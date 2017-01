Pericol pentru Lazio !

Un purtător de cuvînt al UEFA a anunţat, ieri, că forul continental va începe o investigaţie cu privire la incidentele de la meciul dintre Lazio Roma şi Dinamo, de marţi seară, din preliminariile Ligii Campionilor. Este vorba atît de disputele din afara arenei, care au dus la rănirea a 5 suporteri români, cît şi la cîntecele rasiste care s-au auzit din galeria lazială. “Aşteptăm să ne parvină raportul arbitrului şi al observatorului, înainte de a decide vreo sancţiune disciplinară” a mai adăugat oficialul UEFA. Situaţia este destul de “albastră” pentru Lazio, pentru că la începutul lunii august UEFA a emis un comunicat în care ameninţa - mai voalat, e drept - că va elimina din competiţiile continentale orice echipă pe al cărei stadion apar manifestări rasiste. Iar echipa romană a mai avut probleme cu forul continental chiar în această privinţă, fiind obligată să joace fără spectatori, în Cupa UEFA, în 2004.

Prima manşă a turului al doilea preliminar din Cupa UEFA

Programul partidelor care se vor disputa, joi, în turul al doilea preliminar al Cupei UEFA, manşa tur - ora 16.30: Tobol Kostanay (Kazahstan) - Groclin Grodzisk Wielkopolski (Polonia); ora 17.00: MIKA Aştarak (Armenia) - Artmedia Petrzalka (Slovacia); Dinamo Tbilissi (Georgia) - Rapid Viena (Austria); ora 17.55: Myllykosken Pallo-47 (Finlanda) - Blackburn Rovers (Anglia); ora 18.00: Besa (Albania) - Litex Loveci (Bulgaria); Zlate Moravce (Slovacia) - Zenit Sankt-Petersburg (Rusia); Ekranas (Lituania) - Valerenga (Norvegia); ora 19.00: Ried (Austria) - Sion (Elveţia); HJK Helsinki (Finlanda) - Aalborg (Danemarca); FC Haka (Finlanda) - Midtjylland (Danemarca); Dinamo Minsk (Belarus) - Odense BK (Danemarca); ora 19.30: Maccabi Tel-Aviv FC (Israel) - Kayseri Erciyesspor (Turcia); Slaven Koprivnica (Croaţia) - Galatasaray Istanbul (Turcia); Liepajas Metalurgs (Letonia) - AIK Stockholm (Suedia); ora 20.00: Omonia Nicosia (Cipru) - ŢSKA Sofia (Bulgaria); Honved Budapesta (Ungaria) - SV Hamburg (Germania); Brann (Norvegia) - FK Suduva (Lituania); ora 20.15: Dnper Dnepropetrovsk (Ucraina) - GKS Belchatow (Polonia); ora 20.30: CFR Cluj (România) - Anorthosis Famagusta (Cipru); Oţelul Galaţi (România) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria); Young Boys Berna (Elveţia) - Lens (Franţa); ora 21.00: Rabotnicki (Macedonia) - Zrinjski (Bosnia); Siroki Brijeg (Bosnia) - Hapoel Tel-Aviv (Israel); Kaerjeng 97 (Luxemburg) - Standard Liege (Belgia); Hammarby (Suedia) - Fredrikstad (Norvegia); ora 21.15: Basel (Elveţia) - Mattersburg (Austria); ora 21.30: Austria Viena (Austria) - Jablonec (Cehia); Hajduk Split (Croaţia) - Sampdoria Genova (Italia); ora 21.45: Leiria (Portugalia) - Maccabi Netanya (Israel); Drogheda United FC (Irlanda) - Helsingborgs IF (Suedia); Dunfermline (Scoţia) - Hacken (Suedia); ora 22.00: Atletico Madrid (Spania) - Vojvodina (Serbia). Meciurile retur vor avea loc pe 30 august.

Modificări la Cupa Mondială a cluburilor

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a mărit cu un milion de dolari premiile pentru Cupa Mondială a cluburilor şi a adăugat încă un loc la ediţia din acest an a competiţiei găzduite de Japonia. Japonia a primit şi organizarea ediţiei din 2008, candidînd şi pentru cea din 2009, care va începe în luna noiembrie. La ediţia din acest an, care va debuta pe 7 decembrie, comitetul de organizare a crescut premiul cu un milion, suma totală ajungînd la 16 milioane de dolari. Astfel, campioana va primi 5 milioane dolari, finalista 4 milioane, echipa de pe locul trei 2,5 milioane, cea de pe patru 2 milioane, formaţiile de pe locul 5 cîte un milion, iar formaţia de pe ultimul loc (7) va fi recompensată cu 500.000 de dolari. La cele trei ediţii precedente au luat startul cele şase campioane continentale, dar din acest an campioana ţării organizatoare a primit un loc automat, urmînd să joace cu campioana Oceaniei în primul meci. Pentru competiţia din decembrie s-au calificat deja patru echipe, AC Milan (Italia), Boca Juniors (Argentina), Pachuca (Mexic) şi Waitakere United (Noua Zeelandă). Toate cele trei ediţii precedente au fost cîştigate de formaţii braziliene, Corinthians (2000), Sao Paulo (2005) şi Internacional Porto Alegre (2006).

Cocu a semnat cu Al-Jazeera

Fostul internaţional olandez Phillip Cocu a semnat un contract pentru un sezon cu gruparea Al-Jazeera, din Emiratele Arabe Unite, a anunţat, miercuri, site-ul publicaţiei Voetbal International. Cocu, în vîrstă de 36 de ani, nu şi-a prelungit contractul cu PSV Eindhoven la finalul sezonului trecut. El s-a alăturat în această săptămînă noii sale echipe, aflată în stagiu la Munchen, în Germania. Fostul jucător al echipelor AZ Alkmaar, Vitesse Arnhem şi FC Barcelona va fi singurul fotbalist străin de la Al-Jazeera. Cocu este unul dintre cei mai titraţi fotbalişti olandezi, cu cinci titluri de campion al Olandei şi un titlu în Spania. El a evoluat de 101 ori în naţionala Olandei, pentru care a marcat zece goluri.

Carragher nu va reveni în naţionala Angliei

Selecţionerul Angliei, Steve McClaren, a anunţat, miercuri, că nu a reuşit să-l convingă pe Jamie Carragher să revină asupra deciziei de a se retrage din echipa naţională. McClaren spera să-l poată convinge pe fundaşul de la Liverpool să revină în naţionala Angliei pentru meciul amical cu Germania, de miercuri, 22 august, de pe Wembley. “Ne-am întîlnit luni. Am avut o discuţie bună, dar mi-a confirmat că nu vrea să revină în naţională. Este o decizie pe care o respect. Jamie Carragher a contribuit decisiv la rezultatele naţionalei Angliei. Nu îi închid uşa dacă vrea să revină într-o zi”, a afirmat McClaren. Carragher, în vîrstă de 29 de ani, şi-a anunţat retragerea din naţionala Angliei în luna iulie. El are 34 de selecţii în naţională, din care doar în cinci meciuri a început ca titular.