, a explicat Contra. De asemenea, Piţurcă a vorbit şi despre jucătorul lui Dinamo Kiev, Tiberiu Ghioane: “În acest moment, el nu este o soluţie pentru Naţională. Lotul este stabilit în acest moment, vom vedea pe viitor dacă ne va putea ajuta”. Ghioane a fost titular în partida pierdută, marţi, de echipa sa, scor 1-2, pe propriul teren, cu Sporting Lisabona. Ghioane a fost înlocuit în min. 56.

CFR Cluj a avansat 50 de locuri în clasamentul IFFHS

Formaţia CFR Cluj a urcat 50 de poziţii în clasamentul mondial al cluburilor dat publicităţii lunar de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) şi ocupă în prezent locul 281. La începutul lunii septembrie, CFR Cluj, liderul la zi al clasamentului Ligii I, ocupa locul 331, iar în prezent are 72 de puncte. O altă echipă care a urcat în această ierarhie este Poli Ştiinţa Timişoara, care a ajuns de pe locul 295 pe 258, înregistrînd o ascensiune de 37 de poziţii. Formaţia bănăţeană are 75 p. Gloria Bistriţa a avansat cinci poziţii şi ocupă locul 290, cu 71 p. Cea mai bine clasată echipă română este Steaua, care ocupă, cu 135,5 pe, locul 64, în cădere 12 poziţii. Rapid a înregistrat, de asemenea, o cădere, de pe locul 56 pe 88, cu 122,5 p, în timp ce campioana en titre a României, Dinamo, a acumulat 102,5 p şi a ajuns pe locul 130, după ce la începutul lunii septembrie ocupa locul 78. Oţelul Galaţi ocupă locul 171, cu 89,5 p. Ocupantele primelor 10 locuri în clasamentul IFFHS sînt următoarele: 1. FC Sevilla 285 p; 2. Colo Colo Santiago (Chile) 275 p; 3. FC Santos 272 p; 4. Boca Juniors 268 0; 5-6. Chelsea Londra şi Manchester United 262 p; 7. AC Milan 248 p; 8. AS Roma 242 p; 9. Internazionale Milano 239 p; 10. FC Liverpool 237 p.

CSM Oradea va găzdui o grupă a Euroligii la polo

Campioana României la polo, CSM Leonardo Oradea, va găzdui Grupa A din cadrul turului al doilea preliminar al Euroligii, între 11 şi 14 octombrie. În Grupa A, alături de CSM Oradea, vor mai participa echipele HAVK Mladost Zagreb (Croaţia), Sturm 2002 Cehov (Rusia), Brixia Leonessa Brescia (Italia), Olympic Nice Natation (Franţa) şi NC Chios (Grecia). Primele două clasate vor avansa în primul tur al Euroligii, iar echipele de pe locurile 3 şi 4 din fiecare din cele patru grupe vor juca apoi în turul al doilea preliminar al LEN Trophy.