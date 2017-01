Florin Răducioiu, locul 14 în topul celor mai slabi fotbalişti din Premier League

Fostul internaţional Florin Răducioiu ocupă locul 14 într-un clasament al celor mai slabi fotbalişti care au evoluat vreodată în campionatul Angliei, clasament realizat de publicaţia “The Times”. “Cu siguranţă, unul dintre cele mai proaste transferuri ale lui Harry Redknapp”, a comentat un fan, Adam, despre Răducioiu, care a evoluat un sezon la West Ham United. Răducioiu este încadrat de Agustin Delgado (Southampton) - locul 15 şi de Ralph Milne (Manchester United) - locul 13. Primul loc în acest Top 20 este ocupat de doi jucători de la Newcastle: Titus Bramble şi Jean-Alain Boumsong.

Brazilienii au primă de un milion de dolari pentru cîştigarea Copei America

Jucătorii echipei naţionale a Braziliei vor primi o primă totală de un milion de dolari dacă vor cîştiga Copa America, a anunţat, vineri, agenţia Calciomercato. În cazul unei victorii, fiecare jucător brazilian va încasa în medie 30.000 de dolari. Duminică, noapte, de la ora 0.05, Brazilia şi Argentina se vor înfrunta la Maracaibo (Venezuela), într-o finală care se anunţă incendiară. În finala mică, sîmbătă noapte, de la ora 00.05, Uruguay va întîlni Mexicul.

Abramovici a cumpărat trei minisubmarine

Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, a cumpărat trei minisubmarine în valoare de 80.000 de lire sterline (118.000 euro) fiecare, pe care le va folosi pentru a scăpa în cazul unor atacuri teroriste în timp ce se află pe unul din iahturile sale, informează “Daily Mirror”. Potrivit sursei citate, miliardarul rus a luat şi lecţii pentru a şti cum să manevreze submarinele care au o capacitate de două locuri şi pot ajunge la o adîncime de 30 m. De asemenea, Roman Abramovici a angajat un fost poliţist în calitate de consilier, pentru a-şi întări securitatea. David Douglas, în vîrstă de 49 de ani, este cel care a condus investigaţia în cazul morţii prinţesei Diana şi s-a retras din Scotland Yard pentru a accepta postul la Abramovici, plătit anual cu 150.000 de lire sterline. Abramovici se teme pentru siguranţa sa, dar şi că cei cinci copii ai săi ar putea fi răpiţi.

Torres s-a deplasat la Liverpool cu un zbor low-cost

Fotbalistul spaniol Fernando Torres, transferat în această vară de la Atletico Madrid la Liverpool şi care are un salariu săptămînal de 90.000 de lire sterline (132.000 de euro), s-a deplasat împreună cu prietena sa în Anglia cu avionul unei companii low-cost, informează “The Sun”. Torres, care a fost transferat la Liverpool în schimbul sumei de 21 de milioane de lire sterline, i-a uimit prin prezenţa sa pe pasagerii zborului de la Madrid spre Liverpool, la care un bilet costă 88 de lire sterline. “Nu ne aşteptam să vedem o astfel de vedetă deplasîndu-se cu easyJet. Şi-a petrecut majoritatea timpului discutînd cu prietena sa”, a declarat un pasager.

Lewis Hamilton regretă că nu s-a putut întrece cu Michael Schumacher

Britanicul Lewis Hamilton, liderul Campionatului Mondial de Formula 1, a mărturisit, la Berlin, că regretă faptul că nu l-a putut înfrunta pe un circuit pe septuplul campion mondial german Michael Schumacher. “Cînd am aflat că se retrage din activitate, la finalul anului 2006, am sperat: Te rog, Michael, mai stai un sezon şi vom face curse frumoase unul împotriva altuia”, a declarat pilotul echipei McLaren-Mercedes, în cadrul unei gale organizate de unul dintre partenerii săi la Berlin. “M-am întîlnit cu Michael anul trecut, înainte de Marele Premiu al Turciei şi am fost impresionat deoarece auzisem că este arogant şi nu prea simpatic, însă şi-a făcut timp să discute cu mine şi a fost o mare onoare”, a subliniat Hamilton, în vîrstă de 22 de ani. Pilotul britanic a mai spus că i-ar fi plăcut să concureze şi împotriva brazilianului Ayrton Senna, “modelul său alături de Schumacher”. “Sînt oameni şi piloţi care îmi inspiră mult respect”, a spus Hamilton.

Grand Prix-ul de Formula 1 al SUA nu va mai avea loc la Indianapolis în 2008

Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, disputat din anul 2000 la Indianapolis, nu va mai avea loc pe acest circuit în 2008, a anunţat proprietarul Tony George. Proprietarul circuitului Speedway a explicat că se gîndeşte încă la prezenţa unui Grand Prix de Formula 1 la Indianapolis. “A fost o plăcere să găzduim Grand Prix-ul SUA la Indianapolis şi sper că acum cînd ne apropiem de centenarul circuitului va exista o oportunitate pentru o revenire”, a afirmat George. Ultimul Grand Prix de la Indianapolis a avut loc la 17 iunie şi a fost cîştigat de britanicul Lewis Hamilton. Deocamdată niciun alt circuit american nu pare să poată găzdui un eventual Grand Prix de Formula 1 al Statelor Unite.