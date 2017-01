România debutează la Campionatul Mondial de rugby

În această seară echipa naţională de rugby a României va disputa prima sa partidă la cea de-a şasea Cupă Mondială, în compania Italiei. O adversară tradiţională a României, pe care echipa noastră a şi învins-o în ultima dispută, 25-24 în luna mai 2004. Italienii au făcut un uriaş progres în ultimii ani, sub conducerea francezului Berbizier, aspirînd acum la calificarea în sferturi de finală. România are speranţe la fel de mari pentru calificarea în sferturi, dar la partida cu Italia – socotită o adversară relativ accesibilă – vom fi lipsiţi de un jucător de bază - Petru Bălan, accidentat. Iată şi formaţiile probabile pentru meciul programat în această seară de la ora 21.00 (TVR2): România (antrenor Daniel Santamans): 15.Dumitras, 14.Fercu, 13.Gal, 12.Gontineac, 11.Brezoianu – 10.Dimofte, 9.Sirbu – 8.Tonita, 7.Manta, 6.Corodeanu – 5.C.Petre, 4.Socol (cpt) – 3.B.Balan, 2.Tincu, 1.Toderasc; Italia (antrenor Pierre Berbizier); 15.Bortolussi, 14.Robertson, 13.Canale, 12.Mirco Bergamasco, 11.Stanojevic – 10.Pez, 9.Griffen – 8.Parisse, 7.Mauro Bergamasco, 6.Sole – 5.M.Bortolami (cpt), 4.Dellape – 3.Castrogiovanni, 2.Festuccia, 1.Lo Cicero. Tot astăzi mai sînt programate alte două partide: SUA – Tonga (ora 15.00); Japonia – Fidji (ora 19.00)

Multe meciuri pe „viaţă şi moarte”

Am intrat, deja, în zodia meciurilor decisive pentru calificarea la Euro 2008, iar unele partide de astăzi ar putea reteza speranţele unor echipe în privinţa calificării. Meciuri pe “viaţă şi moarte” sînt cele din Finlanda, Portugalia, Ucraina, Norvegia, Cehia şi Anglia, acolo unde învingătoarea poate face un pas uriaş spre calificare, iar învinsa un pas uriaş… înapoi! Cum România nu joacă astăzi atenţia noastră este îndreptată spre celelalte mciuri ale grupei G, orice pas greşit făcut de Bulgaria sau Olanda fiind în avantajul nostru. Programul partidelor de astăzi – grupa A: Kazahstan – Belgia; Finlanda – Polonia; Portugalia – Serbia; grupa B: Lituania – I-le Faroe; Ucraina – Italia; Franţa – Scoţia; grupa C: Norvegia – Grecia; Turcia – Ungaria; Bosnia-Herţegovina – Moldova; grupa D: Slovacia – Wales; Cipru – San Marino; Cehia – Irlanda; grupa E: Andorra – Croaţia; Macedonia – Estonia; Anglia – Rusia; grupa F: Danemarca – Liechtenstein; Islanda – Irlanda de Nord; Spania – Letonia; grupa G: Bulgaria – Luxemburg; Slovenia – Belarus: Albania - Olanda

Finlanda a învins şi Polonia la Campionatul European de volei masculin

Ieri a început la Campionatul European de volei masculin din Rusia a doua fază a grupelor, în care era de aşteptat ca unele favorite, care au început mai greu, să-şi revină la forma optimă. Aşa a fost în cazul Italiei, care a trecut lejer de Belgia, dar nu şi al Poloniei, vicecampioana mondială fiind învinsă fără drept de apel de revelaţia Finlanda! Spania, în schimb, şi-a confirmat pretenţiile la podium, reuşind a patra victorie din tot atîtea posibile. Rezultatele de ieri: Spania - Olanda 3-0; Finlanda - Polonia 3-0; Serbia - Franţa 3-2; Italia - Belgia 3-0; Rusia - Bulgaria 3-0; Germania – Slovacia 3-0. Programul de astăzi: ora 14.00: Franţa - Olanda; Belgia - Finlanda; 16.30: Germania - Spania; Polonia - Bulgaria; 19.00: Serbia - Slovacia; Rusia - Italia.

Lituania şi Slovenia bat tot

Surprizele plăcute de la această ediţie a Campionatului European de baschet - Lituania şi Slovenia - continuă să facă legea în grupa F. Cu Tony Parker în zi neagră (doar 11p!), Franţa n-a reuşit să reziste unei Lituanii care a zburdat pe teren, avînd şi 20p avans în sfertul al doilea. Francezii au avut o tresărire de orgoliu la începutul sfertului al treilea, cînd s-au apropiat la 5p (45-50), dar asta a fost tot, pentru că Siskauskas a ţinut să-şi onoreze ziua de naştere înscriind 19p. Italia a fost la un pas de eliminare, Turcia conducînd cu 67-61 în ultimele 2 minute! Italienii au revenit senzaţional în final şi au egalat la 70, reuşind să intre în prelungiri. Unde au jucat mai bine şi au cîştigat. În ultimul meci al zilei Slovenia s-a distrat cu Germania, cîştigînd la 30p diferenţă! Nemţii au jucat foarte slab, chiar şi Nowitzki, care a înscris, totuşi, 16p. Astăzi, Germania şi Italia îşi dispută în meci direct ultimul loc liber din sferturile de finală. Rezultatele din grupa F: Italia – Turcia 84-75(OT); Lituania – Franţa 88-73; Germania – Slovenia 47-77; clasament: 1.Slovenia 8p; 2.Lituania 8p; 3.Franţa 6p; 4.Italia 5p; 5.Germania 5p; 6.Turcia 4p

