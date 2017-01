Soler Hernandez, învingător în etapa a 9-a a Turului Franţei

Turul ciclist al Franţei a continuat, ieri, după o zi de repaus, cu etapa a 9-a, desfăşurată între localităţile Val dIsere şi Briancon (159,5 km). Etapa din Munţii Alpi s-a încheiat cu escaladarea vîrfului Galibier (2.645 m), cîştigată de rutierul columbian Juan Mauricio Soler Hernandez, de la echipa Barloworld, cronometrat în 4 ore 14 min. 24 sec. (medie orară 38,920 km). Pe locurile următoare, la 24 de secunde, au sosit spaniolul Alejandro Valverde (Caisse d’Espargne) şi australianul Cadel Evans (Predictor-Lotto). La etapa a noua din Marea Buclă a fost prezent şi preşedintele Franţei, Nicolas Sarkozy, care a declarat: “Prima ediţie din Turul Franţei pe care eu am văzut-o ca spectator a fost 1969. Favoritul meu în acest an este Christophe Moreau, dar pentru moment nu pot spune cine s-ar putea impune la final”. Francezul Christophe Moreau a încheiat etapa a noua pe locul 11. În clasamentul general individual se menţine lider ciclistul danez Michael Rasmussen - cu timpul total de 43 ore 52 de minute şi 48 de secunde, urmat de Alejandro Valverde - la 2 minute şi 28 de secunde şi de Iban Mayo (Saunier Duval-Prodir) - la 2 minute şi 39 de secunde. Miercuri se desfăşoară etapa a 10-a, Tallard - Marsilia (229,5 km). Ediţia din acest an a Turului Franţei cuprinde 20 de etape, cu 2 zile de repaus, şi se va încheia pe 29 iulie, la Paris.

Arbitru surpriză la Supercupa României

Comisia Centrală de Arbitri şi directorul general al Federaţiei Române de Fotbal, Ionuţ Lupescu, au decis delegarea la Supercupa României a tînărului arbitru Istvan Kovacs (în vîrstă de numai 22 de ani, din Carei). Kovacs este proaspăt promovat în cel mai înalt eşalon al fotbalul românesc şi este cel mai tînăr arbitru din lotul A iar aceasta va fi prima lui partidă în această calitate. Asistenţii săi pentru acest meci vor fi constănţeanul Aurel Oniţa şi Cristian Nica (Ploieşti). Supercupa României se va disputa în acest an între Dinamo şi Rapid Bucureşti şi va avea loc pe 25 iulie.

Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi joacă prima etapă din Liga I pe 1 şi 2 august

Partidele Oţelul Galaţi - CFR Cluj şi Gloria Bistriţa - Unirea Urziceni din cadrul primei etape a Ligii I au fost reprogramate de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), pe 1 şi 2 august. Astfel, întîlnirea Oţelul - CFR se va disputa miercuri, 1 august, de la ora 18.00 (în direct pe Telesport), iar Gloria - Unirea Urziceni se va juca joi, 2 august, tot de la ora 18.00 (în direct pe Telesport). Cele două meciuri au fost amînate de LPF, deoarece pe 28 iulie, cînd este programată etapa I, Oţelul Galaţi şi Gloria Bistriţa dispută returul finalelor Cupei UEFA-Intertoto împotriva echipelor Trabzonspor, respectiv Atletico Madrid.

David Beckham şi-a făcut blog

Imediat după transferul său la formaţia americană Los Angeles Galaxy, internaţionalul englez David Beckham şi-a creat un blog despre noua viaţă şi experienţă pe care o trăieşte în Los Angeles. Jucătorul, care a sosit în SUA alături de soţie şi de cei trei fii în urmă cu cîteva zile, a ales această metodă de comunicare cu fanii pentru că nu mai făcea faţă mesajelor venite zilnic pe adresa sa. Astfel, Beckham îşi va înştiinţa fanii cu tot ceea ce va face el pe tărîm american. Pe adresa de internet “davidbeckham.com”, fotbalistul le multumeşte fanilor din Spania pentru modul în care s-au comportat faţă de el în cei patru ani petrecuţi la Real Madrid şi dezvăluie cît de nerăbdător este că a început o nouă etapă în viaţa sa. “Cu toţii s-au purtat minunat cu mine şi familia mea. Ne bucurăm de primirea făcută”, a declarat Beckham.

