Maria Şarapova, arestată pe aeroportul din Londra !

Jucătoarea de tenis din Rusia, Maria Şarapova, a avut parte de cîteva momente neplăcute în cursul zilei de joi. Maria a fost arestată pentru o jumătate de oră pe aeroportul din Londra pentru deţinere de obiecte interzise în poşetă. La un control amănunţit, în poşeta tenismanei, agenţii vamali au găsit o jucărie de făcut zgomot. “Nu am ştiut că este interzis accesul cu aşa ceva în aeroport. Cînd mi s-a spus, am crezut că este o glumă. Cînd am văzut că vameşii mi-au scos jucăria din poşetă, toţi am început să rîdem”, a declarat Şarapova.

Premii record de 19,6 milioane de dolari la US Open 2007

Organizatoarea ultimului turneu de Grand Slam, US Tennis Asociation (USTA), a hotărît ca anul aceasta să mărească premiile totale cu aproape un milion de dolari, şi pentru prima dată în istoria competiţiei suma va ajunge la 19.600.000 de dolari. Cîştigătorii probei de simplu feminin şi simplu masculin vor primii anul acesta 1.400.000 de dolari, cu 200.000 de dolari mai mult decît în precedenta ediţie de la Flushing Meadow. “Jucătorii de tenis din ziua de azi sînt unii dintre cei mai talentaţi şi mai muncitori sportivi, tocmai de aceea încercăm să ridicăm nivelul acestui turneu. Faptul că am mărit premiile şi am renovat arenele, vestiarele şi sălile de sport este o încercare de a atrage cît mai mulţi sportivi”, a declarat unul din oficialii USTA, Arlen Kantarian. Ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se va desfăşura în perioada 27 august - 9 septembrie, va oferi pentru al 35-lea an consecutiv, premii egale pentru participanţii pe tabloul masculin şi pe cel feminin. USTA a anunţat un plan de renovare în valoare de 7,5 milioane de dolari pentru instalaţiile rezervate sportivilor (vestiare, săli de fitness şi săli de relaxare). În clasamentul premiilor din turneele de Mare Şlem, pe primul loc se află Wimbledon -22.900.000 de dolari, urmat de Roland Garros -20.980.000 de dolari, US Open -19.600.000 de dolari şi Australian Open -17.230.000 de dolari.

Salzburg nu va mai candida pentru găzduirea JO de iarnă, dacă nu se schimbă regulile de atribuire

Primarul din Salzburg, Heinz Schaden, a anunţat că oraşul austriac nu va mai candida pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 şi nici pentru vreo altă ediţie, dacă nu se vor schimba regulile de atribuire a găzduirii competiţiei, informează cotidianul german Die Zeit. Oraşul Salzburg a fost învins, pe 4 iulie, de staţiunea rusească Soci în cursa pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014, după ce, în urmă cu patru ani, pierduse în faţa oraşului canadian Vancouver organizarea JO din 2010. Presa austriacă a criticat dur decizia Comitetului Internaţional Olimpic de a acorda oraşului Soci dreptul de organizare a JO din 2014, considerînd că atribuirea s-a făcut pe criterii politice şi financiare, printre titlurile din ziare numărîndu-se şi “Putin şi-a cumpărat Jocurile Olimpice din 2014”. Oficialul austriac a adăugat că nu se va îndepărta de sport şi că aşteaptă cu nerăbdare ca locuitorii din Salzburg să sărbătorească pe străzi după meciurile de la EURO 2008, competiţie găzduită de Austria şi Elveţia. În plus, primarul austriac a precizat că va încerca să atragă la Salzburg competiţii sportive de mică amploare.

Reprezentanţi ai McLaren-Mercedes, convocaţi de FIA în scandalul de spionaj

Reprezentanţi ai echipei de Formula 1 McLaren-Mercedes au fost convocaţi pe 26 iulie de către Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) în scandalul de presupus spionaj, după descoperiarea unor documente aparţinînd Ferrari la unul dintre inginerii săi. Reprezentanţii echipei britanice vor trebui să răspundă la acuzaţia conform căreia s-ar fi aflat în “posesia de documente neautorizate şi confidenţiale aparţinînd Ferrari, în special informaţii ce puteau fi utilizate pentru design, motorizare, construire, verificare şi dezvoltare a monoposturilor”.

