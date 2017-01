Campionatul Mondial de Rugby, Franţa, 2007

Astăzi şi mîine sînt programate alte 7 partide din prima rundă a grupelor preliminare de la Campionatul Mondial de rugby. România nu va evolua în acest weekend, fiind prima echipă care “stă” în grupa C (grupele preliminare au cîte 5 echipe). Iată programul partidelor: sîmbătă – ora 14.45: Noua Zeelandă – Italia (grupa C); ora 15.45: Australia – Japonia (grupa B); ora 19.00: Anglia – SUA (grupa A); duminică – ora 15.00; Wales – Canada (grupa B); ora 17.00: Africa de Sud – Samoa (grupa A); ora 19.00: Scoţia – Portugalia (grupa C); ora 21.00: Irlanda – Namibia (grupa D).

Au apărut primele surprize la Campionatul European de volei masculin

La Campionatul European de volei masculin din Rusia, ziua a doua a adus şi primele surprize. Germania a profitat de ziua mai slabă a sîrbilor, în timp ce Belgia a depăşit clar vicecampioana mondială, Polonia! Prima echipă care şi-a asigurat calificarea pentru faza următoare a competiţiei este Rusia, gazdele reuşind victorii fără probleme împotriva Belgiei şi Turciei. Iată rezultatele de vineri: Grecia - Olanda 3-2; Polonia - Belgia 1-3; Croaţia - Finlanda 1-3; Slovenia - Slovacia 1-3; Serbia - Germania 1-3; Rusia - Turcia 3-0. Programul din week-end se prezintă astfel: sîmbătă: ora 14.00: Bulgaria - Finlanda; Spania - Slovacia; ora 16.30: Germania - Grecia; Turcia - Polonia; ora 19.00: Italia - Croaţia; Franţa - Slovenia; duminică: ora 14.00: Germania - Olanda; Turcia - Belgia; ora 16.30: Italia - Bulgaria; Franţa - Spania; ora 19.00: Serbia - Grecia; Rusia - Polonia.

Ferrari continuă să lupte pentru titlul constructorilor

Cea mai rapidă cursă din Formula 1, Grand Prix-ul Italiei la automobilism viteză este programată în acest week-end pe circuitul de la Monza. În antrenamentele neoficiale disputate ieri Ferrari şi McLaren şi-au împărţit perioadele de dominaţie, italienii fiind cei mai rapizi dimineaţa, iar englezii după-amiaza! Ferrari s-a apropiat ameninţător de McLaren în clasamentul firmelor, dar titlul de la piloţi continuă să fie o afacere McLaren. Totuşi, cursa din Italia poate aduce modificări serioase în ambele clasamente. Astăzi, de la ora 15.00, ora României este programată şedinţa oficială de antrenamente, care va stabili grila de start pentru cursa de duminică, programată tot la ora 15.00.

Clasamentele generale la zi: @ Piloţi: 1.Lewis Hamilton (Anglia) 84p; 2.Fernando Alonso (Spania) 79p; 3.Felipe Massa (Brazilia) 69p; 4.Kimi Räikkönen (Finlanda) 68p; 5.Nick Heidfeld (Germania) 47p; 6.Robert Kubica (Polonia) 29p; 7.Heikki Kovalainen (Finlanda) 19p; 8.Giancarlo Fisichella (Italia) 17p; 9.Alexander Wurz (Austria) 13p; 10.Nico Rosberg (Germania) 9p; 11-12.David Coulthard (Anglia), Mark Webber (Australia) 8p; 13.Jarno Trulli (Italia) 7p; 14.Ralf Schumacher (Germania 5p; 15.Takuma Sato (Japonia) 4p; 16-17.Sebastian Vettel (Germania), Jenson Button (Anglia) 1p. @ Firme: 1.McLaren-Mercedes 148p; 2.Ferrari 137p; 3.BMW-Sauber 77p; 4.Renault 36p; 5.Williams 22p; 6.Red Bull 16p; 7.Toyota 12p; 8.Super Aguri 4p; 9.Honda 1p

Fotbal / Preliminariile EURO 2008

Zi plină în preliminariile Euro 2008, cu 20 de partide programate în toate cele 7 grupe preliminare. Marile derby-uri ale zilei sînt Portugalia – Polonia, Italia – Franţa şi Olanda – Bulgaria, meciuri ale căror rezultate pot atîrna decisiv în ecuaţia calificării. Programul partidelor de astăzi - grupa A: Serbia – Finlanda; Portugalia – Polonia; grupa B: Scoţia – Lituania; Georgia – Ucraina; Italia – Franţa; grupa C: Ungaria – Bosnia-Herţegovina; Malta – Turcia; Moldova – Norvegia; grupa D: San Marino – Cehia; Slovacia – Irlanda; Wales – Germania; grupa E: Rusia – Macedonia; Anglia – Israel; Croaţia – Estonia; grupa F: Letonia – Irlanda de Nord; Suedia – Danemarca; Islanda – Spania; grupa G: Luxemburg – Slovenia; Belarus – România; Olanda – Bulgaria

Omagiu pentru Luciano Pavarotti la meciul Anglia - Israel

Federaţia Engleză de Fotbal va aduce un omagiu tenorului Luciano Pavarotti, decedat joi, înainte de meciul Anglia - Israel, din preliminariile EURO 2008, informează Daily Mail. Astfel, înaintea meciului de sîmbătă, programat de la ora 19.00, pe stadionul Wembley va putea fi ascultat Luciano Pavarotti interpretînd aria Nessun Dorma din opera Turandot.

Wenger şi-a prelungit contractul cu Arsenal pînă în 2011

Antrenorul francez Arsene Wenger şi-a prelungit pentru trei sezoane, adică pînă în 2011, contractul cu Arsenal Londra, a anunţat site-ul oficial al grupării londoneze. Precedentul contract al lui Wenger, în vîrstă de 57 de ani, expira în iunie 2008. \"Inima mea este legată de acest club, astfel că semnarea unui nou acord a fost mereu intenţia mea. Arsenal este clubul vieţii mele\", a declarat Wenger pentru site-ul oficial. El a cîştigat, de la venirea sa la Arsenal în 1996, trei titluri de campion al Angliei, patru Cupe ale Angliei şi a condus echipa în finala Ligii Campionilor în 2006.

Fotbalist amendat pentru un salut nazist

Un jucător de la Sparta Praga, Pavel Horvath, a fost amendat cu suma 7.250 de euro de către Federaţia Cehă de Fotbal, deoarece şi-a salutat suporterii cu un gest nazist. Horvath a făcut acest gest la finalul partidei din 25 august cu Viktoria Zizkov, din etapa a IV-a a campionatului Cehiei. El a negat, pe site-ul oficial al clubului, că salutul său ar fi avut vreo conotaţie de tip nazist, spunînd că a fost un gest nefericit.