Lucrări ample de modernizare la stadionul de rugby “Farul”

Stadionul de rugby “Farul” a intrat într-un amplu proces de renovare, care-l va transforma în cea mai performantă arenă din ţară de acest gen. Terenul a fost complet decopertat şi se va face un sistem de drenaj performant, iar lucrările de modernizare nu se vor opri aici. “Este o lucrare complexă şi avem nevoie de timp, dar totul va fi gata pînă la primul meci de pe teren propriu din acest sezon. Va fi cel mai frumos şi modern stadion de rugby din ţară şi vreau să mulţumesc consilierilor judeţeni şi preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, pentru sprijinul acordat. Pe lîngă modernizarea suprafeţei de joc şi a tribunelor, mi-am fixat ca obiective şi montarea unei instalaţii de nocturnă, dar şi organizarea unui puternic turneu de rugby la Constanţa. În privinţa performanţei sportive, cred că, în urma investiţiilor şi transferurilor făcute, RCJ Farul va fi pe podium în acest sezon”, a spus directorul executiv al grupării de pe litoral, Aurelian Arghir. “Este prima lucrare de acest gen din ţară şi vă promit că terenul va fi cel puţin la nivelul celor din prima ligă de fotbal. Gazonul va sosi săptămîna viitoare din Ungaria, iar într-o lună se va putea juca pe acest teren”, a adăugat antreprenorul general al lucrării, Basarab Popa.

Andrei Pavel, în turul secund la US Open

Tenismanul constănţean Andrei Pavel s-a calificat în turul al doilea de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Pavel l-a învins în primul tur pe germanul Dominik Meffert, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, 7-5, şi va juca în faza următoare a competiţiei împotriva croatului Ivan Ljubicici, cap de serie nr. 12. În urma acestui rezultat, Pavel şi-a asigurat un cec în valoare de 27.500 de dolari.

U. Jolidon Cluj, prima lideră a LN de handbal feminin

Ieri, în primul meci al sezonului 2007-2008 din Liga Naţională de handbal feminin, U. Jolidon Cluj s-a impus cu 29-23 (13-8) în faţa echipei Rapid CFR Bucureşti. Ani Senocico, 7 goluri, a fost principala marcatoare pentru formaţia clujeană. Toate celelalte meciuri ale primei etape sînt programate sîmbătă, CS Tomis Constanţa urmînd să evolueze la Roman.

Patru arbitri români pe lista IHF pentru sezonul 2007-2008

Federaţia Internaţională de Handbal (IHF) a dat publicităţii lista cu cuplurile de arbitri, care vor oficia la toate evenimentele majore organizate de forul mondial în sezonul 2007-2008, inclusiv Jocurile Olimpice, pe care se află şi românii Gheorghe Bejenariu / Alin Cîrligeanu şi Constantin Din / Sorin Dinu. IHF a anunţat că printre cele 82 de cupluri alese din 50 de ţări se află şi cele două din România. Forul internaţional a mai subliniat faptul că arbitrii anunţaţi vor conduce meciuri în cadrul evenimentelor majore organizate de IHF: Campionate Mondiale la toate categoriile de vîrstă, Jocuri Olimpice, calificări pentru turnee finale de mari competiţii sau Cupe Mondiale. Arbitrii Gheorghe Bejenariu (Piteşti, 46 de ani) şi Alin Cîrligeanu (Bucureşti, 39 de ani) arbitrează din 1996. Primul are un palmares total de 950 de meciuri conduse, din care 110 internaţionale şi 180 în Liga Naţională, iar cel de-al doilea are un total de 425 de meciuri conduse, din care 125 internaţionale şi 180 în Liga Naţională. Constantin Din (Bucureşti, 39 de ani) şi Sorin Dinu (Bucureşti, 40 de ani) sînt arbitri din 1995, respectiv 1996. Ambii au un palmares comun constînd din 375 de meciuri în total, din care 45 internaţionale şi 130 în Liga Naţională. Ultimul cuplu de arbitri, care a reprezentat România la o ediţie a Jocurilor Olimpice, a fost cel format din Walter Dăncescu şi Jan Mateescu, la Atlanta, în 1996. În prezent, Dăncescu este şeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, din cadrul Federaţiei Române de Handbal (FRH), iar Jan Mateescu conduce Comisia de Competiţii din cadrul FRH.

Sorin Tănăsie va lupta pentru titlul european EBU-EU

Boxerul Sorin Tănăsie se va lupta, la Valencia, pentru titlul european (EBU-EU) la categoria cocoş (53,525 kg) cu spaniolul Karim Quibir Lopez, oraşul Craiova neputînd organiza acest meci deoarece nu are o sală de sport potrivită. Managerul boxerului român, Fănel Trandafir, a purtat mai multe runde de negocieri pentru organizarea meciului în România, dar în cele din urmă s-a ales varianta Valencia. Sorin Tănăsie (27 de ani) a trecut de trei ani la profesionişti şi are la activ pînă acum 14 meciuri, dintre care a cîştigat 13 (şase prin KO) şi a încheiat unul la egalitate. Pentru a se acomoda cu condiţiile de competiţie, Tănăsie, antrenorul său Vasile Fântână şi managerul Fănel Trandafir vor pleca spre Valencia cu ceva timp înaintea disputării meciului. Spaniolul Karim Quibir Lopez (31 de ani) are în palmares 30 de victorii (21 prin KO), două înfrîngeri şi un egal. El a cîştigat titlul european anul acesta, învingîndu-l pe francezul Jean Marie Codet.