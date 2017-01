În Liga a III-a la fotbal, Portul se apropie de podium

Lupta pentru promovarea în eşalonul secund pare a fi luat sfîrşit după ce Rocar nu a reuşit să cîştige pe teren propriu în meciul cu Viitorul Însurăţei! Lidera Dinamo II şi-a amînat jocul, însă chiar şi aşa are trei puncte în plus faţă de a doua clasată. Într-o etapă din care s-au jucat numai şase partide, derby-ul constănţean le-a revenit celor de la Farul II, 2-1 cu Callatis, iar portuarii au obţinut a cincea victorie în ultimele şase runde. Deşi FRF nu a fost anunţată şi a trimis arbitri la Constanţa, Phoenix Ulmu nu s-a prezentat pe terenul Oil Terminal! Iată rezultatele etapei a 29-a din Seria a II-a a Ligii a III-a la fotbal: FC Farul II Constanţa - Callatis Mangalia 2-1 (Voiculeţ 36, Senin 80-pen. - Enis Cogali 83); Portul Constanţa - Dunărea Călăraşi 3-1 (C. Anghel 48, 63, Camboianu 77 - Ispas 50); Oil Terminal Constanţa - Phoenix Ulmu 3-0 (neprezentare); Dodu Bucureşti - Aurora Năvodari 4-1 (Onofrei 68, la 2-0); Inter Gaz Bucureşti - CSO Ovidiu 3-0, Petrolul Brăila - Steaua II Bucureşti 1-2; Unirea Slobozia - Politehnica Timişoara Bucureşti 3-0 (oaspeţii nu au avut la ei legitimaţiile!), Rocar Bucureşti - Viitorul Însurăţei 0-0. Meciul UFC Chitila - Dinamo II Bucureşti se joacă pe 15 mai. Clasament: 1. Dinamo II 65p/28j (+24 la adevăr); 2. Rocar 62p (+17); 3. Inter Gaz 60p (+15); 4. Slobozia 54p (+9); 5. Portul 51p (+6); 6. Dodu 50p (+5); 7. Farul II 46p (+4); 8. Ovidiu 43p (+1); 9. Însurăţei 41p (-1); 10. Callatis 41p (-1); 11. Călăraşi 39p (-3); 12. Steaua II 37p (-5); 13. Chitila 33p/28j (-9); 14. Aurora 30p (-12); 15. Oil 25p (-20); 16. Brăila 19p (-26); 17. Ulmu 14p (-28); 18. Timişoara 14p (-31). (* - echipă penalizată cu un punct).

Ziua Europei, sărbătorită la Constanţa şi prin acţiuni sportive

Ziua de 9 mai, declarată ca fiind “Ziua Europei”, va fi sărbătorită la Constanţa şi prin cîteva manifestări sportive. În principal, printr-un cros al cărui start va fi dat la ora 10.00, la Prefectură. Traseul pe care se va alerga este Bd. Tomis - Bd. Lăpuşneanu - Str. Soveja - Palatul Copiilor. Sînt aşteptaţi la start alergători de toate vîrstele, iar în paralel va avea loc şi un concurs de role, şi acesta fiind open. “În spatele plutonului de alergători şi rolleri va avea loc o demonstraţie ciclistă, de fapt o paradă cu steaguri. Clubul Bilal va pune la dispoziţie 28 de biciclete, iar cicliştii vor purta fiecare cîte un drapel al celor 27 de ţări din Uniunea Europeană, plus Turcia. Pe una dintre biciclete voi fi chiar eu!”, a anunţat Elena Frîncu, directorul DSJ, precizînd că preferă termenul de participant şi nu concurent pentru manifestările de astăzi. Primii 300 de participanţi ajunşi la sosire vor primi cîte un tricou inscripţionat special şi cîte un bilet de tombolă cu care vor putea cîştiga 3 playere MP3, o bicicletă şi o pereche de role. Tot la ora 10.00, la sediul CSS 1, va avea loc un concurs sub deviza “Să creştem sănătoşi prin mişcare şi prin sport”, destinat copiilor cu tendinţe de îngrăşare (supraponderali).

