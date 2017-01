Surpriză la Tbilisi, în primul tur preliminar al Cupei UEFA

Ieri, în cele 12 partide disputate pînă la ora închiderii ediţiei în manşa secundă a turului I preliminar al Cupei UEFA s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Alma-Ata (Kazahstan) - Zlate Moravce (Slovacia) 1-1 (în tur: 1-3); FC Mika (Armenia) - MTK Budapesta (Ungaria) 1-0 (1-2); Teuta Durres (Albania) - Slaven Koprivnica (Croaţia) 2-2 (2-6); Ameri Tbilisi (Georgia) - GKS Belchatow (Polonia) 4-2 (2-0) - d.p. şi lovituri de departajare (0-2); Ekranas (Lituania) - B36 Torshavn (Feroe) 3-2 (3-1); FK Suduva (Lituania) - Dungannon Swifts (Irlanda de Nord) 4-0 (0-1); Trans Narva (Estonia) - Helsingborgs (Suedia) 0-3 (0-6); Dinamo Minsk (Belarus) - Skonto FC (Letonia) 2-0 (1-1); Neftchi Baku (Azerbaidjan) - SV Ried (Austria) 2-1 (1-3); FC Haka (Finlanda) - Rhyl (Ţara Galilor) 2-0 (1-3); Hibernians (Malta) - Vojvodina Novi-Sad (Serbia) 0-2 (1-5); Zimbru Chişinău (Moldova) - Artmedia Petrzalka (Slovacia) 2-2 (1-1). Marţi, în primul meci, s-a înregistrat o mare surpriză: Kaerjeng 97 (Luxemburg) - Lillestrom (Norvegia) 1-0 (în tur: 1-2). Celelalte 24 jocuri s-au desfăşurat aseară.

25.000 de bilete vîndute într-o singură zi pentru partida Italia - Franţa

Meciul dintre reprezentativele Italiei şi Franţei, din preliminariile EURO 2008, este aşteptat cu nerăbdare de fani, care s-au înghesuit la casele de bilete pentru a urmări pe viu această întîlnire, reeditarea finalei Cupei Mondiale din 2006, cîştigată de “Squadra Azzurra” la loviturile de departajare. Potrivit cotidianului “Gazzetta dello Sport”, doar în prima zi s-au vîndut 25.000 de bilete pentru acest joc, 5.000 dintre tichete fiind expediate însă de Federaţia Italiană de Fotbal în Franţa, unde vor fi puse la dispoziţia suporterilor din Hexagon. Cele 25.000 de bilete vîndute reprezintă un sfert din capacitatea Stadionului “San Siro” din Milano, care va găzdui această partidă, programată pe 8 septembrie. În meciul tur, disputat anul trecut în luna septembrie, Franţa a reuşit să se impună cu 3-1 în faţa Italiei şi este lideră în Grupa B, cu 17 puncte, în timp ce campioana mondială ocupă poziţia secundă cu, 16 p, urmată de Scoţia - 15 p şi Ucraina - 12 p.

Echipa ideală a Romei în viziunea lui Totti

Căpitanul emblematic al echipei italiene de fotbal AS Roma, Francesco Totti, a dezvăluit care ar fi 11-le ideal al grupării “giallorossa”, în viziunea sa, informează presa italiană. “Echipa de vis a Romei, după părerea mea, ar fi următoarea: în poartă Gigi Buffon (de la Juventus Torino), fundaşi: Cicinho (Real Madrid), Roberto Carlos (Fenerbahce), Alessandro Nesta (AC Milan) şi Philippe Mexes (AS Roma), mijlocaşi: Daniele De Rossi (AS Roma), Frank Lampard (Chelsea Londra) şi Lionel Messi (FC Barcelona), în timp ce linia de atac ar fi compusă din brazilienii Ronaldinho (FC Barcelona) şi Ronaldo (AC Milan), alături de mine, desigur”, a spus Totti.

Chinezii încep numărătoarea inversă pînă la JO

Autorităţile din China vor organiza, pe data de 8 august, o serie de evenimente pentru a marca faptul că a mai rămas un an pînă la debutul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Principalul eveniment îl va reprezenta o sărbătoare populară care va avea loc în celebra piaţă Tien An Men. Peste 10.000 de persoane, printre care se vor afla şi oameni politici, vor asista la această sărbătoare, în piaţa Tien An Men urmînd să fie instalat un cronometru care va afişa timpul rămas până la debutul Olimpiadei din 2008. Timp de trei ore, artişti, cîntăreţi, dansatori - vedete naţionale şi internaţionale - vor realiza un spectacol ce va fi transmis în direct la posturile de televiziune. Jocurile Olimpice de la Beijing vor debuta pe data de 8 august 2008 (08/08/08), la ora locală 20.08 (11.08 GMT). Opt este considerată o cifră norocoasă de către chinezi. Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Jacques Rogge, va fi prezent în piaţa Tiananmen pentru această sărbătoare, precum şi alţi responsabili olimpici şi reprezentanţi ai celor 205 comitete naţionale olimpice. Autorităţile chineze au programat, în total, pe 8 august, 63 de evenimente, printre care şi participarea unui număr de un milion de locuitori ai oraşului Beijing la un exerciţiu fizic de dimineaţă, în parcurile capitalei.

Coupet va fi indisponibil patru luni

Portarul naţionalei Franţei şi al campioanei din Hexagon, Gregory Coupet, va absenta de pe terenul de fotbal circa patru luni, a anunţat clubul Olympique Lyon. La antrenamentul de ieri dimineaţă, internaţionalul francez a suferit “o ruptură a ligamentului lateral intern la genunchiul stîng, dar au fost atinse şi meniscul, şi ligamentul încrucişat posterior”, se arată în comunicatul oficial al lyonezilor. Coupet va fi operat luni şi va rata prima jumătate a campionatului francez, dar şi ultimele şase meciuri pe care echipa sa naţională le va susţine în preliminariile EURO 2008.

Transferuri de marcă pentru Manchester City

Internaţionalul brazilian Elano, de la Şahtior Doneţk, a semnat un contract pe patru ani cu Manchester City, suma de transfer fiind de circa 12 milioane de euro. În vizorul englezilor se mai află şi Valeri Bojinov, atacantul bulgar de la Fiorentina, care ar trebui să semneze în maximum 48 de ore, anunţă BBC. În vîrstă de 21 de ani, Bojinov costă 8,5 milioane de euro, urmînd să devină al şaselea jucător adus în această vară de echipa antrenată de Sven-Goran Eriksson, după Javier Garrido, Vedran Corluka, Rolando Bianchi, Martin Petrov şi Elano.

Manchester United a transferat un fotbalist de… 9 ani !

Rhain Davis, puştiul în vîrstă de 9 ani care a făcut furori pe YouTube, unde a fost postat un videoclip cu “isprăvile” sale de pe gazon, a devenit jucătorul lui Manchester United. Copilul este născut în Anglia şi a crescut în Australia, presa din Insulă comparîndu-l deja cu Wayne Rooney. El va evolua la juniorii campioanei Angliei şi va fi monitorizat atent timp de un an, după care se va lua o decizie în privinţa sa.