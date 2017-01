Irlanda - o altă surpriză neplăcută

Ultimele două partide din prima etapă a grupelor de la Campionatul Mondial de rugby s-au încheiat cu următoarele rezultate: Scoţia – Portugalia 56-10 şi Irlanda – Namibia 32-17. Surpriza neplăcută a zilei a fost considerată prestaţia Irlandei, cotată drept a cincea favorită la titlul mondial. Deşi au cea mai valoroasă pereche de centri din lume, irlandezii s-au chinuit destul de mult să treacă de modesta Namibia. Iar ca să pună capac, omul meciului a fost desemnat... Ryan Witbooi, aripa namibiană fiind o permanentă ameninţare pentru treisferturile irlandeze! Runda a doua a grupelor preliminare începe astăzi cu partida Argentina – Georgia, un alt meci cu o mare favorit, echipa sud-americană. România va debuta la Campionatul Mondial miercuri, în compania Italiei, de la ora 21.00.

Campionatul European de baschet, Spania, 2007

Spania pare că şi-a revenit după înfrîngerea neaşteptată din meciul cu Croaţia, gazdele Campionatului European de baschet reuşind să treacă fără probleme de Rusia, neînvinsă pînă la meciul de duminică. Partida a fost la discreţia campioanei mondiale, care a avut ceva probleme doar în primul sfert, cînd Rusia a terminat în avantaj. Apoi Calderon, Navarro, Garbajosa & Co au pus lucrurile la punct! Portugalia a reuşit o nouă surpriză de proporţii, trecînd clar de Israel, a doua victimă a lusitanilor după Letonia. Israelul ratează astfel o ocazie uriaşă de a accede în sferturi, fiind greu de crezut că poate învinge Spania în ultimul meci al grupei semifinale. După ce a fost umilită de Spania, Grecia a fost la un pas de un nou dezastru, cîştigînd meciul cu Croaţia graţie unui coş de 3p înscris în ultima secundă de Spanoulis. Rezultate înregistrate duminică în grupa E: Portugalia – Israel 94-85; Grecia – Croaţia 81-78; Rusia – Spania 69-81; clasament: 1.Spania 7p; 2.Rusia 7p; 3.Grecia 6p; 4.Croaţia 6p; 5.Portugalia 5p; 6.Israel 5p

Roger Federer s-a impus la US Open

Elveţianul Roger Federer a cîştigat, duminică noapte, la New York, pentru a patra oară consecutiv US Open, trecînd în finală, cu de 7-6, 7-6, 6-4, de Novak Djokovic din Serbia. “Djokovic merita mai mult. A avut un parcurs foarte bun, nu doar la acest turneu, ci tot anul. La fileu i-am spus să continue tot aşa, pentru că sînt convins că vor mai fi multe bătălii între noi”, a declarat Federer. Ultimul jucător care reuşise să cîştige US Open de patru ori la rînd fusese Bill Tilden. Federer devine primul jucător care reuşeşete să cîştige pentru patru ani consecutiv atît Wimbledonul, cît şi US Open-ul. A fost al 12-lea titlu de Mare Şlem pentru tenismanul elveţian, în vreme ce pentru învinsul său, aceasta a fost prima finală de Grand Slam a carierei.

Messi nu mai vrea să fie comparat cu Maradona

Atacantul argentinian Lionel Messi nu mai doreşte să fie comparat cu fosta legendă a fotbalului argentinian, Diego Armando Maradona. “Am răspuns la multe întrebări legate de acest subiect. Este un singur Maradona şi sînt onorat că am fost comparat cu el. Eu încă mai am de învăţat, sînt încă tînăr, aşa că voi face tot posibilul să joc cît mai bine la echipa naţională”, a declarat Lionel Messi, care se află la Melbourne cu echipa naţională a Argentinei pentru un amical cu Australia. Fotbalistul a fost denumit de presă “urmaşul lui Maradona”, mai ales după ce a înscris un gol cu mîna, asemănător cu reuşita fostului fotbalist argentinian în partida cu Anglia, de la CM Mexic 86. Meciul amical dintre Australia şi Argentina era programat în luna iunie, dar a fost amînat, pentru că mai mulţi fotbalişti argentinieni nu puteau fi prezenţi în lotul echipei.

Adebayor vrea să revină în naţionala statului Togo

Atacantul african Emmanuel Adebayor a declarat că vrea să revină la echipa naţională togoleză în meciul contra reprezentativei statului Mali, din 12 octombrie, din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni 2008. Căpitanul naţionalei a sosit luni în Lome, unde a asistat la lansarea celei de a 5-a ediţii a Premiilor Fotbalistice Togoleze, o manifestare care recompensează cei mai buni sportivi ai anului. Adebayor a explicat că nu a abandonat echipa naţională, chiar dacă nu a jucat în ultimele două partide. “Au nevoie de mine, pentru că trebuie să muncim pentru calificarea la CAN 2008”, a mai declarat atacantul. Componenţii echipei naţionale au fost nemulţumiţi după ce nu au primit aproximativ 45.000 de euro, în urma participării la Campionatul Mondial din 2006.

Atletul Asafa Powell a spulberat recordul mondial la 100 metri

Jamaicanul Asafa Powell a stabilit, duminică, un nou record mondial în proba de 100 metri, cu timpul de 9 secunde şi 74 de sutimi, în cadrul reuniunii atletice de la Rieti ( Italia). Atletul şi-a doborit propiul record mondial al sutei, de 9 secunde 77 de sutimi, pe care îl stabilise pe 14 iunie 2005 la Atena, acoperind distanţa cu 3 sutimi mai puţin. Asafa Powell are 25 de ani, 1,90 metri şi 80 de kg şi are în palmares o medalie de bronz la Campionatele Mondiale desfăşurate în luna august la Osaka, unde primele două locuri au fost ocupate de americanul Tyson Gay (9,85s), respectiv Derrick Atkins din Bahamas (9,91s). În cursa de la Rieti i-a devansat pe norvegianul Saidy Ndure Jaysuma (10,07s) şi pe fostul campion mondial Kim Collins (10,14s). Precedentul deţinător al recordului mondial la 100 metri este americanul Maurice Greene, care a stabilit pe data de 16 iunie 1999, la Atena, borna de 9,79, cu cinci sutimi mai puţin decât rezultatul canadianului Donovan Bailey, care fusese stabilit pe 27 iulie 1996 la Atlanta

Uniunea Europeană vrea să elimine total publicitatea la tutun în Formula 1

Comisarul european pentru Sănătate, Markos Kyprianou, cere eliminarea completă a publicităţii pentru tutun şi a sponsorizării echipelor acestui sport de către companiile producătoare de ţigarete, în încercarea de a-i împiedica pe tineri să se apuce de fumat. Publicitatea la tutun este actualmente permisă pe trei dintre cele 17 circuite internaţionale de Formula 1 şi anume pe cele din Bahrain, China şi Monaco. Comisarul european doreşte însă ca nici aceste circuite să nu mai permită publicitate pentru ţigarete. În plus, el a cerut echipei Ferrari să pună capăt asocierii cu Philip Morris, fabricantul ţigaretelor Marlboro, de la care primeşte circa 100 de milioane de dolari pe an cu titlul de sponsorizare. Echipei Ferrari i se interzice să utilizeze logo-ul Marlboro la majoritatea competiţiilor, însă continuă să concureze sub culorile sponsorului pe cele trei circuite unde acest lucru este permis.