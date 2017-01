Duminică, amical FC Farul - Red Bull Salzburg

Aflată de miercuri în cantonament în Austria, la Kremsmunster, FC Farul va susţine, duminică, primul joc de verificare în al doilea stagiu montan al verii. Formaţia pregătită de Constantin Gache, Cristian Cămui şi Cristian Mustacă va întîlni campioana Austriei Red Bull Salzburg, într-un joc programat de la ora 19.00. Vineri seară erau aşteptaţi în cantonamentul “rechinilor” şi cei trei jucători care au susţinut ultimele probe ale bacalaureatului, Daniel Florea, Liviu Mihai II şi Florin Neaga.

Hamilton şi Massa, favoriţi la Silverstone

Marele Premiu de Formula 1 de la Silverstone din Marea Britanie, programat duminică, îi are ca favoriţi pe englezul Lewis Hamilton şi pe brazilianul Felipe Massa. Sîmbătă, de la ora 15.00, ora României, sînt programate calificările pentru stabilirea grilei de start a cursei de duminică care va începe la aceeaşi oră. La antrenamentele libere de vineri, Ferrari a dominat clar a doua sesiune, Kimi Raikkonen fiind singurul pilot care a reuşit un timp pe tur sub 1 minut şi 21 de secunde (1:20.639), care i-a asigurat primul loc. Timpul finlandezului a fost cu atît mai bun cu cît coechipierul său, Felipe Massa, clasat al doilea, a fost mai lent cu jumătate de secundă.

Chivu s-a decis: „Plec la Inter sau rămîn la Roma!”

Unul dintre cei mai curtaţi fotbalişti din această vară, internaţionalul român Cristian Chivu, a făcut vineri o declaraţie fermă în privinţa viitorului său! „Voi juca în continuare în Italia, unde am două variante: plec la Inter în această vară sau rămîn la AS Roma încă un an, pînă la finalul contractului”, a declarat fundaşul Romei, punînd capăt negocierilor cu cele mai titrate echipe spaniole, Real Madrid şi FC Barcelona. Internazionale Milano, prima echipă care s-a interesat de Chivu, i-a oferit acestuia un contract pe patru ani cu salariu de 4,5 milioane de euro pe sezon. La rîndul său, impresarul Giovanni Becali a anunţat că jucătorul nu vrea să joace în Spania, fapt care pune într-o poziţie delicată clubul giallorosso, pentru că nu mai poate negocia decît cu campioana Italiei... „Dacă Roma nu vrea să-l transfere în această vară, Chivu îşi va onora contractul pînă la capăt”, a declarat Becali, după ce Roma bătuse palma cu Real Madrid pentru 18 milioane de euro, însă ibericii n-au acceptat pretenţiile salariale ale fotbalistului. Pe de altă parte, suita de „răsuciri” ale românului l-au pus într-o lumină proastă în ochii suporterilor romani, care l-au caracterizat ca „trădător” şi „indizerabil”. Foarte probabil, Chivu nu va avea parte de o primire prea caldă în cazul în care va continua la AS Roma! Rămîne de văzut care este acum poziţia Interului, pentru că milanezii au avansat cea mai bună ofertă salarială, preşedintele Massimo Moratti a achitat deja un avans din comisionul impresarilor (1,5 milioane de euro), însă miercuri a publicat un comunicat oficial pe site-ul propriu în care au renunţat să transfere jucătorul care discuta atunci cu Barcelona şi Real. „Telenovela Chivu” încă se filmează, de urmărit cîte episoade mai sînt pînă la final...

Beckham a generat 440 de milioane de euro pentru Real

Mijlocaşul englez al formaţiei americane Los Angeles Galaxy, transferat în această vară de la Real Madrid, este un exemplu de succes comercial, se arată într-un comentariu al ziarului “AS”. David ştie că este mai mult decît un fotbalist şi valoarea lui comercială a fost demonstrată la Real Madrid, care a obţinut venituri de 440 milioane euro în 4 ani de pe urma englezului. Real Madrid a plătit 36 milioane euro în 2003 clubului Manchester United şi în cei 4 ani în care a purtat tricoul “albilor” visteria madrilenă s-a umplut cu peste 440 milioane euro, conform estimărilor lui Jose Angel Sanchez, director de marketing la campioana Spaniei. În primele sale şase luni la Madrid, Real a vîndut un milion de tricouri. La 2 ani de la venirea englezului, vînzările clubului din merchandaising au crescut cu 60% (la 53 milioane euro), la care s-au adăugat noile contracte cu sponsori (44 milioane euro).

UEFA a redus pedeapsa Danemarcei

Comisia de apel a UEFA a redus de la patru la două meciuri suspendarea Stadionului “Parken” din Copenhaga şi a micşorat de la 250 la 140 km distanţa de Copenhaga unde naţionala de fotbal a Danemarcei va disputa următoarele două jocuri, ca urmare a incidentelor petrecute la jocul Danemarca - Suedia (0-3), din preliminariile EURO 2008. Reducerea suspendării este condiţionată de nerepetarea în următorii doi ani ai unui incident asemănător cu cel petrecut pe 2 iunie. Meciul Danemarca - Suedia a fost întrerupt în min. 89, la scorul de 3-3, după ce un suporter danez a pătruns pe teren şi l-a lovit pe arbitrul german Herbert Fandel. Acesta îi arătase cartonaşul roşu fotbalistului danez Christian Poulsen şi se pregătea să dicteze o lovitură de la 11 m în favoarea Suediei. Danemarca va juca meciurile oficiale cu Liechtenstein (septembrie) şi cel cu Spania (13 octombrie) la cel puţin 140 km de Copenhaga. Cel mai probabil, danezii vor alege pentru jocul cu Spania arena din Aarhus, cu o capacitate de 20.000 locuri. S-a ridicat interdicţia ca primul meci, cel cu Liechtenstein, să se dispute cu porţile închise. Amenda iniţială de 100.000 euro impusă de Comisia de disciplină a UEFA a fost de asemenea redusă la jumătate, la 50.000 euro. Federaţia daneză are timp de 10 zile pentru a accepta decizia Comisiei de apel sau poate apela la Tribunalul de arbitraj pentru Sport de la Lausanne.

