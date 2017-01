Nadia îi dă sfaturi lui Hagi

Fosta gimnastă Nadia Comăneci a declarat, joi, că este momentul ca antrenorul stelist Gheorghe Hagi să pună piciorul în prag în relaţia tensionată pe care o are cu finanţatorul Gigi Becali şi să-şi arate autoritatea pe care i-o conferă statutul de legendă a sportului românesc. “Să pună piciorul în prag! Hagi este o legendă, ştie despre ce e vorba şi trebuie să-şi arate autoritatea, pentru că a muncit mulţi ani pentru a ajunge la acest statut. A ajuns aici prin muncă, lumea îl apreciază foarte mult şi cred că este momentul să pună piciorul în prag. Trebuie să se ajungă cumva la o înţelegere, ca toată lumea să fie mulţumită, nu este bine să existe ceea ce se întâmplă acum. Valorile sînt respectate, dar sînt unii oameni care nu respectă anumite valori”, a spus Nadia Comăneci. După rezultatul de duminică seară, înregistrat de Steaua în meciul cu CFR Cluj (scor 0-0), antrenorul Gheorghe Hagi a fost ţinta unui atac dur din partea finanţatorului Gigi Becali. Acesta a declarat că Hagi trebuie să plece de la Steaua, dacă nu îl va folosi pe căpitanul Mirel Rădoi ca fundaş la marcaj. Gigi Becali a menţionat că dacă Hagi nu i-ar fi fost naş, nu ar fi acceptat să treacă peste cuvîntul său şi consideră drept “bătaie de joc” faptul că tehnicianul nu a respectat ceea ce i-a cerut, deşi înaintea partidei a promis că o va face. Becali, care a plecat de la stadionul din Cluj după ce arbitrul a acordat penalty pentru CFR, a menţionat că a vrut să plece încă dinaintea partidei, după ce a văzut că Mirel Rădoi va juca tot în linia mediană. Becali a mai spus, foarte nervos, că Hagi “a făcut salată din echipă”. Becali a continuat să-l atace pe Hagi şi ulterior.

Debut în Liga a III-a la fotbal

Astăzi, de la ora 18.00, debutează sezonul 2007-2008 al Ligii a III-a la fotbal, în Seria a II-a evoluînd şase echipe din judeţul Constanţa. Promovată în această vară, CS Medgidia va evolua în prima rundă pe teren propriu într-un derby judeţean cu CSO Ovidiu. Întărită cu mai mulţi jucători de la prima echipă, FC Farul II se va deplasa în fieful celor de la Viitorul Însurăţei, în timp ce Callatis Mangalia va da piept în deplasare cu Aversa Bucureşti. O sarcină foarte dificilă are CS Năvodari, care primeşte vizita uneia dintre candidatele la promovare, Unirea Slobozia. Partida Portul Constanţa - Steaua II a fost amînată, urmînd să se dispute pe 18 septembrie. Celelalte meciuri din prima etapă: CSO Ianca - Juventus Bucureşti; Onix Rm. Sărat - Dunărea Călăraşi; Rocar Bucureşti - CSM Rm. Sărat; Abatorul Slobozia - FC Snagov.

Real Madrid l-a transferat pe argentinianul Heinze

Real Madrid şi Manchester United au ajuns, miercuri seară, la un acord în privinţa transferului jucătorului Gabriel Heinze pe Santiago Bernabeu, a anunţat site-ul oficial al grupării madrilene. Real Madrid va plăti în jur de zece milioane de euro, iar fundaşul argentinian, care a efectuat ieri vizita medicală, va semna un contract valabil pe patru ani. Heinze şi-a dorit un transfer la Liverpool, după ce a devenit rezervă la Manchester, unde Sir Alex Ferguson îl preferă pe francezul Evra ca titular al postului de fundaş stînga, însă gruparea de pe „Old Trafford” nu a fost de acord cu tranzacţia, chiar dacă jucătorul susţinea că are o hîrtie din partea clubului care îi permite să se transfere la orice echipă care plăteşte 6,8 milioane de lire sterline. Internaţionalul argentinian s-a adresat în acest sens ligii engleze, care a stabilit că Manchester, cu care mai avea doi ani de contract, se poate opune transferului la Liverpool. Gabriel Heinze (29 de ani) a mai evoluat pînă acum la Newell’s Old Boys, Real Valladolid, Sporting Lisabona şi PSG, iar la Real Madrid va avea misiunea de a-l înlocui pe Roberto Carlos.

