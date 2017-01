Învins la dublu, Andrei Pavel joacă azi în optimi, la simplu, la Halle

Constănţeanul Andrei Pavel şi Nicolas Kiefer au fost eliminaţi în sferturile de finală ale turneului de dublu de la Halle (Germania). Perechea româno-germană a cedat (5-7, 6-7) în faţa dublului suedezo-austriac Simon Aspelin / Julian Knowle, cap de serie nr. 3. Andrei Pavel îşi continuă însă aventura germană în turneul de simplu, unde îl va întîlni astăzi, în optimi, pe finlandezul Jarkko Nieminen. Pavel a ajuns pe tabloul principal de simplu în postura de lucky-loser, preluînd culoarul elveţianului Roger Federer, care a declarat forfait în ultima clipă. În primul tur, Pavel l-a învins pe belgianul Olivier Rochus (6-3, 7-6).

Jonglerii cu mingea... la Palatul Copiilor

Astăzi, de la ora 10.00, pe platoul din faţa Palatului Copiilor din Constanţa, va avea loc un interesant concurs de jonglerii cu mingea, la care pot participa copii născuţi între 1 ianuarie 1991 şi 31 decembrie 1993. Cei care îşi vor demonstra abilităţile şi vor dovedi şi că au cunoştinţe generale despre fotbal au şansa de a fi selecţionaţi în delegaţia României pentru Tabăra Internaţională de Fotbal, programată la sfîrşitul lunii iulie în Brazilia, la Rio de Janeiro.

Rugbistul Bogdan Bălan şi-a prelungit contractul cu Montauban

Rugbistul Bogdan Bălan şi-a prelungit contractul cu formaţia Montauban, a anunţat, miercuri, directorul general al grupării franceze, Pierre Belloc, informează cotidianul “L’Equipe”. Potrivit lui Pierre Belloc, contractul pilierului român (27 de ani, 1,83 m şi 118 kg) a fost prelungit pentru două sezoane. Bogdan Bălan face parte din naţionala României, care participă în aceste zile la IRB Nations de la Bucureşti.

Dinamo tratează cu sîrbul Miroslav Radovici

Antrenorul dinamovist Mircea Rednic s-a întîlnit, miercuri, la sediul clubului, cu mijlocaşul sîrb Miroslav Radovici, care ultima oară a evoluat la echipa poloneză Legia Varşovia, în vederea unui transfer la campioana României. În cadrul întîlnirii de ieri nu s-a ajuns la un acord în ceea ce priveşte un posibil transfer al fotbalistului sîrb, joi urmînd să aibă loc o nouă rundă de negocieri. Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic nu a dorit să facă niciun comentariu referitor la un posibil transfer al mijlocaşului spunînd doar: “Sînt în vacanţă”. Miroslav Radovici, 23 de ani, 1,83 m şi 74 kg, a marcat 6 goluri în 26 de meciuri jucate pentru Legia Varşovia, unde este legitimat din 2006. Radovici a mai jucat pentru Mladost Rogatica, Partizan Belgrad şi Teleoptik Zemun.

Vasile Avram va demisiona din CCA

Vasile Avram, membru în Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), a declarat, miercuri, că va demisiona din CCA, în urma acuzelor dure ale preşedintelui FRF, Mircea Sandu, la adresa arbitrilor şi reprezentanţilor comisiei. “De doi ani nu am avut competenţe, atribuţii sau responsabilităţi în CCA. În noiembrie anul trecut, constatînd unele nereguli, printre care şi scoaterea mea din corpul observatorilor, am depus o scrisoare în atenţia preşedintelui FRF, în care mă şi autosuspendam din funcţia de membru CCA. Acum am fost implicat eu şi familia mea, datorită unor scrisori anonime, pe care, curios, preşedintele FRF le ia în calcul. Joi mă voi prezenta cu demisia. Sînt probleme mai grave decît o scrisoare anonimă. Ce se scrie în ea? Este acuzat preşedintele CCA de faptul că fiul meu Marius are 1,67 m (n.r. - limita regulamentară este 1,70 m) şi datorită mie este acolo. El are 1,74. Eventual acuzi pe cineva că e incompetent, imoral, dar nu aşa. Sînt încă persoane care vor să facă treabă şi unii încearcă să le dea în cap”, a spus Avram, care a afirmat că niciodată n-au fost imixtiuni atît de grave ca acum în activitatea CCA şi că niciodată independenţa CCA nu a fost afectată atît de mult. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, şi directorul general, Ionuţ Lupescu, au criticat dur, miercuri, lista arbitrilor pentru sezonul viitor stabilită de CCA şi ameninţă că vor fi schimbate în Comitetul Executiv al federaţiei componenţele loturilor de centrali şi asistenţi. Sandu a declarat că în arbitraj sînt nepotisme şi că la stabilirea listelor au votat părinţii pentru copii, spunînd că Vasile Avram, Gheorghe Constantin şi Constantin Gheorghe nu avea ce căuta la stabilirea loturilor de arbitri.

Gloria Bistriţa va disputa primul tur din UEFA Intertoto cu echipa a doua

Directorul sportiv al clubului Gloria Bistriţa, Ioan Horoba, a declarat că formaţia bistriţeană va juca, pe 24 iunie, în primul tur al Cupei UEFA Intertoto cu jucători de la echipa a doua. Lotul care va participa la meciul din primul tur al Cupei UEFA Intertoto se va reuni joi. “Vor fi componenţi ai echipei a doua. Abia în turul al doilea vom aduce primul 11 care a jucat tot campionatul. Ei se vor întoarce la Bistriţa pe 18 iunie”, a declarat Horoba. Gloria Bistriţa va întîlni în primul tur din UEFA Intertoto echipa FK Grbalj (Muntenegru), formaţie care activează în localitatea Radanovici, o suburbie a unei staţiuni aflată pe malul Mediteranei. FK Grbalj ocupă locul al treilea în campionatul din Muntenegru, format din 12 echipe. Echipa activează în prima ligă din anul 2006. Dacă Gloria Bistriţa va trece de muntenegreni, ea va întîlni cîştigătoarea dintre Macedonia şi Croaţia, iar, dacă va trece şi de turul al doilea, atunci va întîlni în al treilea tur a doua reprezentantă a Spaniei în această competiţie.