Posibilii adversari ai echipelor româneşti în turul al II-lea preliminar al Cupei UEFA

Tragerea la sorţi a turului al doilea preliminar al Cupei UEFA va avea loc, vineri, 3 august, la Nyon. Reprezentantele Romaniei, CFR Cluj şi Oţelul Galaţi, vor fi cap de serie. Meciurile tur vor avea loc pe 16 august, în timp ce manşa secundă se va disputa pe 30 august. Cea de a treia reprezentantă a ţării noastre în această competiţie, Rapid Bucuresti, va evolua direct în turul I al Cupei UEFA (20 septembrie - 4 octombrie). Posibilii adversari pentru CFR Cluj şi Oţelul Galaţi sînt: Erciyesspor (Turcia); Maccabi Netanya (Israel); Zrinjski Mostar (Bosnia); NK Koper (Slovenia) sau NK Siroki Brijeg (Bosnia) - în tur: 1-3; FK Bezanija (Serbia) sau Besa Kavaje (Albania) - 2-2; Slaven Koprivnica (Croaţia) sau Teuta Durres (Albania) - 6-2; Vojvodina Novi Sad (Serbia) sau Hibernians Paola (Malta) - 5-1; Omonia Nicosia (Cipru) sau Rudar Plevlja (Muntenegru) - 2-0; Nova Gorica (Slovenia) sau Rabotnicki Skopje (Macedonia) - 1-2; Anorthosis Famagusta (Cipru) sau Vardar Skopje (Macedonia) - 1-0; Hajduk Split (Croaţia) sau Buducnost Podgorica (Muntenegru) - 1-1. Astăzi este programat primul joc din manşa secundă a primului tur preliminar al Cupei UEFA: Kaerjeng 97 (Luxemburg) - Lillestrom (Norvegia) - în tur: 1-2. Celelalte 36 de meciuri se vor disputa joi, 2 august.

Dimitar Penev, confirmat ca selecţioner al Bulgariei

Federaţia Bulgară de Fotbal (BFS) a confirmat, luni, numirea lui Dimitar Penev ca selecţioner a echipei Naţionale. În lipsă de fonduri pentru a încredinţa funcţia unui tehnician străin, şefii federaţiei bulgare au decis să meargă pe mîna experimentatului Dimitar Penev, selecţionerul alături de care Bulgaria a reuşit cea mai mare performanţă din istorie, locul 4 la Mondialul american din 1994. Staff-ul tehnic nu va suferi modificări, acesta urmînd să fie condus tot de antrenorul secund Krasimir Besinski. Dimitar Penev a refuzat să dea declaraţii presei. Tehnicianul a spus că va oferi detalii într-o conferinţă de presă care va avea loc astăzi.

Pele îl critică pe Beckham

Fostul fotbalist brazilian Pele a declarat, duminică, în publicaţia “Frankfurter Allgemeine”, că mijlocaşul englez David Beckham, de la Los Angeles Galaxy, pare mai mult o vedetă pop decât un jucător de fotbal, informează „Sport”. “David Beckham este mai mult o vedetă pop decît un fotbalist. Din experienţa mea la New York Cosmos, l-aş sfătui să fie foarte pregătit pentru meciuri. Ştiu la ce nivel se joacă şi ştiu că oamenii aşteaptă foarte mult de la el. El poate să se plimbe pe Hollywood însă doar cînd nu are antrenamente”, a spus Pele. Beckham a jucat doar 12 minute în meciul cu Chelsea, de debut la LA Galaxy, însă apoi a participat la diferite petreceri. Pele a făcut referire şi la soţia lui Beckham, Victoria. “Victoria Beckham a contribuit la impulsul fotbalului nord-american, dar David trebuie să fie singurul care să se ocupe de ridicarea acestui sport în SUA. Jucătorul trebuie să dea răspunsuri corecte în teren şi nu trebuie ca Victoria să se ocupe de acest lucru”, a afirmat Pele, care a jucat la Cosmos New York în anii ‘70.

Anglia, singurul candidat serios pentru CM de fotbal din 2018

Candidatura Angliei la organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2018 este agreată de Franz Beckenbauer, membru al comitetului executiv al FIFA. “În opinia mea, nu există decît un candidat foarte serios şi acesta este Anglia. Cred că cel mai important lucru este să se renunţe la rotaţie şi să aducem Cupa Mondială în Europa. Şi nu există nici un dubiu că, pentru 2018, Anglia este favorită”, a declarat Beckenbauer, care a fost preşedinte al Comitetului de organizare a CM din 2006 din Germania. FIFA va decide în luna noiembrie a acestui an, cînd va fi desemnată ţara care va organiza Mondialul din 2014, viitorul sistemului său de rotaţie la organizarea acestei competiţii. Dacă acest sistem va fi reţinut, ar fi rîndul unei ţări asiatice. Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, declara săptămîna trecută că ediţia din 2018 a Cupei Mondiale nu va reveni automat unei ţări europene.

