CS Tomis va lupta pentru locul secund la Zalău

După ce a ocupat locul al patrulea la Trofeul “Maramureş”, CS Tomis Constanţa a luat startul sîmbătă, la Zalău, la un alt turneu de verificare, alături de alte trei formaţii din Liga Naţională de handbal feminin. Echipa pregătită de Dumitru Muşi şi Ioan Puşcaşu a învins greu, sîmbătă, pe HC Zalău, în primul joc al turneului. Constănţencele s-au impus cu 26-24 în faţa unei formaţii care şi-a pierdut în această vară cele mai bune jucătoare. În celălalt meci al zilei, Oltchim Rm. Vîlcea a învins clar, 38-24 pe HCM Baia Mare. Duminică, CS Tomis a dat piept cu vîlcencele şi cum era de aşteptat a pierdut fără drept de apel, 20-31. În celălalt joc al zilei, HC Zalău a învins cu 28-21 pe HCM Baia Mare. Elevele lui Muşi vor încheia parcursul la acest turneu astăzi, de la ora 10.00, cînd vor întîlni pe HCM Baia Mare într-o partidă decisivă pentru ocuparea poziţiei secunde.

S-a încheiat Cupa “Zilei Marinei” la tenis

Sîmbătă, pe terenurile de la Tenis Club IDU, s-a disputat ediţia a şasea a Cupei Zilei Marinei la tenis, competiţie rezervată veteranilor. În organizarea CNAPMC şi a Autorităţii Navale Române, turneul şi-a desemnat sîmbătă laureaţii, care au fost premiaţi, ieri, în cadrul festivităţii de premiere. Astfel, în turneul de simplu învingător a fost Mihai Velicu, acesta impunîndu-se în ultimul act, cu 6-1, 6-1, în faţa lui Adrian Militaru. Turneul de dublu a revenit perechii Sandu Suhani / Dan Safciuc, care a dispus cu 7-6, 6-1 de dublul Nicolae Bordea / Florea Răşică.

77 de echipe s-au întrecut la „McDonald’s Streetball Challenge”

Sîmbătă şi duminică s-a disputat a cincea etapă a circuitului „McDonald’s Streetball Challenge”. Desfăşurată în parcarea Complexului Sportiv IDU din staţiunea Mamaia, competiţia a reunit la start 77 de echipe, care s-au întrecut pe trei categorii de vîrstă, atît la băieţi, cît şi la fete. Campionii etapei de la Constanţa au fost următorii - categoria sub 14 ani fete - Ax Sport Girls (Constanţa); sub 14 ani băieţi - The Ballers (Constanţa); 14-18 ani fete - Braşovencele (Braşov); 14-18 ani băieţi - Rookies (Constanţa); peste 18 ani fete - Just Do It (Constanţa); peste 18 ani băieţi - All Blacks (Constanţa). Pe lîngă turneul de streetball, organizatorii turneului de la Mamaia au pregătit mai multe demonstraţii, precum şi concursuri pentru public.

Naţionala României de handbal feminin va juca în faza principală a grupelor la CE de tineret

Reprezentativa de handbal feminin de tineret a României s-a calificat în faza principală a grupelor la Campionatul European de la Izmir (Turcia), în ciuda înfrîngerii suferite, duminică, în faţa Spaniei, scor 29-27 (12-12), în ultimul meci din Grupa C preliminară, informează site-ul oficial al competiţiei. România este la egalitate de puncte - 4 - cu Spania, însă are un golaveraj superior, 98-89, faţă de 78-79, astfel că şi-a asigurat locul al doilea în Grupa C preliminară, ultimul care asigură calificarea în faza principală a grupelor. Reprezentativa României mai poate fi depăşită în clasament doar de Polonia, care după două meciuri are două puncte şi a întîlnit aseară, în ultima partidă, echipa Austriei, singura care nu a obţinut niciun punct. România va evolua în grupa a II-a a fazei principale, alături de Polonia sau Spania, şi de primele două clasate din Grupa D, din care fac parte Franţa, Germania, Slovenia şi Serbia.

România s-a clasat pe locul 6 în Liga Mondială la polo

Duminică s-a încheiat la Berlin finala Ligii Mondiale la polo, competiţie în care formaţia României a ocupat la final poziţia a şasea. Sîmbătă, în semifinala turneului 5-8, tricolorii au învins China cu scorul de 13-10, prin golurile înscrise de Ramiro Georgescu 4, Cosmin Radu 3, Buşilă 2, Iosep 2, George Georgescu şi Dunca. România a pierdut ieri meciul pentru locul 5, 6-9 cu SUA, golurile noastre fiind reuşite de Cosmin Radu 3, Edi Andrei, Baidoc şi Iosep. Pentru această clasare, naţionala României va primi un cec în valoare de 25.000 de dolari din partea federaţiei internaţionale. În finala competiţiei s-au întîlnit Serbia şi Ungaria, prima echipă cîştigînd cu 9-6 şi obţinînd calificarea pentru Jocurile Olimpice de anul viitor.

Bursă record pentru Adrian Diaconu

Pugilistul român Adrian Diaconu, care este challenger la titlul mondial în versiunea WBC, va avea o bursă de 415.000 de dolari în meciul contra campionului mondial, americanul Chad Dawson, într-o gală organizată de promotorul Don King. Suma pe care o va încasa Diaconu este cea mai mare pe care a primit-o pînă în prezent un pugilist român care este challenger la titlul mondial, pentru că Leonard Doroftei a încasat numai 60.000 de dolari în meciul disputat la San Antonio pe 7 ianuarie 2002, cînd l-a învins pe Raul Balbi şi a devenit campion mondial. În cadrul licitaţiei de la Ciudad de Mexico, Don King a oferit o bursă totală de 1,385 de milioane de dolari, Gary Shaw, managerul lui Dowson, a licitat doar pînă la 1,333 de milioane de dolari, românul Cristian Gănescu, reprezentantul omului de afaceri Iosif Armaş, a dat 1,1 milioane de dolari, în timp ce clubul pentru care boxează Diaconu, Interbox, a oferit doar 754.000 de dolari. Motivul pentru care s-a ajuns la o asemenea sumă pentru categoria semigrea este acela că WBC este considerată versiunea regină.