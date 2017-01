A început returul Campionatului de Old-boys Cupa “Municipal”

A 21-a ediţie a Campionatului de Old-boys Cupa “Municipal” s-a reluat cu primele două etape din retur, etape în care mai multe formaţii au obţinut cîte două victorii: Eforie (lidera clasamentului) - 5-2 cu Tomis-Millenium şi 4-3 cu Poliţia; Municipal - 5-1 cu SNC şi 4-3 cu Cernavodă; Voinţa - 6-2 cu Meconst-Polaris şi 5-4 cu Medgidia; Portul - 3-0 cu Ştiinţa şi 6-0 cu Apă Canal; Săgeata Stejaru - 3-0 cu Alpha şi 5-2 cu Marştefi. Alte rezultate: Medgidia - Cernavodă 0-3; Poliţia - Liga Ofiţerilor 6-3; Ştiinţa - Meconst-Polaris 5-1; Liga Ofiţerilor - Cumpăna 3-1; Feteşti - Tomis-Millenium 0-5; SNC - Alpha 4-9. Au fost amînate două jocuri: Cumpăna - Apă Canal şi Marştefi - Feteşti. Etapa a treia a returului, a 20-a a sezonului 2007, programează pe 30 şi 31 august următoarele meciuri: SNC - Marştefi; Alpha - Cernavodă; Municipal - Voinţa; Portul - Liga Ofiţerilor; Ştiinţa - Apă Canal; Cumpăna - Eforie; Poliţia - Feteşti; Săgeata Stejaru - Tomis-Millenium; Meconst-Polaris - Medgidia. Pe 3, 4 şi 5 septembrie se va disputa o etapă intermediară: Liga Ofiţerilor - Ştiinţa; Medgidia - Municipal; Apă Canal - Meconst-Polaris; Eforie - Portul; Poliţia - Săgeata Stejaru; Feteşti - Cumpăna; Tomis-Millenium - SNC; Cernavodă - Marştefi; Voinţa - Alpha. Gogu Cojocaru, organizatorul acestei competiţii, atrage atenţia conducătorilor echipelor participante să respecte regulile de joc şi să asigure desfăşurarea normală a partidelor pe stadioane, mai ales după ce în primele două runde ale returului s-au produs încălcări ale regulamentului şi au avut loc unele incidente neplăcute în teren.

Raluca Ioana Olaru, în turul secund la US Open

Jucătoarea de tenis Raluca Ioana Olaru s-a calificat în turul al doilea la US Open, ultimul turneul de Grand Slam al anului. Olaru a învins-o, în runda inaugurală, cu scorul de 7-5, 1-6, 6-4, pe Ashley Harkleroad (SUA) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Venus Williams (SUA), cap de serie nr. 12, care a trecut, cu scorul de 6-2, 6-1, de Kira Nagy (Ungaria). În urma acestei calificări, Olaru şi-a asigurat un premiu în valoare totală de 27.500 de dolari.

Eduard Carol Novak, argint la CM de ciclism pentru sportivii cu disabilităţi

Rutierul român Eduard Carol Novak a ocupat locul al doilea la Campionatul Mondial de ciclism pentru sportivii cu disabilităţi, el încheiind competiţia cu timpul de o oră, 48 de minute şi 20 de secunde, informează Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon. Primul loc al competiţiei, la care au participat 25 de rutieri din 19 ţări şi care s-a desfăşurat la Bordeaux, pe un traseu de 69,3 km, a fost ocupat de cehul Jiri Jezek, cronometrat cu timpul de o oră, 54 de minute şi 15 secunde. Pe locul al treilea s-a clasat Sebastien Serriere din Franţa. În vârstă de 31 de ani, Eduard Carol Novak, participant în acest an în Turul ciclist al Dobrogei, mai are în palmares o medalie de argint la CM din 2006, de la Aigle - Elveţia, şi un loc patru în ediţia din acest an a Turului României. Sportivul are şanse de a ocupa la sfîrşitul anului în clasamentul general o poziţie calificantă la Jocurile Paralimpice de la Beijing.