Vedete ale fotbalului mondial la un meci în onoarea lui Nelson Mandela

Vedete ale fotbalului mondial, precum Pele, Gullit, Weah, Eto’o şi Redondo, vor participa, pe 18 iulie, la un meci de gală în onoarea lui Nelson Mandela, primul preşedinte de culoare al Africii de Sud, a anunţat FIFA. În meciul numit “90 de minute pentru Mandela” se vor întîlni o selecţionată africană şi una a “restului lumii”, pe Stadionul “Newlands”, din Cape Town, cu ocazia zilei de naştere a lui Mandela, care va împlini la 18 iulie 89 de ani. Veniturile obţinute în urma organizării partidei vor fi folosite pentru proiecte în favoarea fotbalului din Africa de Sud şi pentru campania 46664 (numărul de deţinut pe care Mandela l-a avut în închisoarea din Robben Island) împotriva Sida. Vedetele anunţate de FIFA sînt următoarele - portari: Badou Zaki (Maroc), Songo’o (Camerun), Zubizarreta (Spania); fundaşi: Eguavoen (Nigeria), Baya (Tunisia), Fish, Khumalo, Radebe (Africa de Sud), Karembeu (Franţa), Keshi, Okechukwu, Siasia (Nigeria), Mabutt (Anglia), M’Boma, Tataw (Camerun), Obua (Uganda), Muntubile, Lualua (RD Congo), Lucas (Africa de Sud); mijlocaşi şi atacanţi: Abedi Pele (Ghana), Ali Daei (Iran), Amokashi, Oliseh (Nigeria), Butragueno (Spania), Kalusha Bwalya (Zambia), Chapuisat (Elveţia), Eto’o (Camerun), Fofana (Franţa/Coasta de Fildeş), Hossam Hassan (Egipt), Guerrero (Spania), Gullit (Olanda), Rabah Madjer (Algeria), Kim Joo Sung (Coreea de Sud), Mantorras (Angola), Pele, Leonardo (Brazilia), Masinga (Africa de Sud), Oman-Biyik (Camerun), Redondo (Argentina), Rufer (Noua Zeelandă), Zamorano (Chile), Weah (Liberia). Antrenori: Jean Manga (Camerun), Roy Hodgson (Anglia), Jomo Sono (Africa de Sud), Claude Le Roy (Franţa).

Meciul Rusia - Anglia se va juca pe teren sintetic

Reprezentativa Angliei, ocupanta locului 4 în Grupa E de calificare la EURO 2008, va juca meciul cu Rusia, la Moscova, pe 17 octombrie, pe teren sintetic, pe Stadionul “Lujniki”, a anunţat Federaţia Engleză de Fotbal (FA). UEFA şi FIFA au autorizat desfăşurarea acestui meci pe teren sintetic, care însă va fi înlocuit cu iarbă naturală la finala Ligii Campionilor din mai 2008. Anglia, care nu a mai jucat niciodată pe un astfel de teren, s-ar putea pregăti pe bazele de antrenament cu teren sintetic deţinute de Manchester United şi Arsenal Londra. În fruntea Grupei E se află Croaţia şi Israel, fiecare cu cîte 17 puncte, fiind urmate de Rusia (15 p) şi Anglia (14 p).

FC Sevilla - Getafe, în prima etapă a campionatului spaniol

Echipa românului Cosmin Contra, Getafe, va întîlni, în deplasare, în prima etapă a campionatului spaniol, formaţia FC Sevilla, într-o reeditare a finalei Cupei Spaniei, cîştigată de gruparea andaluză. Tot în prima etapă, Recreativo Huelva, echipa celuilalt român care joacă în Primera Division, Laurenţiu Roşu, va întîlni, pe teren propriu pe Betis Sevilla. Primul derby al campionatului Spaniei, Real Madrid - Atletico Madrid, este programat chiar în prima etapă. Derby-ul campionatului Spaniei, Real Madrid - FC Barcelona, se va disputa pe 23 decembrie, pe “Nou Camp”, iar în retur va avea loc la 7 mai pe “Santiago Bernabeu”.