Liga Mondială la volei masculin, înaintea turneului final

Săptămîna viitoare va avea loc la Katowice, în Polonia, turneul final din cadrul Ligii Mondiale la volei masculin. În urma partidelor din faza grupelor, 96 în total, şase echipe au rămas în lupta pentru titlu: ţara organizatoare (Polonia), cîştigătoarele celor patru grupe (Brazilia, SUA, Rusia şi Bulgaria, ultima fiind a doua clasată în grupa cîştigată de Polonia) plus Franţa, care a primit un wild card din partea FIVB. Formaţiile participante au fost împărţite în două grupe, Polonia, Franţa şi SUA în Grupa E, respectiv Brazilia, Rusia şi Bulgaria în Grupa F, unde se va juca fiecare cu fiecare, iar primele două clasate în grupe se califică pentru semifinale.

Autorităţile din Beijing înlătură persoanele fără adăpost şi cerşetorii din metrou în vederea JO

Autorităţile din Beijing vor începe, săptămîna viitoare, să înlăture cerşetorii, persoanele fără adăpost şi alte “elemente necivilizate” din principalele staţii de metrou din Capitală, în cadrul pregătirilor pentru Jocurile Olimpice din 2008, a anunţat, vineri, presa chineză. Echipe de controlori vor patrula, începînd de luni, pe patru linii cheie ale metroului din Beijing pentru a-i înlătura pe cerşetori, pe vînzătorii ambulanţi şi artiştii de ocazie care se adăpostesc de căldură în timpul verii în subteran, a precizat “Beijing News”. “Acest tip de conduită tulbură liniştea publică”, a declarat publicaţiei un responsabil al companiei de metrou, adăugînd că orice persoană care nu respectă legea va fi dată pe mîna autorităţilor. Aproape inexistenţi în China în urmă cu 20 de ani, cerşetorii şi persoanele fără adăpost au devenit din ce în ce mai numeroşi în capitală, mai ales după ce reformele economice şi o pierdere a controlului social au dus la un aflux de persoane din zonele rurale. Cerşetorii şi persoanele fără adăpost se refugiază la metrou în perioadele de ger sau de caniculă. Beijing va găzdui Jocurile Olimpice de vară anul viitor, în luna august, una dintre cele mai călduroase perioade ale anului în capitala chineză.

Număr de telefon cu data debutului Jocurilor Olimpice, 08.08.08, vîndut pentru 20.000 de euro

Un număr de telefon mobil conţinând cifrele datei debutului Jocurilor Olimpice de la Beijing, 8 august 2008, considerate adevărate talismane în China, a fost scos la licitaţie de proprietarul său pentru suma de 200.000 de yuani (20.000 de euro), informează lexpansion.com. “Primesc în fiecare zi sute de apeluri din partea unor oameni care doresc să-l achiziţioneze sau care vor pur şi simplu să mă felicite”, a declarat pentru AFP Zhang Jianyun, proprietarul numărului de telefon 139 2008 0808. El a declarat că a cumpărat numărul de telefon în 2003, contra unei sume pe care nu doreşte să o facă publică, cu scopul unic de a cîştiga bani de pe urma lui. Acum vrea să vîndă acest număr cu 20.000 de euro. Cifra 8 este considerată norocoasă, potrivit unei credinţe din Canton, regiune în care cifra se pronunţă “fa”, la fel ca verbul “facai” (“a se îmbogăţi”).

David Coulthard şi-a prelungit contractul cu Red Bull

Pilotul britanic David Coulthard, în vîrstă de 36 de ani, şi-a prelungit contractul cu Red Bull Racing pînă la finalul sezonului 2008, a anunţat, vineri, echipa austriacă de Formula 1. În urma prelungirii contractului lui Coulthard, cuplul de piloţi Red Bull pentru sezonul viitor este confirmat, australianul Mark Webber, venit la începutul anului 2007, aflîndu-se sub contract cu această echipă. Coulthard evoluează la Red Bull de la înfiinţarea echipei, în 2005. El a debutat la Williams (1994-1995), înregistrînd prima sa victorie în Portugalia (1995), înainte de a trece la McLaren-Mercedes (1996 - 2004), perioadă în care a obţinut 12 din cele 13 victorii din cariera sa. Cel mai bun rezultat înregistrat de Coulthard la Red Bull este un loc trei, în 2006, la Monte Carlo. Acest rezultat rămîne cel mai bun din istoria echipei Red Bull. Deşi nu a fost niciodată campion mondial, Coulthard este pilotul britanic care a înregistrat cele mai multe puncte în Campionatul Mondial de Formula 1 - 517. De asemenea, el a evoluat la cele mai multe Grand Prix-uri -220.