Wayne Rooney ar putea reveni contra lui Everton

Atacantul lui Manchester United, Wayne Rooney, ar putea reveni pe teren la meciul cu Everton de sîmbătă, internaţionalul englez refăcîndu-se după accidentarea suferită în prima etapă, cu Reading. Rooney a încercat să revină încă de la meciul din etapa trecută, contra lui Sunderland, însă antrenorul Sir Alex Ferguson i-a spus atacantului să nu forţeze o revenire pe teren pentru a nu risca o recidivă. Antrenorul scoţian nu pare decis să rişte, pentru că, pe lîngă Tevez, au revenit atît Saha, cît şi Cristiano Ronaldo, care şi-a ispăşit cele trei etape de suspendare. O altă veste bună pentru Ferguson este revenirea căpitanului Gary Neville, care nu a mai jucat pentru United din martie, din cauza unei accidentări la gleznă.

Kaka, cel mai bine plătit fotbalist din Serie A

AC Milan este clubul care plăteşte cele mai mari salarii şi prime în fiecare an, aproximativ 120 de milioane de euro. Brazilianul Kaka este cel mai bine plătit fotbalist din Serie A, cu un salariu anual de 6 milioane de euro, urmat de căpitanul lui AS Roma, Francesco Totti, cu un salariu de 5,46 de milioane de euro, şi de portarul lui Juventus, Gianluigi Buffon, cu 5 milioane de euro anual, la fel ca şi Patrick Vieira, Adriano şi suedezul Zlatan Ibrahimovici. În top este şi românul Cristian Chivu, cu 3,5 milioane de euro anual. Cele 20 de cluburi din Serie A cheltuiesc anual suma totală de 666 de milioane de euro pe an pentru salarii, iar AC Milan şi Inter depăşesc fiecare câte 100 de milioane, clubul lui Inter oferind 110 milioane de euro pe an. Pe poziţia a treia este Juventus (96,9 milioane de euro), urmat de AS Roma (59,02), Fiorentina (30), Palermo (24,6), Sampdoria (24), Torino (23,07), Genoa (21) şi Napoli (19,8). Fiorentina le oferă cele mai mari salarii portarului Sebastien Frey şi atacantului român Adrian Mutu, fiecare cu 1,5 milioane de euro pe an.

Ronaldo nu se poate recupera în Italia pentru că respectivul tratament este interzis

Medicii italieni ai lui AC Milan au anunţat că atacantul brazilian Ronaldo va mai lipsi încă o lună de pe teren, iar ediţia online de ieri a cotidianului spaniol AS scrie că fotbalistul face recuperarea în Brazilia pentru că respectivul tratament este interzis în Italia. Comitetul Olimpic Italian (CONI) a anunţat că va analiza respectivul tratament, care în prezent este considerat dopaj, fiind interzis în Italia. Ronaldo se află în Brazilia, unde i s-au efectuat autotransfuzii, o terapie genetică. Medicii i-au extras atacantului brazilian între 30 şi 40 de centimetri cubi de proteine din sînge, care apoi sunt injectaţi în zona afectată de accidentare, în partea superioară a coapsei stîngi. Proteinele extrase sunt tratate separat, iar medicul care a efectuat transfuziile a declarat că tratamentul este unul care conţine numai componente naturale generate de corpul pacientului. Doctorul Runco a adăugat că Ronaldo trebuie să urmeze un tratament de recupare şi în Milano, timp de zece zile. Un alt fotbalist care a fost supus unor astfel de transfuzii a fost Zinedine Zidane, care a fost acuzat de dopaj la momentul respectiv.

Hargreaves şi Lampard ratează meciul cu Rusia

Mijlocaşii Owen Hargreaves şi Frank Lampard nu vor juca în meciul pe care echipa naţională a Angliei îl va disputa astăzi, pe teren propriu, în faţa Rusiei, în preliminariile EURO 2008, ambii fiind accidentaţi la coapsă. Dacă Hargreaves şi Lampard au părăsit cantonamentul echipei naţionale şi s-au întors la formaţiile lor de club, Steven Gerrard, care resimţea dureri la un deget de la piciorul drept, este apt şi va putea evolua împotriva Rusiei.

David Navarro revine după o suspendare de şase luni

Suspendarea de şase luni a fundaşului echipei FC Valencia, David Navarro, care l-a lovit cu pumnul în figură pe argentinianul Nicolas Burdisso (Inter) se va încheia vineri. \"Încerc să uit. A fost un gest făcut la nervi şi am plătit pentru el. Am fost dat exemplu negativ şi nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost\", a declarat Navarro, “victima” unei încăierări generale care a izbucnit pe gazonul stadionului Mestalla imediat după fluierul final al meciului Valencia - Inter, disputat pe 6 martie în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Totul a început în momentul în care Burdisso (Inter) a avut o altercaţie cu Marchena (Valencia), iar apoi coechipierul acestuia din urmă, David Navarro, l-a lovit cu pumnul în plină figură pe fundaşul argentinian. În urma acestor incidente, David Navarro a fost suspendat opt luni, însă el va putea să-şi reia activitatea după şase luni, ultimele două luni fiind cu suspendare.