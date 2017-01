Vasile Mănăilă, antrenor secund la Gloria Buzău

Antrenor în sezonul trecut la formaţia de Liga a III-a Aurora Năvodari, constănţeanul Vasile Mănăilă a fost numit, ieri, antrenor secund al formaţiei de primă ligă Gloria Buzău. Cel care a insistat pentru sosirea lui Mănăilă la Buzău a fost antrenorul principal al buzoienilor, Ştefan Stoica. Vasile Mănăilă şi Ştefan Stoica au fost coechipieri la Universitatea Craiova la începutul anilor ’90, ei reuşind eventul la finalul sezonului 1990-91.

Cătălina Ponor a împlinit 20 de ani

Gimnasta Cătălina Ponor, care a împlinit, ieri, 20 de ani, a declarat pentru NewsIn că îşi va sărbători cu adevărat ziua de naştere la Campionatele Mondiale de la Stuttgart (1-9 septembrie), unde vrea să cîştige cel puţin o medalie de aur. “Am făcut antrenamentul de dimineaţă, iar după-amiază mai am încă unul. Nu am timp să sărbătoresc, pentru că cele mai importante în acest moment sînt Campionatele Mondialele, unde vreau să îmi fac cadou o medalie de aur. Domna Mariana Bitang mi-a făcut cadou deja un lanţ de aur cu un pandantiv cu Fecioara Maria. Pot spune că am primit numai bijuterii din aur, mai lipseşte medalia”, a spus constănţeanca. Tripla campioană olimpică de la Atena va face parte din lotul României ce va participa la Campionatele Mondiale de la Stuttgart, programate în luna septembrie.

Amical de “gală” pentru Naţionala de tineret a României

Reprezentativa Naţională de tineret a României va disputa astăzi, de la ora 21.45, pe Stadionul „Ashton Gate” din Bristol, un important meci amical contra Naţionalei similare a Angliei. Antrenorul Emil Săndoi a convocat următorii jucători: Tătăruşanu (Gloria Bistriţa), Lungu (Steaua Bucureşti) - portari; Homei (Politehnica Iaşi), Vasile Păcuraru (FC Farul), Patriche (Sportul Studenţesc), Tudose (Gloria Buzău), Mardare (FC Vaslui), Sepsi (Gloria Bistriţa) - fundaşi; Cr. Tănase (FC Argeş), Ropotan (Dinamo Bucureşti), Bicfalvi (Steaua Bucureşti), Torje (Politehnica Timişoara), Deac (CFR Cluj), S. Ilie (Oţelul Galaţi) - mijlocaşi; Ochiroşii (Steaua Bucureşti), B. Stancu (Unirea Urziceni), Pălimaru (Politehnica Iaşi) şi L. Ganea (Dinamo Bucureşti) - atacanţi. Vasile Păcuraru, jucătorul Farului, a fost chemat la Naţională pe ultima sută de metri, după accidentarea lui Cristian Sîrghi (Oţelul Galaţi) mijlocaşul constănţean urmînd să fie rezervă.

Medalie de bronz pentru România la prima ediţie a CM al poliţiştilor

Selecţionata României a obţinut medalia de bronz la prima ediţie a Campionatului Mondial al poliţiştilor organizată, în perioada 13-18 august, în Cehia. Echipa formată din angajaţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a ratat calificarea în finala competiţiei, pierzînd semifinala în faţa selecţionatei Egiptului. În finala mică, România a cîştigat cu 5-2 partida cu Rusia. Prima campioană mondială a poliţiştilor este echipa Cehiei, care a învins selecţionata Egiptului în finală. La această competiţie au participat opt ţări: România, Cehia, Egipt, Rusia, Kuwait, Ungaria, Republica Congo şi Arabia Saudită. În perioada Campionatului Mondial a avut loc tot la Praga şi Congresul Extraordinar al Uniunii Sportive Internaţionale Poliţiştilor (U.S.I.P.), la care a participat chestorul general şi secretarul general al Ministerului de Interne, Nicolae Berechet, şi chestorul Elisabeta Lipă, care ocupă şi funcţia de director general adjunct în cadrul D.G.I.R.P. În cadrul acestui congres, fosta canotoare a fost aleasă preşedinte al Comisiei Tehnice a U.S.I.P.

Pavel se menţine pe locul 73 în clasamentul ATP

Tenismanul Andrei Pavel se menţine pe locul 73, cu 55 de puncte, în clasamentul Indesit ATP 2007 Race, dat publicităţii luni. Victor Hănescu a rămas pe locul 154, cu 11p. În clasamentul Indesit ATP Entry, Pavel ocupă locul 101, cu 414p, urcînd o poziţie. Victor Hănescu a avansat 29 de locuri şi se află pe poziţia 157, cu 269p. La dublu, cel mai bine clasat român este tot Andrei Pavel, cu 1.726p (locul 22), urmat de Florin Mergea (locul 215, cu 253p). La feminin, jucătoarea Edina Gallovits a coborît două poziţii în clasamentul WTA, fiind pe locul 79, cu 396p. Raluca Ioana Olaru s-a menţinut pe poziţia 85, cu 367p, iar Sorana Cârstea a coborît două poziţii şi ocupă locul 140, cu 241p.

Rareş Orzaţă, felicitat de Paul McCartney şi Ringo Star

Fostul gimnast Rareş Orzaţă, în prezent acrobat în trupa Cirque du Soleil, a fost felicitat de Sir Paul McCartney şi Ringo Star în emisiunea Larry King Show, difuzată în direct de postul CNN, pentru performanţa sa din “Love”, spectacol dedicat grupului The Beatles. Conform unui comunicat al Fundaţiei Olimpice Române, Orzaţă a fost invitat la aniversarea spectacolului care a avut loc pe platourile CNN, unde a avut ocazia de a-i cunoaşte pe ultimii doi componenţi în viaţă ai celebrei trupe britanice The Beatles. Spectacolul “Love”, care se joacă de cinci ori pe săptămînă la “Mirage Casino” din Las Vegas, este unul dintre cele mai scumpe din istoria trupei Cirque du Soleil, numai drepturile de autor pentru folosirea melodiilor interpretate de Beatles costînd aproximativ 300 de milioane de dolari. Campion mondial la bară fixă, vicecampion european la CE de la Bremen şi cel mai bine clasat gimnast român din istorie la proba de individual compus a Jocurilor Olimpice (Sydney 2000), Orzaţă va fi pentru două zile împreună cu prietena sa, rusoaica Marina Boutina la Bucureşti. Orzaţă s-a implicat într-unul dintre proiectele Fundaţiei Olimpice Române, de a construi la Bucureşti o clinică de recuperare şi reabilitare medicală sportivă (proiect unic în Europa Centrală şi de Est), motiv pentru care l-a invitat în luna septembrie, la Bucureşti, pe profesorul Robert Donatelli, antrenorul personal al jucătorului de tenis Andy Roddick.