Milan va juca în alb finala Ligii Campionilor, la fel ca acum doi ani…

AC Milan, care va întîlni pe FC Liverpool în finala Ligii Campionilor, pe 23 mai, la Atena, a anunţat că a ales să joace în tricouri albe, cum a făcut-o şi în finala pierdută în 2005 în faţa jucătorilor antrenaţi de Rafael Benitez. Echipa lombardă a fost desemnată de UEFA ca gazdă a partidei şi avea posibilitatea să joace cu tradiţionalul echipament în dungi roşii şi negre, însă, pentru această revanşă, milanezii au dat posibilitatea formaţiei engleze să evolueze cu echipament roşu! În finala de la Istanbul, Liverpool a fost condusă cu 3-0 la pauză, însă a recuperat şi a învins în urma loviturilor de departajare. Milan a mai cîştigat de patru ori Cupa Campionilor (1963, 1989, 1990, 2003) jucînd în alb şi de două ori (1969 şi 1994) purtînd în finalele respective echipamentul în dungi.

Beckham va fi cel mai bine plătit fotbalist din SUA

Actualul component al echipei Real Madrid, David Beckham, va fi cel mai bine plătit fotbalist din SUA, conform unor documente date publicităţii de Uniunea Jucătorilor din MLS, informează cotidianul “Washington Post”. Beckham va avea la Los Angeles Galaxy, echipă la care va evolua din vară, un salariu de bază de 5,5 milioane de dolari, însă acesta va ajunge, în mod sigur, la 6,5 milioane de dolari, datorită primelor. De asemenea, fotbalistul englez va încasa mai multe milioane de dolari de la investitorul de la LA Galaxy, Anschutz Entertainment Group, ca urmare a oportunităţilor de marketing şi din împărţirea profitului. Veniturile lui Beckham vor fi într-un contrast total cu cele obţinute de aproape 30 la sută din jucătorii din MLS, care au salarii de 17.700 de dolari sau 12.900 de dolari. Doar trei fotbalişti în afară de Beckham vor încasa mai mult de un milion de dolari pe an: Cuauhtemoc Blanco (Chicago, 2,4 milioane de dolari salariu de bază, un cîştig garantat de 2,6 milioane de dolari), Juan Pablo Angel (New York, 1,5; 1,59) şi Claudio Reyna (New York, 1; 1,2). Coechipierul lui Beckham de la LA Galaxy, Landon Donovan, va cîştiga 900.000 de dolari pe an. Salariul mediu garantat al jucătorilor din MLS este de 115.432 de dolari, însă scade la 82.901 dacă nu se iau în considerare cîştigurile lui Beckham, Blanco, Angel şi Reyna.

Mourinho vrea să renunţe la Şevcenko şi Ballack

Dacă va rămîne la Chelsea din vară, antrenorul Jose Mourinho intenţionează să renunţe la Michael Ballack şi la Andrei Şevcenko. Antrenorul Jose Mourinho vrea să renunţe la Ballack deoarece acesta a plecat la Munchen, vinerea trecută, pentru a se opera la gleznă, fără să aibă permisiunea clubului, în timp ce Şevcenko are grave probleme la aductori şi va fi operat. Mourinho are deja în vedere un înlocuitor pentru Şevcenko - Fernando Torres, de la Atletico Madrid, este primul pe lista opţiunilor tehnicianului - dar încă nu s-a luat nicio decizie în privinţa viitorului ucraineanului.

Mondialele de box vor avea loc la Chicago

Federaţia Americană de Box a anunţat că a decis ca oraşul Chicago, candidat la organizarea Jocurilor Olimpice din 2016, să găzduiască ediţia din 2007 a Campionatului Mondial de box amator, în perioada 17 octombrie - 1 noiembrie. Aproximativ 600 de pugilişti din 100 de ţări sunt aşteptaţi să participe la această competiţie. Iniţial, Rusia trebuia să găzduiască această competiţie, însă a refuzat, apoi a refuzat şi Coreea de Sud. Precedenta ediţie a Mondialelor, din 2005, a fost dominată de Cuba, care a obţinut 8 medalii, dintre care patru de aur.