Manchester United, liderul transferurilor

Gruparea Manchester United a cheltuit cei mai mulţi bani, 86,3 milioane de euro, de la începutul perioadei de transferuri, susţine, luni, cotidianul spaniol “AS”. Gruparea engleză a plătit această sumă pentru patru jucători: Nani, Anderson, Hargreaves şi Kuszczak. Locul al doilea este ocupat de Bayern Munchen, cu 70,2 milioane de euro. Clubul din capitala Germaniei, care nu va evolua în acest sezon în Liga Campionilor, a renunţat la serviciile lui Makaay, Salihamidzici şi Santa Cruz, dar i-a transferat pe Ribery, Luca Toni, Klose, Jansen, Sosa, Ze Roberto. Liverpool, finalista Ligii Campionilor, este pe poziţia a treia, cu 69,7 milioane, din care 36 doar pentru Fernando Torres. Juventus a cheltuit 52,5 milioane de euro, la revenirea în prima ligă italiană, în timp ce Internazionale Milano, care l-a luat şi pe Cristian Chivu, a adus jucători de 36 de milioane de euro. În ceea ce priveşte Chelsea, după ce, în patru ani, patronul Roman Abramovici a făcut transferuri de 521 de milioane de euro, în acest sezon a cheltuit doar 21, toate pentru Malouda. În schimb, “AS” susţine că AC Milan nu a cheltuit nici măcar un euro pînă în acest moment.

Echipa de fotbal a Irakului, candidată la premiul “Prinţul de Asturia 2007”

Echipa naţională de fotbal a Irakului, cîştigătoare a Cupei Asiei pe Naţiuni pentru prima oară în istoria sa după finala jucată duminică, la Djakarta, este candidată la premiul “Prinţul de Asturia 2007”, categoria sport, au anunţat surse din cadrul juriului: “Selecţionata de fotbal a Irakului, compusă din şiiţi, suniţi şi kurzi, şi care recent a cîştigat Cupa Asiei în faţa Arabiei Saudite, scor 1-0, a fost propusă pentru premiul Prinţul de Asturia, categoria sport, care va fi acordat la 5 septembrie”. Premiul din 2006 a fost decernat echipei de baschet a Spaniei, campioană mondială în Japonia. Fundaţia “Prinţul de Asturia”, patronată de Felipe de Bourbon, moştenitorul tronului Spaniei, decernează în fiecare an opt premii în valoare de 50.000 de euro fiecare.

Robben are o săptămînă să-şi prelungească acordul cu Chelsea

Chelsea Londra, vicecampioana Angliei, l-a anunţat pe Arjen Robben că mai are la dispoziţie o singură săptămînă să semneze prelungirea contractului, în caz contrar urmînd să înceapă negocierile pentru un transfer al jucătorului olandez la Real Madrid, informează agenţia Sportinglife. Propunerea de contract în valoare de 90.000 de lire sterline săptămînal, pe care Chelsea o oferă lui Robben pentru prelungirea înţelegerii, mai este valabilă doar pentru săptămîna în curs. Dacă Robben nu va semna un nou contract, Chelsea este gata să negocieze cu Real Madrid pentru un transfer al internaţionalului olandez, englezii solicitînd 25 de milioane de lire sterline.

Manchester United îşi măreşte parcarea deoarece maşinile jucătorilor nu mai au loc !

Clubul Manchester United îşi măreşte parcarea de la baza de pregătire, deoarece maşinile vedetelor echipei antrenate de Alex Ferguson nu mai au loc, informează cotidianul “The Sun”. Fotbaliştii şi-au cumpărat în ultima perioadă maşini de dimensiuni mari şi de aceea parcarea de la baza de la Carrington necesită modificări. Se vor face modificări şi în vestiare, astfel încît jucătorii să aibă loc pentru trusele lor de cosmetice. Wayne Rooney are un automobil Hummer H2 în valoare de 70.000 de lire sterline, în timp ce Gary Neville şi Ryan Giggs au maşini Range Rover, iar Cristiano Ronaldo conduce un Bentley Continental GT.