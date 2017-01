Favoritele s-au impus în preliminariilor EURO 2008

Rezultatele înregistrate în jocurile disputate, miercuri seară, în preliminariilor Campionatului European din 2008:

GRUPA A: Azerbaidjan - Finlanda 1-0 (Imamaliev 82); Serbia - Portugalia 1-1 (Jankovic 37 - Tiago 5); Polonia - Armenia 1-0 (Zurawski 26). Clasament: 1. Polonia - 16 puncte (7 jocuri); 2. Portugalia - 11p (6j); 2. Serbia - 11p (6j); 4. Finlanda - 11p (6j); 5. Belgia - 7p (6j); 6. Kazahstan - 5p (6j); 7. Azerbaidjan - 4p (6j); 8.Armenia - 1p (5j). Următoarea etapă (2 iunie): Azerbaidjan - Polonia, Belgia - Portugalia, Kazahstan - Armenia.

GRUPA B: Ucraina - Lituania 1-0 (Gusev 48); Georgia - Insulele Feroe 3-1 (Siradze 25, Iaşvili 45, 90-pen. - Jacobsen 56); Italia - Scoţia 2-0 (Toni 12, 70). Clasament: 1. Scoţia - 12p (6j); 2. Ucraina - 12p (5j); 3. Franţa - 12p (5j); 4. Italia - 10p (5j); 5. Georgia - 6p (6j); 6. Lituania - 4p (5j); 7. Insulele Feroe - 0p (6j). Următoarea etapă (2 iunie): Lituania - Georgia, Franţa - Ucraina, Insulele Feroe - Italia.

GRUPA C: Ungaria - Moldova 2-0 ( Epureanu 9-autogol, Gera 63); Malta - Grecia 0-1 (Basinas 65-pen.); Turcia - Novegia 2-2 (Hamit Altintop 72, 89 - Brenne 31, M. Andresen 41). Clasament: 1. Turcia - 13 puncte (5 jocuri); 2. Grecia - 12 puncte (5 jocuri); 3. Bosnia - 7 puncte (5 jocuri); 4. Norvegia - 7 puncte (5 jocuri); 5. Ungaria - 6 puncte (5 jocuri); 6. Malta - 4 puncte (5 jocuri); 7. Moldova - 2 puncte (6 jocuri). Următoarea etapă (2 iunie): Norvegia - Malta, Grecia - Ungaria, Bosnia - Turcia.

GRUPA D: Cehia - Cipru 1-0 (Koller 21); Irlanda - Slovacia 1-0 (Doyle 12); Ţara Galilor - San Marino 3-0 (Giggs 3, Bale 20, Koumas 63-pen.). Clasament: 1. Germania - 13p (5j); 2. Cehia - 13p (6j); 3. Irlanda - 13p (7j); 4. Slovacia - 9p (6j); 5. Ţara Galilor - 6p (5j); 6. Cipru - 4p (6j); 7. San Marino - 0p (5j). Următoarea etapă (2 iunie): Ţara Galilor - Cehia, Germania - San Marino.

GRUPA E: Israel - Estonia 4-0 (Tal 20, Colautti 31, B. Sahar 77, 80); Andora - Anglia 0-3 (Gerrard 58, 76, Nugent 90). Clasament: 1. Croaţia - 13p (5j); 2. Israel - 11p (6j); 3. Anglia - 11p (6j); 4. Rusia - 11p (5j); 5. Macedonia - 7p (6j); 6. Estonia - 0p (5j); 7. Andora - 0p (5j). Următoarea etapă (2 iunie): Macedonia - Israel, Estonia - Croaţia.

GRUPA F: Liechtenstein - Letonia 1-0 (Frick 17); Irlanda de Nord - Suedia 2-1 (Healy 31, 58 - Elmander 26); Spania - Islanda 1-0 (Iniesta 79). Clasament: 1. Irlanda de Nord - 13p (6j); 2. Suedia - 12p (5j); 3. Spania - 9p (5j); 4. Danemarca - 7p (4j); 5. Letonia - 3p (4j); 6. Liechtenstein - 3p (5j); 7. Islanda - 3p (5j). Următoarea etapă (2 iunie): Islanda - Liechtenstein, Letonia - Spania, Danemarca - Suedia.

Lampard a vrut să plece cu avionul în Anglia

Fotbalistul echipei Chelsea, Frank Lampard, a vrut să plece la Londra, miercuri, când i s-a spus că nu va fi folosit în meciul cu Andorra, scor 3-0, din preliminariile EURO 2008, informează “Daily Mail”. Potrivit sursei citate, Lampard a încercat să îşi facă rezervare pentru un avion privat spre Londra imediat după ce i s-a spus că nu va fi folosit, însă a afirmat că vrea să meargă în Anglia doar pentru a-şi trata încheietura mîinii. Antrenorul Steve McClaren şi-a motivat decizia de a-l menaja pe Lampard prin faptul că jucătorul a suferit o fractură la încheietura mîinii drepte, luni, în timpul unui antrenament. Lampard a afirmat că poate să joace, dar i s-a spus că nu va evolua, ca urmare a intervenţiilor antrenorului său de la Chelsea, Jose Mourinho, şi staff-ului medical al clubului londonez, care au discutat, miercuri, cu McClaren. Federaţia engleză a confirmat, miercuri seară, decizia de menajare a lui Frank Lampard, care nu a fost nici măcar rezervă la partida cu Andorra.