Venezuela vrea să organizeze Cupa Mondială la fotbal din 2014

Venezuela, ţara care a găzduit ediţia din acest an a Copei America, va solicita FIFA o derogare pentru a se putea înscrie în cursa organizării Cupei Mondiale din 2014, avînd în vedere că termenul limită a expirat în 16 aprilie, a anunţat ministrul venezuelean al sporturilor, Eduardo Alvarez. Oficialul venezuelean a explicat cotidianului sportiv “Lider” că preşedintele FIFA, elveţianul Joseph Blatter, se va întîlni în curînd cu preşedintele Venezuelei, Hugo Chavez, care va cere derogarea, astfel încît ţara sud-americană să devină adversara Braziliei, singura înscrisă oficial în cursa pentru organizarea competiţiei din 2014. “Noi vrem să fim printre candidaţi, dar sîntem conştienţei că va fi foarte dificil să cîştigăm, mai ales ţinînd cont de faptul că Brazilia este o naţiune a fotbalului”, a afirmat Alvarez. Venezuela a organizat cu succes pentru prima dată în istorie Copa America, competiţie cîştigată, duminică, de Brazilia, care a învins în finală Argentina, cu scorul de 3-0. Ţara sud-americană a investit aproximativ 725 de milioane de euro pentru construirea şi renovarea stadioanelor şi pentru optimizarea infrastructurii din oraşele care au găzduit meciuri din cadrul competiţiei. FIFA va desemna, în luna noiembrie, ţara organizatoare a Cupei Mondiale din 2014.

Werder Bremen, cel mai popular club din Bundesliga

Gruparea Werder Bremen este cel mai popular club din Campionatul de fotbal al Germaniei, devansînd Schalke 04 Gelsenkirchen şi Bayern Munchen, potrivit unui studiu realizat de societatea specializată Sportfive. Potrivit studiului, 27,5 milioane de germani din totalul de 49,2 milioane care se declară microbişti, au acordat clubului Werder Bremen cea mai mare notă în materie de popularitate. Schalke 04 a fost desemnată cea mai populară echipă din Bundesliga de către 22,3 milioane de germani, în timp ce 21.9 milioane au indicat gruparea Bayern Munchen în topul popularităţii. În schimb, Bayern Munchen rămâne, incontestabil în ochii microbiştilor germani, drept clubul cel mai de succes din fotbalul german, devansînd Werder Bremen, Schalke 04 şi actuala campioană a Germaniei, VfB Stuttgart. Tot Bayern Munchen este şi clubul cel mai cunoscut, desemnat pe primul loc de 47,6 milioane de germani, înaintea grupăriilor Werder Bremen (45,9 milioane), Schalke 04 (45,3 milioane) şi Borussia Dortmund (45,1 milioane). Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 2006 persoane.

Etapă de Moto GP la Indianapolis în 2008

Circuitul automobilistic de la Indianapolis va găzdui o etapă a Campionatului Moto GP în sezonul viitor, au anunţat organizatorii americani. Competiţia va fi programată în septembrie 2008. “Salutăm întoarcerea curselor moto şi a fanilor lor la Indianapolis. Prima cursă motorizată a fost pe două roţi. Este perfect să vedem că motocicletele revin în momentul în care ne apropiem de centenarul circuitului”, a declarat purtătorul de cuvînt al circuitului, Joie Chitwood. Cursa se va desfăşura pe un nou circuit de 4,180 km, prevăzut cu 16 viraje. Săptămîna trecută, responsabilii circuitului de la Indianapolis au anunţat că nu vor mai găzdui în sezonul viitor Marele Premiu de Formula 1 al SUA, din cauza unui dezacord cu organizatorii F1.

Echipa de rugby a Africii de Sud îşi pregăteşte propriul dans haka

Echipa de rugby a Africii de Sud îşi pregăteşte propria versiune a haka, ce se va baza pe un dans al războinicilor zulu, ca reacţie la înfrîngerea de sîmbătă suferită în Noua Zeelandă, în cadrul Turneului celor Trei Naţiuni. Antrenorul “Springboks”, Jake White, care trebuie să anunţe în această săptămînă lotul pentru Cupa Mondială, a declarat că a cerut permisiunea federaţiei naţionale de a reinterpreta un dans războinic utilizat, în trecut, de jucători, pentru a se încuraja. “Cărţile de istorie arată că în 1926, Springboks executau un dans războinic zulu înaintea meciurilor importante. Noua Zeelandă a pus la punct recent un nou haka şi, sincer să fiu, aş vrea să folosim dansul nostru pentru a-i sfida pe nou-zeelandezi”, a afirmat White, citat de cotidianul sud-african “The Star”. Tehnicianul sud-african a adăugat că jucătorii lui execută deja de patru ani dansul zulu, dar numai în vestiar. Haka al All Blacks, inspirat dintr-un dans utilizat de maori pentru a-şi sfida duşmanii, face parte de multă vreme din ritualul echipei neo-zeelandeze dinaintea meciurilor. Diferite versiuni ale dansului au fost folosite de-a lungul timpului, printre care şi cea denumită “Kapa O Pango”, foarte criticată pentru că se încheie cu un gest sugerînd tăierea gîtului. Africa de Sud, campioană mondială în 1995, rămâne printre favorite la cîştigarea Cupei Mondiale din Franţa (7 septembrie - 20 octombrie), în ciuda înfrîngerii de sîmbătă, scor 6-33, suferite la Christchurch, în faţa Noii Zeelande.