Şarapova este liniştită în... pat

Solistul trupei Maroon 5, americanul Adam Levine, fostul iubit al vedetei WTA, Maria Şarapova, a făcut o dezvăluire şoc: “Rusoaica e neaşteptat de silenţioasă în pat”. Levine, în vîrstă de 28 de ani, a recunoscut că acesta a fost motivul principal al despărţirii de superba blondă. În afară de faptul că este foarte sexy, Şarapova este şi una dintre cele mai de succes jucătoare de tenis din circuitul feminin. Deşi ţipă exagerat de mult pe teren, fapt pentru care arbitrii i-au atras atenţia în repetate rînduri, Maria este foarte tăcută în momentele intime. “Nici nu vreau să-mi amintesc cît de dezamăgit am fost. Chiar am crezut, ca şi mulţi alţi bărbaţi, că este genul care face mult zgomot în pat, cînd de fapt, stătea ca o broască moartă”, a declarat Adam Levine.

BMW-Sauber a anunţat piloţii din 2008

Echipa germană de Formula 1, BMW-Sauber, a anunţat cuplul de piloţi din sezonul 2008. Directorul echipei, Mario Theissen, i-a confirmat pe Nick Heidfeld şi Robert Kubica, adică pe cei care au dus echipa pe poziţia a treia în clasamentul general. Singurul lucru de decis pentru sezonul următor a rămas numele pilotului de rezervă, nume pe care BMW-Sauber îl va anunţa spre sfîrşitul anului.

Roger Federer şi Justine Henin, principali favoriţi la US Open

Tenismanul elveţian Roger Federer şi jucătoarea belgiană Justine Henin au fost desemnaţi, marţi, principali favoriţi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care va avea loc în perioada 27 august - 9 septembrie. Federer, care porneşte pentru al patrulea an consecutiv ca favorit, este deţinătorul titlului la US Open şi a cîştigat 12 turnee de Grand Slam, fiind la doar două reuşite de egalarea recordului deţinut de americanul Pete Sampras. Henin, care a cîştigat de patru ori la Roland Garros, a fost învinsă în finala de anul trecut de la US Open de rusoaica Maria Şarapova, cu scorul de 6-4, 6-4.

Petr Cech, a primit “Balonul de Aur” în Cehia

Petr Cech, portarul echipei Chelsea, a cîştigat “Balonul de Aur” în Cehia, pentru sezonul 2006-2007, care desemnează cel mai bun jucător, a anunţat Clubul jurnaliştilor sportivi. Petr Cech, în vîrstă de 25 de ani, a mai primit această distincţie în 2005 şi 2006. El totalizează 52 de selecţii în echipa Naţională. Dacă “Balonul de Aur” se stabileşte prin voturile jurnaliştilor sportivi, Fotbalistul anului este ales de jucători, antrenori şi jurnalişti, iar numele său urmează să fie anunţat în luna februarie. Premiul a fost acordat lui Petr Cech, luni seară, într-un spectacol la Praga, înainte de plecarea Naţionalei din Cehia spre Viena, unde va disputa miercuri un amical cu Austria.

Real Madrid a refuzat oferta Romei pentru Cicinho

Oficialii clubului Real Madrid au refuzat oferta grupării AS Roma de opt milioane de euro pentru fundaşul Cicinho, dorind să obţină pentru cedarea brazilianului 15 milioane de euro, informează cotidianul „As”. După lungi trative între Real Madrid şi AS Roma, oficialii celor două cluburi nu au ajuns la nicio înţelegere în privinţa transferului lui Cicinho. Oficialii Romei nu au fost de acord cu suma cerută iniţial de Real şi astfel transferul brazilianului nu s-a perfectat. Cu toate acestea, presa italiană anunţă că Roma nu şi-a spus ultimul cuvînt în această tranzacţie.

Bojinov va lipsi aproximativ cinci luni din cauza unei accidentări la genunchi

Atacantul bulgar Valeri Bojinov va lipsi între patru şi cinci luni după accidentarea suferită duminică, în meciul dintre Manchester City şi Manchester United, încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0. Bojinov şi-a rupt ligamentul anterior de la unul dintre genunchi şi are nevoie de o operaţie. “Mă voi opera la Roma. Operaţia va fi făcută de doctorul care l-a operat pe Francesco Totti. Medicul este bun prieten cu agentul meu şi am decis să mă operez la el”, a declarat Bojinov, care fusese convocat pentru meciul Bulgariei de miercuri, cu Ţara Galilor, în locul lui Dimitar Berbatov, accidentat şi el miercurea trecută la meciul de campionat Tottenham - Everton, scor 1-3.

Jose Antonio Camacho, noul antrenor al echipei Benfica Lisabona

Noul antrenor al grupării Benfica Lisabona este, începând de luni seară, Jose Antonio Camacho, tehnicianul spaniol revenind pe banca echipei de pe “Da Luz” după trei ani. În vîrstă de 52 de ani, Camacho a mai condus Benfica în sezonul 2003-2004, cînd a terminat pe locul al doilea. Între 1998 şi 2002, Camacho a fost selecţioner al Spaniei, echipă cu care a ajuns în sferturile Campionatului European din 2000, respectiv sferturile Campionatului Mondial din 2002. Camacho l-a înlocuit pe banca formaţiei Benfica pe Fernando Santos, demis luni după numai o etapă din noul sezon al campionatului Portugaliei.