Maradona a fost spitalizat în Argentina

Fostul fotbalist Diego Armando Maradona a fost internat, miercuri seară, într-un spital din Buenos Aires, pentru a fi supus unor teste după ce a i s-a făcut rău, dar se află în afara oricărui pericol, a anunţat medicul său personal, Alfredo Cahe. Maradona, în vîrstă de 46 de ani, a fost internat “pentru a fi supus unor teste complete după ce a suferit o decompensare (ruptură a echilibrului organismului) , a anunţat conducerea spitalului care a subliniat că starea fostului fotbalist “nu are legătură cu consumul de droguri periculoase”. “Dacă este vorba de cocaină? Nu, cocaina nu este cauza”, a spus Alfredo Cahe. Maradona a fost deja spitalizat de mai multe ori pentru probleme cu drogurile, legate de depedenţa sa de cocaină. Fostul jucător argentinian a fost internat în spitalul Guemes, situat în cartierul Almagro, după ce a i s-a făcut rău miercuri, în casa părinţilor săi. Fosta sa soţie, Claudia Villafane, şi fetele sale, Dalma şi Giannina, au sosit puţin mai tîrziu la spital. În faţa imobilului au fost postaţi poliţişti, după ce zeci de suporteri s-au adunat lîngă această clădire, îngrijoraţi de starea de sănătate a fostului fotbalist. Maradona, venerat în Argentina ca un zeu al balonului rotund în ciuda problemelor sale, a fost aproape de moarte în 2004, după o criză cardiovasculară. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale numită “by-pass gastric” vizînd reducerea capacităţii de absorbţie a stomacului său. Această operaţie, realizată la Bogota, în martie 2005, i-a permis să piardă 50 de kilograme.

Morientes s-a accidentat

Atacantul echipei Valencia, Fernando Morientes, s-a accidentat în meciul cîştigat de selecţionata Spaniei, cu scorul de 1-0, în faţa Islandei, din Grupa F a preliminariilor EURO 2008, şi va fi indisponibil între trei şi patru săptămîni. Morientes a fost înlocuit în min. 42 al meciului de miercuri seară, după ce a suferit o subluxaţie la umărul drept, astfel că nu va putea evolua în partida tur cu Chelsea Londra, din 4 aprilie, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Genaro Borras, medicul selecţionatei spaniole, a declarat la finalul meciului că Morientes, care a mai avut probleme de acest gen, şi-a luxat umărul şi va lipsi aproape o lună. Chelsea şi Valencia se vor întîlni, pe 4 aprilie, la Londra, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Returul va avea loc pe 10 aprilie, pe Stadionul “Mestalla”.

India ar putea găzdui un Grand Prix de Formula 1

India ar putea găzdui, în curînd, la New Delhi sau la Bangalore, un Grand Prix de Formula 1, a anunţat preşedintele Federaţiei Indiene de Automobilism, Vicky Chandhok, care susţine că a discutat deja despre acest proiect cu patronul F1, Bernie Ecclestone, informează cotidianul “Bild”. “Organizarea unui Mare Premiu de Formula 1 în India nu mai este o idee ce ţine de domeniul fantasticului. Bernie Ecclestone îşi doreşte o cursă în India, iar eu şi omul de afaceri indian Vijay Mallya am discutat deja cu patronul F1, cu ocazia Marelui Premiu de la Melbourne”, a declarat Chandhok, care intenţionează să-i prezinte lui Ecclestone încă din această vară proiectul. Autorităţile indiene intenţionează fie să amenajeze un circuit pe străzile oraşului New Delhi, fie să construiască un circuit permanent de Formula 1 în capitală sau în oraşul Bangalore.

Amenda dictată Federaţiei de Automobilism din Turcia, redusă la jumătate

Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a redus la jumătate amenda de 4 milioane de euro dictată împotriva forului de specialitate din Turcia (Tosfed), pentru faptul că a folosit ceremonia de premiere a MP de Formula 1 de la Istanbul, din 2006, în scopuri politice. “Am făcut apel pentru ca amenda să fie redusă şi, în consecinţă, aceasta a fost redusă la jumătate”, a declarat preşedintele Tosfed, Mumtaz Tahincioglu, citat de agenţia turcă de presă Anatolia. Federaţia turcă plătise deja jumătate din amendă. Consiliul Mondial al FIA a decis, pe data de 19 septembrie 2006, amendarea cu suma de 4 milioane de dolari a organizatorilor Marelui Premiu de Formula 1 al Turciei, pentru că “au utilizat ceremonia de premiere în scopuri politice”. FIA le-a reproşat organizatorilor turci decizia de a-l invita pe liderul cipriot turc Mehmet Ali Talat la festivitatea de premiere de la finalul cursei, pentru a-i înmîna trofeul cîştigătorului, brazilianul Felipe Massa (Ferrari).