100 de zile pînă la Cupa Mondială de rugby

Pe 7 septembrie, adică exact peste o sută de zile, la Paris va debuta a 6-a ediţie a Cupei Mondiale la rugby, pe „Stade de France”, odată cu meciul Franţa - Argentina. Competiţia, care se va încheia pe 20 octombrie (este întrecerea cu durata cea mai mare din cîte se organizează în prezent), se anunţă a fi un mare succes. Astfel, din cele 2.400.000 de bilete s-au vîndut aproape 2.000.000. Ceea ce înseamnă că s-a depăşit obiectivul propus iniţial (85%). Totodată, la ediţia din acest an a Rugby World Cup se va înregistra un număr mai mare de spectatori decît în 2003, găzduită de Australia (1,9 milioane). Astăzi va fi scos la vînzare un nou lot de 180.000 de bilete, pentru toate meciurile, exceptînd semifinalele şi finala.

Uhrin jr. a ajuns în România

Dusan Uhrin jr., fostul tehnician al echipei Mladei Boleslav, a luat un prim contact cu oficialii lui Poli Timişoara, fiind aşteptat la aeroport de către directorul executiv Gheorghe Chivorchian, după care s-a întîlnit cu patronul Marian Iancu la sediul BKP, pentru a clarifica ultimele detalii ale viitoarei colaborări. La sosirea în Bucureşti, Dusan Uhrin jr. a recunoscut faptul că, deocamdată, cunoaşte foarte puţine lucruri despre România şi despre Timişoara. “Cunosc doar cîţiva jucători ai lui Poli”, a afirmat tehnicianul ceh, precizînd că aşteaptă perioada următoare pentru a putea oferi mai multe amănunte despre lotul timişorenilor şi despre politica de transferuri. Tradiţionala rivalitate dintre bănăţeni şi echipele din Bucureşti nu-l sperie pe fiul antrenorului care a condus Cehia în finala Euro ’96. “Luptele cu Steaua, Dinamo sau Rapid vor fi extrem de interesante”, a declarat Uhrin. După întrevederea cu Chivorchian şi Marian Iancu, Uhrin se va întoarce în Cehia, urmînd să ajungă la Timişoara pe 11 iunie, cînd va avea loc şi prezentarea oficială.

Barcelona l-ar da pe Eto’o pentru Henry

FC Barcelona încă mai speră să-şi asigure serviciile atacantului francez de la Arsenal Londra, Thierry Henry. Pentru a-i determina pe englezi să-l cedeze pe Henry, catalanii sînt gata să-l includă în tranzacţie şi pe Samuel Eto’o. Astfel, conform cotidianului Marca, gruparea Blaugrana ar putea să plătească pentru Henry 25 de milioane de euro şi să-l cedeze pe camerunez, foarte apreciat de antrenorul Arsène Wenger.

Rivaldo s-a transferat la AEK Atena

Mijlocaşul brazilian Rivaldo, care a jucat în ultimele trei sezoane la Olympiakos Pireu, a semnat un contract pe doi ani cu AEK Atena. Potrivit presei elene, Rivaldo (35 de ani) va fi plătit cu 1,3 milioane de euro pe an, la care se vor adăuga eventualele prime în cazul în care echipa va avea un parcurs bun în Liga Campionilor. Brazilianul, campion mondial în 2002, a părăsit la începutul acestei luni gruparea Olympiakos Pireu, cu care a cîştigat al treilea titlu consecutiv, din cauza unor neînţelegeri financiare.

Bolivia evocă o boicotare a Copa America

Bolivia, Ecuador şi Columbia studiază posibilitatea de a boicota Copa America 2007 pentru a protesta faţă de decizia FIFA de a interzice meciurile la altitudine, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Boliviene de Fotbal (FBF). “Dacă Venezuela, care organizează turneul continental în perioada 26 iunie - 15 iulie, nu ne susţine în demersul de anulare a acestei decizii (în cadrul unei reuniuni a Confederaţiei sud-americane, Conmebol, la 15 iunie), noi nu vom merge la Copa America”, a declarat Mauricio Mendez, vicepreşedintele FBF. “Este o posibilitate”, a anunţat preşedintele federaţiei boliviene, Alberto Lozada, care s-a întîlnit cu preşedintele Boliviei, Evo Morales, pentru a stabili o strategie de apărare a Stadionului “Hernando Siles”, situat la 3.577 m şi care găzduieşte în mod normal meciurile echipei naţionale. FIFA a decis, duminică, să interzică organizarea de meciuri internaţionale la o altitudine de peste 2.500 m, Comitetul Executiv al forului fotbalistic internaţional luînd această hotărîre pentru a proteja sănătatea jucătorilor.

Barcelona pretinde că “stelele” sale chemate la “naţionale” sînt accidentate

Echipa spaniolă de fotbal FC Barcelona, aflată în luptă umăr la umăr pentru titlu cu Real Madrid, a anunţat că 3 dintre jucătorii ei internaţionali, argentinianul Messi, portughezul Deco şi italianul Zambrotta, au mici probleme de ordin fizic şi au plecat la selecţionatele lor cu certificate medicale. FC Barcelona are un lot cu adevărat fabulos, cu nu mai puţin de 13 jucători convocaţi la diverse reprezentative, iar cu 2 etape înainte de final se află la egalitate cu Real Madrid pe primele 2 locuri, departajarea, în favoarea madrilenilor, făcîndu-se doar la scorurile directe. Interesant este faptul că, de pildă, cei daţi accidentaţi, cum sînt Messi, care trebuie să joace un amical, şi Deco, convocat pentru partida cu Insulele Feroe, nu au jocuri prea grele la reprezentativă, sugerîndu-se, mai degrabă, să fie scutiţi de efort.

Patronul grupării Los Angeles Lakers, reţinut deoarece a condus beat

Patronul grupării Los Angeles Lakers, Jerry Buss, a fost reţinut, marţi noapte, el fiind suspectat că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, informează cotidianul “Marca”. Potrivit poliţiei, Buss, în vîrstă de 74 de ani, a fost reţinut după ce poliţiştii au observat că el conducea pe sensul opus automobilul Mercedes-Benz, în localitatea Carlsbad (California). Poliţiştii au precizat că o femeie, în vîrstă de 23 de ani, care îl însoţea pe Buss, nu a fost reţinută. Potrivit poliţiei, Buss nu a opus rezistenţă în momentul în care a fost reţinut. Patronului de la LA Lakers i s-a prelevat sînge, fiind apoi eliberat, rezultatele testului urmînd să fie cunoscute doar peste trei săptămîni. “Deşi am condus pe o distanţă scurtă, a fost o decizie proastă şi nu am procedat bine. Am greşit. Nu se va mai întîmpla”, a declarat Buss într-un comunicat.