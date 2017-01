Astăzi se decide finala Cupei UEFA

În această seară, de la ora 21.45, sînt programate partidele din manşa retur a semifinalelor Cupei UEFA: Werder Bremen - Espanyol Barcelona (în tur: 0-3) şi FC Sevilla - Osasuna Pamplona (în tur: 0-1). Finala competiţiei va avea loc la Glasgow, pe 16 mai.

Dinamo avansează în clasamentul IFFHS

Echipele Rapid şi Steaua au căzut opt, respectiv 29 de poziţii în clasamentul pe luna aprilie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), dat publicităţii, miercuri, în timp ce Dinamo a urcat şapte poziţii. Rapidul continuă să fie cea mai bine clasată echipă din România, aflându-se pe locul 28, cu 180,5 puncte, la egalitate cu formaţia mexicană Pachuca. Steaua Bucureşti a coborît 29 de locuri, ajungînd de pe poziţia 48 pe 77, cu 128 de puncte. În schimb, Dinamo a urcat şapte locuri, de pe 38 pe 31, cu 176,5 puncte. Echipa lunii aprilie a fost desemnată Chelsea Londra (Anglia). Primele 10 locuri ale acestui clasament sînt ocupate de următoarele formaţii: 1. FC Sevilla (Spania) - 277 de puncte; 2. Manchester United (Anglia) - 270p; 3. Chelsea Londra (Anglia) - 267p; 4. CSD Colo Colo Santiago (Chile) - 259,5p; 5. AC Milan (Italia) - 247p; 6. Internazionale Milano (Italia) - 241p; 7. Liverpool (Anglia) - 233p; 8. AS Roma (Italia) - 222p; 9. Newcastle United (Anglia) - 221p; 10. FC Sao Paulo şi FC Santos (ambele din Brazilia) - 218p.

Anca, Jula şi Coroian, la echipa de juniori de la CFR Cluj

Conducătorii formaţiei CFR Cluj au decis, miercuri, ca jucătorii Adrian Anca, Emil Jula şi Cristian Coroian să fie trimişi să se antreneze alături de grupele de juniori ale clubului, pînă la sfîrşitul acestui sezon, în timp ce Alin Minteuan a fost reprimit în lotul formaţiei antrenate de Cristiano Bergodi. Cei patru fotbalişti au fost scoşi din lot înaintea meciului de la Piteşti, cu FC Arges, fiind suspectaţi că nu şi-au apărat corect şansele în partida cu Steaua.

S-a ales echipa lunii aprilie în Europa

European Sports Magazines, asociaţie care reuneşte cele mai importante publicaţii de sport din Europa, a stabilit ieri echipa ideală de fotbal a Bătrînului Continent. Cei mai votaţi jucători prezenţi în echipa ideală sînt Cristiano Ronaldo şi Kaka, fiecare cu cîte 8 voturi. Formaţia ideală a Europei arată astfel: Reina (Livepool - 4 voturi) - D. Alves (FC Sevilla - 4), Materazzi (Inter Milano - 5), Sergio Ramos (Real Madrid - 3) - Cristiano Ronaldo (Manchester United - 8), Kaka (AC Milan - 8), Stankovic (Inter Milano - 3), Messi (Barcelona - 5) - Rooney (Manchester United - 8), Alves (Heerenveen - 4), Drogba (Chelsea - 4).

Vicepreşedintele de onoare al lui Chelsea, decedat într-un accident de elicopter

Un elicopter care îl transporta pe omul de afaceri Phillip Carter, vicepreşedinte de onoare al clubului Chelsea, şi pe alte patru persoane a dispărut de pe radare în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce revenea de la meciul Liverpool - Chelsea, din manşa secundă a semifinalelor Ligii Campionilor. Ieri după-amiază, poliţia a anunţat că a descoperit elicopterul în apropiere de Peterborough fără a da şi alte detalii, dar mama unuia dintre pasageri a precizat că aparatul a fost găsit intact. “Ei au găsit elicopterul intact, însă nu ştim nimic despre oamenii care se aflau la bord”, a declarat Shirley Waller pentru BBC. Poliţia a anunţat apoi că nu există nici un supravieţuitor, resturile aparatului fiind descoperite în jurul 8.00 dimineaţa în apropiere de Peterborough.

Deschamps refuză Lyon pentru a rămîne la Juventus

Antrenorul lui Juventus Torino, Didier Deschamps, a dezminţit ieri zvonurile care îl dădeau din vară ca înlocuitor la Olympique Lyon al lui Gerard Houllier. “Nu pot spune că nu mă interesează să antrenez o echipă din Liga Campionilor. Este ceva foarte important, mai ales că am mai antrenat în Ligă şi pe AS Monaco, dar am un contract cu Juve pe care vreau să îl respect”. Deschamps a semnat cu torinezii pînă în iunie 2008 şi este practic promovat în Serie A cu “Bătrîna Doamnă”. După un sezon petrecut în Serie B, Juventus nu va participa la viitoarea ediţie a Cupelor Europene.