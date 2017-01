Poli Iaşi, la a 350-a înfrîngere în primul eşalon

În cele nouă meciuri din etapa a III-a a Ligii I s-au înregistrat cinci victorii ale gazdelor (Oţelul Galaţi, Gloria Bistriţa, Poli Timişoara, Steaua şi Gloria Buzău), o remiză (FC Vaslui la Mioveni) şi trei succese ale oaspeţilor (Dinamo la Piatra Neamţ, Rapid la Cluj şi CFR Cluj la Craiova). Statistică - goluri marcate: 28 (14 gazdele - 14 oaspeţii). Cartonaşe galbene: 45 (25 - 20). Cele mai multe avertismente - 9 galbene - au fost acordate în partida U. Cluj - Rapid, iar cele mai puţine - 2 galbene - în meciul Dacia Mioveni - FC Vaslui. Cartonaşe roşii: 2 - 1 direct: Ad. Ilie (Poli Iaşi) şi 1 în urma a două avertismente: I. Ganea (Poli Timişoara). Ljubinkovic (FC Vaslui) şi G. Bucur (Poli Timişoara) şi-au trecut în cont cîte o dublă. Singura lovitură de la 11m acordată a fost fructificată de I. Iordache (Pandurii Tg. Jiu). În tribunele celor nouă stadioane au fost 70.000 de spectatori, cei mai mulţi - 23.000 - asistînd la partida U. Craiova - CFR Cluj, iar cei mai puţini - 1.000 - la meciul Gloria Bistriţa - UTA. Alte date statistice ale etapei: Poli Iaşi a înregistrat a 350-a înfrîngere în Liga I; Pleşan (Steaua) a evoluat de două ori împotriva echipei Poli Iaşi: în prima etapă cînd a jucat pentru Poli Timişoara şi sîmbătă seară cu Steaua. Programul etapei a IV-a - vineri, 17 august, ora 18.30: Unirea Urziceni - Poli Timişoara (Telesport); ora 20.30: Poli Iaşi - Gloria Buzău (Kanal D); sîmbătă, 18 august, ora 17.00: FC Vaslui - Gloria Bistriţa (Telesport); ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - U. Craiova (Naţional TV); ora 20.45: Dinamo - Dacia Mioveni (Antena 1); duminică, 19 august, ora 17.00: UTA - U. Cluj (TVR 1); ora 18.45: Rapid - Oţelul Galaţi (Naţional TV); ora 19.00: FC FARUL CONSTANŢA - CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ (Telesport); ora 20.30: CFR Cluj - Steaua (Kanal D).

Ana Maria Prodan, dezamăgită de afirmaţiile lui Gigi Becali

Procuratorul FIFA Ana Maria Prodan a declarat, marţi, că este dezamăgită de afirmaţiile patronului stelist Gigi Becali, care a spus despre ea că l-a convins pe fotbalistul Nicolae Dică să semneze un contract de impresariat după ce i-a arătat “ţîţa”. “Îl respect foarte mult pe Gigi Becali pentru ce a făcut în fotbal, dar cînd face asemenea declaraţii, pentru mine lasă de dorit. E părerea dînsului, eu am demonstrat că îmi fac meseria cinstit, nu la caterincă. Eu nu aş putea să vorbesc aşa despre un om care nu mi-a făcut nimic. Îmi pare rău că dă astfel de declaraţii despre mine, dar fiecare e liber să spună ce vrea”, a spus Ana Maria Prodan. Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, marţi, că atacantul stelist Nicolae Dică e “nebun” dacă a semnat un contract de impresariat cu Ana Maria Prodan şi consideră că aceasta l-a convins arătîndu-i “ţîţa”. “E impresară şi asta, cînd venea pe la palat, o luam de mai glumeam cu ea. L-a transferat pe Herea? L-a înnebunit de cap, săracu’ Herea, mi-era şi milă de jucător, cînd aici, cînd acolo... Da, îl are şi pe Dică, am şi uitat să vorbesc cu el. Păi poate ea să-l impresarieze pe Dică? Şi ăla e nebun: te-ai apucat să semnezi cu Ana Maria Prodan, ţi-a arătat ţîţa şi ai semnat, ce naiba, eşti nebun?”, a spus patronul Stelei.

Reuters a anunţat că va lansa un site dedicat fotbalului european

Serviciul de ştiri Reuters a anunţat că va lansa un site dedicat fotbalului european, care va conţine ştiri despre ligile şi campionatele europene, comentarii, profiluri de echipe şi blog-uri. Site-ul va conţine imagini din timpul meciurilor, furnizate de agenţia foto Action Images, şi va prezenta ştiri, sondaje şi reportaje realizate de jurnalişti sportivi din întreaga lume. “Acest site va concentra reportajele specialiştilor şi corespondenţilor Reuters şi va permite fanilor fotbalului să acceseze o multitudine de informaţii care ar trebui să satisfacă pînă şi cele mai exigenţi suporteri”, a declarat Paul Radford, editor în departamentul Sport al agenţiei Reuters. Grupul Reuters este unul dintre cei mai mari furnizori de date financiare din lume. Acesta include, printre altele, serviciul de ştiri Reuters şi serviciul internaţional de informaţii financiare Multex.com.