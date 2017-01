HCM joacă astăzi la Viena

Ajunsă ieri la Viena, Handbal Club Municipal Constanţa îşi continuă seria partidelor de verificare în drum spre Germania. După două victorii facile cu HC Safilar Arad (scor 41-22) şi Szazhalombattai KE (scor 37-28), formaţia pregătită de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi va evolua, astăzi, în capitala Austriei, întîlnind ocupanta poziţiei a şaptea din întrecerea internă austriacă, SG Handball West Wien. Constănţenii vor rămîne după meci la Viena, iar miercuri dimineaţă vor pleca la Goppingen (Germania), unde vor susţine un stagiu de pregătire de 10 zile.

Pavel a coborît o poziţie în clasamentul ATP

Tenismanul constănţean Andrei Pavel a coborît o poziţie în clasamentul Indesit ATP 2007 Race, dat publicităţii luni, ocupînd locul 71, cu 55 de puncte. Tot o coborîre a înregistrat şi Victor Hănescu, de două poziţii, acesta aflîndu-se pe locul 152, cu 11 p. În clasamentul Indesit ATP Entry, Hănescu a urcat 49 de locuri şi ocupă poziţia 188, cu 219 p, în timp ce Pavel are o poziţie mai bună, 101, cu 414 p, după o urcare de două locuri. De semnalat şi progresul lui Cătălin Gârd, semifinalist la Timişoara, cu 57 de locuri, pînă pe 249, cu 154 p. La dublu, cel mai bine clasat român este tot Andrei Pavel, cu 1.726 p (locul 22), urmat de Gabriel Moraru (locul 212 - 256 p).

Meciul Lazio - Dinamo va avea loc pe 14 august, pe “Stadio Olimpico” din Roma

Partida Lazio Roma - Dinamo Bucureşti, din prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa, marţi, 14 august, pe “Stadio Olimpico” din Roma, a anunţat site-ul oficial al grupării din Şoseaua Ştefan cel Mare. Întîlnirea va începe la ora locală 21.45 - ora României. Meciul retur se va juca pe 29 august, la Bucureşti, tot de la ora 21.45.

Alexandru Tudor va arbitra partida FK Sarajevo - KRC Genk

Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru partida dintre echipele FK Sarajevo (Bosnia) şi KRC Genk (Belgia), din manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Tudor va fi ajutat de asistenţii Cristian Nica şi constănţeanul Aurel Oniţă. Meciul retur va avea loc, miercuri, la Sarajevo. În tur, formaţia bosniacă s-a impus, în deplasare, cu scorul de 2-1.

Ilie Stan rămîne antrenor principal la Buzău

Principalul finanţator al Gloriei Buzău, Constantin Bucur, a anunţat, luni, că Ilie Stan a fost reconfirmat în funcţia de antrenor principal al Gloriei. “Ilie Stan va rămîne în continuare antrenor la Gloria Buzău. Nu m-am gîndit nicio clipă şi nici nu mă gîndesc acum să îl schimb pe Ilie. Sînt convins că va avea puterea de a scoate echipa din acest impas şi că duminică, cu Farul, vom obţine prima victorie în acest sezon”, a declarat Bucur. Pe de altă parte, finanţatorul din Crîng a anunţat oficial numirea lui Viorel Ion în funcţia de manager general. “Viorel va fi doar manager la echipă. Îi mulţumesc pentru ceea ce a făcut pînă acum la echipă ca antrenor şi jucător. Aştept să facă şi mai multe în calitatea lui de manager”, a încheiat Bucur.

Oţelul Galaţi dispută în deplasare primul meci cu Lokomotiv Sofia

Echipa Oţelul Galaţi va disputa în deplasare primul meci cu Lokomotiv Sofia, din turul al doilea preliminar al Cupei UEFA, pe 16 august, deşi iniţial ar fi trebuit să joace această partidă pe teren propriu, conform tragerii la sorţi de la Nyon. Motivul pentru care s-a decis inversarea datelor de disputare este faptul că Lokomotiv şi ŢSKA Sofia joacă pe acelaşi stadion, iar echipa la care evoluează şi Florentin Petre are programat la 30 august meciul retur cu Omonia Nicosia, tot din turul al doilea preliminar al Cupei UEFA. Partida retur va avea loc pe 30 august, la Galaţi.

România întâlneşte China, în primul meci la Liga Mondială de polo

Naţionala de polo a României va întîlni, astăzi, reprezentativa Chinei, în primul meci din turneul final al Ligii Mondiale de la Berlin. Elevii lui Vlad Hagiu vor juca miercuri împotriva Serbiei, urmînd ca pe 9 august să susţină meciul împotriva SUA. În Grupa B a competiţiei vor evolua Canada, Australia, Germania şi Ungaria. Sferturile de finală vor avea loc vineri, semifinalele sîmbătă, urmînd ca finala să aibă loc duminică. Învingătoarea din Liga Mondială va obţine calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, însă dacă turneul de la Berlin va fi cîştigat de Ungaria ori Serbia, echipe care şi-au asigurat deja calificarea, biletul pentru JO va intra în posesia următoarei clasate.

Un campion naţional de box locuieşte în sala de antrenament !

Antrenorul Nicu Brînzei, de la CFR Iaşi, a declarat, ieri, că pugilistul Benone Marcu, care a obţinut săptămîna trecută, la Tîrgu Jiu, titlul naţional la categoria 48 kg, nu are unde să doarmă, sala de sport fiind casa lui. “Benone Marcu nu are nici casă, nici masă. El doarme, mănîncă şi se pregăteşte în sala de sport”, a spus Brînzei. El a mai spus că în acest an sportivul vrea să se căsătorească, dar nu are unde să stea. “Sînt curios, îl va lăsa Primăria să doarmă cu soţia în sala de sport, de la noi, de la CFR? În prezent el este angajat la CFR Iaşi şi primeşte din partea clubului doar o indemnizaţie de efort, prea puţin pentru nevoile unui sportiv”, a explicat antrenorul. Marcu a declarat că îşi doreşte să devină al doilea român deţinător al unei medalii de aur la Jocurile Olimpice. “Mulţi spun că sînt nebun, dar eu vreau să-i calc pe urme lui Nicolae Linca, singurul pugilist român medaliat cu aur la Olimpiadă. Acesta este visul meu şi sper să ajung să mi-l îndeplinesc la Beijing, în 2008”, a precizat Marcu.