AS Roma l-a achiziţionat pe brazilianul Cicinho

AS Roma şi Real Madrid au ajuns la un acord în privinţa transferului lui Cicinho, gruparea italiană urmînd să plătească nouă milioane de euro, la care s-ar putea adăuga încă două milioane în funcţie de performanţele Romei. “Real Madrid vrea să-i mulţumească sincer lui Cicinho pentru munca depusă la acest club şi să-i dorească mult succes în carieră”, scrie site-ul oficial al grupării madrilene. Roma a vrut să-l transfere pe Cicinho încă din iarnă, dar i-au fost respinse cele două oferte de cinci, şi, respectiv, opt milioane de euro. Cicinho (26 de ani) a mai evoluat la Botafogo, Atletico Mineiro şi Sao Paolo.

Robben este noul jucător al lui Real Madrid

Chelsea şi Real Madrid au ajuns, miercuri seară, la un acord în privinţa transferului lui Arjen Robben pe “Santiago Bernabeu”, suma de transfer fiind cifrată în jurul sumei de 36 de milioane de euro, informaţia fiind confirmată de ambele cluburi. “Real Madrid şi Chelsea au ajuns la un acord în privinţa transferului lui Arjen Robben, care va semna un acord pe cinci sezoane cu Real Madrid”, a anunţat site-ul oficial al lui Real Madrid. Robben şi-a exprimat dorinţa de a veni la Real Madrid, în ciuda faptului că Chelsea i-a oferit prelungirea contractului. Mijlocaşul olandez a fost, alături de Kaka şi de Fabregas, una dintre promisiunile făcute de actualul preşedinte al lui Real Madrid, Jose Ramon Calderon, în campania electorală de anul trecut. În vîrstă de 23 de ani, Robben a venit la Chelsea în 2004, de la PSV Eindhoven, şi a marcat 19 goluri în 104 apariţii pentru gruparea londoneză. Robben este al treilea jucător olandez care vine pe “Santiago Bernabeu” în această vară, după Wesley Sneijder - de la Ajax Amsterdam şi Royston Drenthe - de la Feyenoord Rotterdam. Ei se alătură la Real conaţionalului lor, Ruud van Nistelrooy, golgeterul Primerei Division în sezonul trecut.

Belleti va juca la Chelsea

Echipa engleză de fotbal Chelsea Londra l-a achiziţionat pe fundaşul brazilian Juliano Haus Belletti de la formaţia spaniolă FC Barcelona. Potrivit cotidianului „AS”, londonezii vor plăti 5,5 milioane de euro în schimbul lui Belletti, care va semna un contract pe doi ani cu Chelsea, înţelegerea prevăzînd şi un sezon suplimentar. Prin această achiziţie, clubul patronat de miliardarul rus Roman Abramovici renunţă, practic, la transferul fundaşului brazilian Daniel Alves, pentru care echipa FC Sevilla solicitase 36 milioane euro, a adăugat ziarul iberic. Belletti, în vîrstă de 31 de ani, a fost numit de presa catalană „Eroul de la Saint-Dennis”, după ce a reuşit să marcheze golul care a adus victoria echipei FC Barcelona în faţa formaţiei Arsenal Londra (2-1), în finala Ligii Campionilor ediţia 2005-2006, disputată pe arena “Stade de France” din Saint-Dennis.

Davenport a revenit pe teren după un an de absenţă

Fosta lideră a clasamentului WTA, americanca Lindsay Davenport, a pierdut, miercuri seară, partida de dublu, în care a făcut pereche cu Lisa Raymond, în faţa dublului Cara Black / Liezel Huber, scor 6-7, 3-6, 4-10, în primul tur al turneului Pilot Pen. “A fost bine să revin. Acesta este abia primul pas. Ştiu că sînt bună în ceea ce fac şi faptul că am făcut un copil nu înseamnă că trebuie să-mi abandonez cariera. Atîta timp cît el este mic pot să-l iau cu mine în turnee şi să fac ceea ce îmi place cel mai mult”, a declarat, după meci, Lindsay Davenport, care nu a mai jucat din septembrie 2006, ea fiind însărcinată, iar în luna iunie a dat naştere unui băieţel. La ediţia trecută a turneului Pilot Pen, americanca a jucat finala la simplu în faţa belgiencei Justine Henin, dar Davenport a abandonat partida în setul secund, din cauza unei luxaţii la umărul drept, la scorul de 6-0, 1-0. Davenport plănuieşte revenirea şi la simplu, care se va întîmpla la turneul de la Bali, programat în perioada 9-16 septembrie. La ultima ediţie a competiţiei indoneziene, Davenport a cucerit titlul la dublu, unde a făcut pereche cu americanca de origine română, Corina Morariu. Davenport a cîştigat trei titluri de Mare Şlem la simplu feminin, US Open (1998), Wimbledon (1999) şi Australian Open (2000). La dublu, americanca şi-a acontat tot trei titluri, Roland Garros (1996), US Open (1997) şi Wimbledon (1999).