România a pierdut şi cu Lituania la CE de baschet

Din păcate, naţionala României a pierdut şi cea de-a doua partidă disputată la Campionatul European de baschet feminin, Lituania învingînd mult mai clar echipa noastră. Fostă campioană europeană în 1997, Lituania a trecut fără probleme de România, care pare să nu facă faţă la acest nivel. Aseară, România a întîlnit Belgia, una din surprizele plăcute la această ediţie, echipă care a învins şi Lituania şi Germania! Rezultate de marţi – grupa A: Letonia – Israel 77-73; Cehia – Turcia 86-62; grupa B: Germania – Belgia 53-61; Lituania – România 67-50; grupa C: Grecia – Italia 55-65; Rusia – Franţa 63-59; grupa D: Croaţia – Belarus 66-92; Spania – Serbia 79-76

Victorie modestă pentru România la CM rugby

Echipa naţională de rugby a României a reuşit victoria mult aşteptată la Campionatul Mondial de rugby: România – Portugalia 14-10 (0-7), autorii punctelor fiind Tincu, Manta – eseuri, Calafeteanu, Dumbravă – transformări, respectiv Ferreira - eseu, Pinto – transformare, Malheiro - l.p. Dar ce victorie! Una modestă, după care au apărut mai multe critici decît laude! Încă o dată, naţionala noastră a dezamăgit la competiţia supremă a rugby-ului mondial, victoria venind pe final, cînd lusitanii căzuseră fizic. Pînă atunci România a dominat jocul, fiind superioară pe înaintare. Dar cantitatea uriaşă de greşeli comise (unele elementare!) a împiedicat echipa noastră să ajungă în terenul de ţintă advers! De altfel, presa internaţională a lăudat la unison Portugalia pentru jocul prestat, criticînd - în schimb - România, de la care se aştepta mult mai mult. Ultimul meci rămas de disputat pentru echipa noastră este cel cu Noua Zeelandă, un meci în care se pune doar problema dacă “All Blacks” vor să treacă de 100p marcate sau nu. Tot marţi: Canada – Japonia 12-12.

Ofertă de 10 milioane de lire sterline de an pentru Mourinho

Antrenorul portughez Jose Mourinho a primit o ofertă de 10 milioane de lire sterline pe an pentru a antrena naţionala de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, anunţă Daily Mirror. Şeicul Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, a luat legătura cu Jorge Mendes, agentul lui Mourinho, pentru a-i face această ofertă. “Mourinho, care avea un salariu de 5,5 milioane de lire sterline pe an la Chelsea, nu părea interesat de ofertă, dar suma vehiculată l-ar putea face să se gîndescă de două ori”, scrie Daily Mirror. Contractul actualului selecţioner al EAU, francezul Bruno Metsu, expiră anul viitor.

Van Basten căutat de Chelsea

Cotidianul The Sun a scris că magnatul rus Roman Abramovici i-a oferit selecţionerului Olandei, Marco van Basten, postul de antrenor la Chelsea, rămas vacant după plecarea portughezului Jose Mourinho. Cel care a făcut publică această informaţie a fost Fabio Capello, fostul antrenor de la Real Madrid. Capello a dezvăluit că directorul tehnic de la Chelsea, Frank Arnesen, a fost cel care i l-a recomandat pe Van Basten lui Abramovici. “Frank şi Marco se cunosc foarte bine de cînd activau în fotbalul olandez”, a spus Capello. Van Basten a stat în spatele lui Abramovici la meciul cu Manchester United, disputat duminică pe stadionul Old Trafford şi pierdut de Chelsea cu 0-2. Potrivit The Sun, olandezul a spus că a fost doar o coincidenţă şi că el a fost invitat al gazdelor.

Podolski, criticat de Uli Hoeness

Managerul general al lui Bayern Munchen, Uli Hoeness, l-a criticat pe atacantul Lukas Podolski, pe care l-a avertizat că dacă nu îşi va îmbunătăţi performanţele va pleca de la echipa bavareză. “Podolski se află la Bayern de aproape un şi jumătate şi ar trebui să arate ceva în acest al doilea an al său aici. Trebuie să demonstreze că merită investiţia făcută. Nu a făcut nimic pentru acest club. Dacă nu îşi schimbă cît mai repede atitudinea nu va mai fi aici”, a declarat Uli Hoeness, care spune despre atacantul german că nu este de ajuns că are un şut puternic dacă pierde mingea atît de uşor. Venit la Bayern în 2006 de la FC Koln, contra sumei de 10 milioane de euro, Lukas Podolski a marcat doar patru goluri în 22 de etape disputate în Bundesliga.

Tomislav Karadzic este noul preşedinte al lui Partizan Belgrad

Fostul preşedinte al Federaţiei de Fotbal al Serbiei şi Muntenegrului, Tomislav Karadzic, a fost numit în funcţia de preşedinte al clubului Partizan Belgrad, în locul lui Nenad Popovic, care şi-a prezentat demisia. Nu doar preşedintele a fost schimbat la gruparea din capitala Serbiei. Gordan Petric este noul secretar general al clubului, în locul lui Zarko Zecevic, care a părăsit postul după 22 de ani, iar Ivan Tomic este noul director sportiv, în locul lui Nenad Bjekovic. După şase etape scurse din actualul sezon, Partizan este lider în clasamentul Serbiei, avînd punctaj maxim.

Vicente, amendat de Valencia pentru că a acuzat staff-ul medical de incompetenţă

Mijlocaşul Valenciei, Vicente, a fost amendat cu 1.200 de euro pentru declaraţiile tendenţioase la adresa staff-ului medical, pe care l-a acuzat că nu i-a pus diagnosticul corect şi astfel a stat mai mult accidentat în ultimele două sezoane. “Mi-am pierdut încrederea în staff-ul medical al Valenciei. Le-am luat apărarea în ultimii doi ani de zile, dar nu văd nicio îmbunătăţire a situaţiei mele. Ca să mă recuperez după o accidentare durează prea mult sau sufăr o recidivă. Îmi fac o injecţie şi nu mă mai pot mişca o săptămînă din cauza durerii”, declarase Vicente în urmă cu două săptămîni pentru Marca, declaraţii în urma cărora oficialii echipei andaluze s-au autosesizat şi l-au pedepsit pe internaţionalul spaniol. Vicente a jucat un singur meci oficial sezonul acesta, în prima manşă a turului III preliminar al Ligii Campionilor contra lui Elfsborg, meci în care a şi dat un gol, partida fiind cîştigată de spanioli, cu 3-0.