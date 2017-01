Ediţia 2007-2008 a Ligii I la fotbal va începe pe 28 iulie

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a hotărît ca ediţia 2007-2008 a Ligii I să înceapă la data de 28 iulie. Sezonul de toamnă va cuprinde şi două etape din retur şi se va încheia pe 15 decembrie. Competiţia se va relua cu etapa a 20-a, pe 23 februarie 2008, ultima etapă fiind programată pe 10 mai 2008. Liga a II-a va porni la drum pe 11 august, în toamnă se vor juca 19 etape, iar întrecerea se va încheia pe 24 mai 2008. Liga a III-a va debuta pe 10 august, sezonul de toamnă se va încheia pe 7 decembrie cu etapa a 19-a, iar campionatul pe 16 mai 2008. Barajele de promovare în Liga a II-a vor avea loc pe 23, 27 şi 30 mai 2008, iar cele pentru promovarea în Liga a III-a pe 31 mai 2008. Finala Cupei României, ediţia 2007-2008, se va juca pe 15 sau 17 mai 2008. Supercupa României de anul acesta se va desfăşura pe 21 iulie, la Bucureşti. În privinţa reprezentantelor României în Cupa UEFA-Intertoto, o decizie se va lua la sfîrşitul actualului campionat, termenul cerut de UEFA pentru nominalizarea formaţiilor fiind 5 iunie.

Beckham va cîştiga de două ori mai mult decât viitorii săi coechipieri de la LA Galaxy la un loc

Fotbalistul David Beckham va cîştiga la Los Angeles Galaxy 6,5 milioane de dolari pe an, de peste două ori mai mult decât restul viitorilor săi coechipieri de la echipa americană, informează cotidianul “The Sun”. Toţi ceilalţi jucători de la LA Galaxy cîştigă pe an suma totală de 2.636.749 de dolari. Cel mai prost plătit fotbalist al echipei din Los Angeles este Lance Friesz, care are un salariu anual de 12.947 de dolari. După Beckham, salariul cel mai mare îl are Landon Donovan - 900.000 de dolari. Beckham va debuta la LA Galaxy în luna iulie şi cotidianul “Sport” notează că englezul va încasa 106.000 de euro (143.000 de dolari) pentru fiecare oră de joc.

Utah Jazz cîştigă cu emoţii

Şi cea de-a doua partidă dintre Utah Jazz şi Golden State Warriors a fost foarte disputată, necesitînd chiar prelungiri! Prima repriză de prelungiri din actuala ediţie a play-off-ului! Gazdele au dominat partida, dar în ultimul sfert oaspeţii au revenit senzaţional şi au ajuns să conducă, 112-107, cu 52 de secunde înainte de final. Dar, ca şi în partida anterioară, n-au fost capabili să menţină avansul şi Jazz a egalat la 113 cu numai 2 secunde înaintea finalului. Apoi, în prelungiri, Warriors au “căzut” total şi gazdele au cîştigat meritat. Scor final: Utah Jazz - Golden State Warriors 127-117 (2-0 la general). Interesant este faptul că ultima oară cînd a fost condusă cu 2-0, în 1987, Golden State a revenit şi a cîştigat seria, adversara sa fiind… Utah Jazz!

Bugetul JO de iarnă din 2010 va depăşi 1 miliard de euro

Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver, din 2010, au declarat că bugetul total al competiţiei va fi de 1,47 miliarde de dolari (peste 1 miliard de euro), sumă considerabilă, dar la fel va fi şi moştenirea pe care întrecerile o vor lăsa oraşului canadian şi provinciei British Columbia. “Obiectivul nostru a fost să facem un buget echilibrat, cu o sănătoasă parte care să rămînă pentru comunitate şi pentru provincie”, a precizat şeful executiv al Vancouver Organizing Committee, John Furlong. “Mai avem 3 ani de muncă grea, dar vom reuşi să rămînem cu bugetul în echilibru”, a adăugat el. Întrecerile vor avea loc în 2010, în perioada 12-29 februarie, fiind urmate de Paralympic Winter Games, în perioada 12-21 martie. Costurile din Vancouver par minore, faţă de ceea ce s-a cheltuit la ediţia de anul trecut, de la Torino, unde bugetul executat a fost de 3,35 miliarde dolari.

Meciuri între echipe de hochei pe gheaţă europene şi din NHL

Echipe din Europa, campioane ale continentului, şi din campionatul nord-american de hochei pe gheaţă (NHL) se vor întîlni anul viitor într-o competiţie organizată de Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă (IIHF), cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea forului mondial al sportului cu crosa şi pucul. Trofeul cu care va fi dotat turneul, la care vor participa 2 echipe europene şi una din NHL în septembrie 2008, va purta numele “Victoria Skating Rink”, după cel al patinoarului din Montreal pe care a avut loc, pe 3 martie 1875, primul meci oficial de hochei pe gheaţă. IIHF intenţionează să permanentizeze anual turneul, găzduit doar de Europa, urmînd să facă diligenţele necesare pentru ca echipa nord-americană să fie chiar cîştigătoarea Stanley Cup, deci campioana NHL. “Este visul nostru să opunem cîştigătoarea Stanley Cup celei a Cupei campionilor europeni”, a declarat Rene Fasel, preşedintele federaţiei internaţionale.

Real Madrid negociază pentru Adriano

Conform cotidianului spaniol “AS”, Real Madrid insistă pentru a-l transfera încă din vară pe Adriano, actualmente la Internazionale Milano. Directorul general Jose Angel Sanchez negociază de două săptămîni cu campioana Italiei, care nu ar zice nu unei despărţiri de capriciosul fotbalist brazilian. La Inter, Adriano are contract pînă în 2010, dar a ajuns al patrulea atacant, după Ibrahimovici, Crespo şi Julio Cruz.

Liverpool este nemulţumită de biletele primite pentru finala Ligii Campionilor

Conducerea lui FC Liverpool a trimis, ieri, un comunicat la UEFA în care şi-a exprimat insatisfacţia pentru numărul mic de bilete pe care gruparea engleză le-a primit pentru finala Ligii Campionilor, programată la Atena. Astfel, cele 17.000 de bilete puse la dispoziţia fanilor lui Reds nu pot nici pe departe satisface imensa cerere a suporterilor britanici. UEFA a hotărît însă ca numărul de bilete alocate lui FC Liverpool să nu fie majorat. “Şi dacă s-ar construi un stadion cu un milion de locuri cererea de bilete ar fi superioară ofertei”, a declarat William Gaillard, purtătorul de cuvînt al forului european, pentru BBC.