Detroit, fără milă în NBA

Detroit Pistons a cîştigat lejer şi cea de-a doua partidă a seriei cu Chicago Bulls. Spre deosebire de primul meci, care a fost ceva mai echilibrat, luni noaptea gazdele n-au lăsat nici o speranţă oaspeţilor. Pistons s-a detaşat rapid pe tabela de marcaj, conducînd cu 34-18 după primul sfert. Bulls n-a reuşit niciodată să se apropie la mai puţin de 13p şi declaraţiile optimiste ale “taurilor” dinaintea debutului seriei au fost uitate... În cel de-al doilea meci de luni noaptea, Jazz a obţinut o victorie preţioasă în faţa celor de la Golden State Warriors. Finalul a fost tensionat, iar cei care au cedat psihic au fost oaspeţii, fără punct după ce au reuşit să egaleze la 112 cu 33 de secunde înainte de final. Rezultate de luni noaptea: Detroit Pistons - Chicago Bulls 108-87 (2-0 la general); Utah Jazz - Golden State Warriors 116-112 (1-0 la general).

Crespo nu mai vrea să se întoarcă la Chelsea

Atacantul argentinian Hernan Crespo, împrumutat de Chelsea Londra la Internazionale Milano, se teme că va fi forţat să se întoarcă la gruparea de pe “Stamford Bridge” la sfîrşitul acestui sezon. Crespo este împrumutat pentru o perioadă de doi ani la campioana Italiei. Chelsea îi poate cere pînă la 31 mai să se întoarcă în Anglia, iar în cazul în care nu o face, clauza prevede că el va continua încă un an în Italia. Atacantul are un contract cu echipa lui Abramovici, în urma căruia primeşte 90.000 de lire sterline pe săptămînă.

Blatter confirmă Mondialul din Africa de Sud

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a reafirmat ieri că ediţia din 2010 a Campionatului Mondial de fotbal va avea loc în Africa de Sud. “Exceptînd o catastrofă naturală, Cupa Mondială din 2010 va fi organizată în Africa de Sud”, a declarat Blatter, care a precizat că este vorba de “o ultimă declaraţie” pe această temă. “Voi mai spune acest lucru în timpul Congresului FIFA, din luna mai. Acolo vor fi şapte miniştri sud-africani şi voi avea o reuniune specială cu ei. Aceştia sunt îngrijoraţi deoarece noi am spus că avem soluţii în cazuri neprevăzute. Însă organizarea Cupei Mondiale nu va fi retrasă Africii de Sud”, a precizat Blatter.

Catania va putea evolua cu spectatori în ultimele două meciuri

Comitetul Olimpic Italian a decis, ieri, ca echipa Catania să joace pe teren neutru, dar cu spectatori, ultimele două meciuri din acest sezon, care contau ca fiind acasă, a anunţat cotidianul “Corriere della Sera”. În etapa a 36-a din Serie A, Catania va întîlni pe AC Milan, iar partida va avea loc pe stadionul Dall’Ara din Bologna, iar în ultima rundă va juca împotriva lui Chievo. Echipa fusese pedepsită în urma incidentelor de la partida cu Palermo, din 2 februarie, care s-au soldat cu moartea poliţistului Filippo Raciti.

Asamoah va merge pe jos 35 km dacă devine campion al Germaniei

Internaţionalul german Gerald Asamoah a declarat că dacă echipa sa, Schalke 04, va deveni campioană a Germaniei sîmbătă, la Dortmund, după cea de-a 33-a etapă a Bundesligii, va parcurge pe jos drumul de întoarcere la Gelsenkirchen, care măsoară 35 km. “Dacă vom cîştiga titlul la Dortmund, mă întorc pe jos acasă, cu o sticlă enormă de bere în mînă”, a promis Asamoah. Schalke, lider în Bundesliga cu un punct avans faţă de VfB Stuttgart şi cu două faţă de Werder Bremen, ar putea cuceri primul său titlu din 1958, în cazul în care va cîştiga iar contracandidatele vor pierde, VfB Stuttgart la Bochum şi Werder Bremen pe teren propriu, cu Eintracht Frankfurt.