Thereau nu va juca mîine împotriva Farului

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat, ieri, pentru două etape pe atacantul echipei Steaua, Cyril Thereau, pentru cartonaşul roşu primit în meciul cu FC Vaslui. De asemenea, francezul a primit şi o amendă de 2.000 de lei. Comisia de Apel va analiza, luni, recursul jucătorului stelist. Cyril Thereau a primit cartonaşul roşu în minutul 10 al partidei cu FC Vaslui, scor 0-1, pentru că atacantul l-a călcat pe cap pe mijlocaşul Mihai Doboş, într-un moment în care jocul era oprit pentru executarea unei lovituri libere.

Jiul şi-a achitat datoria faţă de U. Craiova

Directorul de imagine al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Sorin Satmari, a anunţat, joi, că meciul Poli Iaşi - Jiul Petroşani, din etapa a 22-a a Ligii I, se va juca, la ora stabilită. Sorin Satmari a precizat că LPF a primit, joi, la ora 17.49, confirmarea din partea clubului Universitatea Craiova că gruparea Jiul Petroşani a achitat datoria de aproape 180.000 de dolari pe care o avea faţă de craioveni. În consecinţă, partida de vineri se va disputa conform programării, la ora 19.00. Jiul risca să nu fie programată în campionat, din cauza neachitării unei datorii grupării Universitatea Craiova din transferul jucătorului Alexandru Bădoiu.

CSJ a decis că FC Argeş poate evolua în etapa a 22-a a Ligii I

Comisia pentru Statutul Jucătorului a hotărît, joi, să anuleze decizia luată la începutul săptămînii, care prevedea neprogramarea la meciurile din cadrul Ligii I a clubului FC Argeş pînă la achitarea datoriilor către CSS Craiova, în urma achiziţionării jucătorului Robert Găman. FC Argeş trebuia să plătească suma de 7.500 de dolari către CSS Universitatea Craiova, reprezentînd grila de formare a jucătorului. SC Fotbal Club 2005 SA Piteşti a prezentat, marţi după-amiază, ordinul de plată nr. 1272, din 5 martie 2007, conform căruia şi-a achitat obligaţiile financiare faţă de Clubul Sportiv Şcolar Craiova.

Fred spune că nu a intenţionat să îl lovească pe Chivu

Fotbalistul brazilian al echipei Olympique Lyon, Fred, care i-a provocat o fractură de piramidă nazală lui Cristian Chivu la meciul de marţi cu AS Roma, a declarat că nu a intenţionat să îl accidenteze pe român şi că regretă incidentul, informează globoesporte.com. “A fost o fază normală de joc. Eu eram prins de adversar şi am încercat să mă eliberez de acest marcaj. Din nefericire, braţul meu, şi nu cotul, a căzut pe o parte sensibilă a corpului lui Chivu, nasul. În general, în astfel de cazuri, braţul loveşte pieptul”, a explicat atacantul. Fred a precizat că este implicat într-un astfel de incident pentru prima dată în carieră. “Istoricul meu arată acest lucru. Nu sînt un jucător violent. Dimpotrivă: sînt obişnuit să iau bătaie în teren, nu să bat. Îmi pare rău că am lovit un coleg de meserie. Însă am conştiinţa împăcată pentru că nu am avut nici cea mai mică intenţie să îl lovesc”, a menţionat jucătorul. Potrivit presei franceze, Fred riscă să fie suspendat opt meciuri pentru accidentarea lui Chivu. Cristian Chivu a fost operat, miercuri seară, la o clinică din Roma, pentru îndreptarea septului nazal.

Celtic ar fi cîştigat Liga Campionilor pentru determinare şi curaj

Antrenorul echipei Celtic Glasgow, Gordon Strachan, a declarat că dacă ar fi existat Liga Campionilor pentru determinare şi curaj, atunci formaţia sa ar fi cîştigat-o. “Trebuie să ne îmbunătăţim tehnica dacă vrem să mergem mai departe, dar cu siguranţă sîntem pe drumul cel bun. Competiţia ne-a adus o mare experienţă şi vom trage învăţăminte din ea”, a comentat Strachan. Echipa Celtic Glasgow a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, fiind învinsă, în prelungiri, cu scorul de 1-0, în manşa retur a optimilor competiţiei, de AC Milan.

Licitaţie pe internet pentru obiecte aparţinînd lui Pele şi Romario

Tricoul purtat de Pele la primul titlu mondial al Braziliei, în Suedia, în 1958, medalia de aur a lui Romario de la CM din 1994 şi alte obiecte sportive vor fi scoase la licitaţie pe internet începînd din 12 martie, a anunţat firma Dutra Leiloes. Printre cele 128 de obiecte se află alte trei tricouri ale lui Pele (de la Santos, campioana statului Sao Paulo în 1973, Cosmos - 1977 şi al treilea neidentificat), precum şi mingea fabricată pentru centenarul FIFA din 2004 şi pe care sînt autografele lui Cafu, Ronaldinho, Roberto Carlos şi ale altor campioni mondiali brazilieni din 2002. Un alt obiect scos la licitaţie este tricoul purtat de cel mai bun marcator brazilian al tuturor timpurilor, Arthur Friedenreich, la finala care s-a soldat cu obţinerea primului titlu de campioană de stat a formaţiei Sao Paulo, în 1931.

Anchetă a fiscului argentinian asupra lui Diego Maradona

Banca Centrală din Argentina a deschis o anchetă, la solicitarea fiscului argentinian, pentru a examina eventualele nereguli din conturile bancare ale fostului fotbalist Diego Armando Maradona, au anunţat surse oficiale. “Nu există niciun comunicat oficial pe această temă, dar ştim că Banca Centrală a deschis o anchetă asupra conturilor bancare ale lui Maradona”, a declarat o sursă oficială, citată sub acoperirea anonimatului. Diego Maradona, în vîrstă de 46 de ani, a fost anchetat pentru trafic de droguri în anii ‘90. Retras din fotbal la vîrsta de 37 de ani, Maradona s-a implicat în televiziune, unde a avut o emisiune de divertisment. Prieten al liderului cubanez Fidel Castro, fostul jucător de la Napoli şi Boca Juniors, a fost în Cuba la mai multe cure de dezintoxicare pentru dependenţa de cocaină. Obez, victimă a unui grav accident cardiac în 2004, Maradona i-a surprins pe argentinieni în 2005, când a reapărut în faţa camerelor zvelt, după un tratament şoc care a dus la pierderea a 50 de kilograme. El a mai luat în greutate şi pare să aibă mai mult ca niciodată dificultăţi în a scăpa de demonii trecutului. El a fost fotografiat, în această săptămînă, într-un club de noapte din Argentina, cu nasul spart, după ce a căzut de pe scaun.

Metzelder va semna cu Real Madrid

Internaţionalul german Christoph Metzelder, care va părăsi pe Borussia Dortmund la finalul sezonului, va semna un contract pe patru sezoane cu Real Madrid, a anunţat cotidianul “Bild”. În vîrstă de 26 de ani, Metzelder s-a deplasat la Madrid pentru a efectua vizita medicală şi pentru a finaliza detaliile contractului. Metzelder va avea la Real Madrid un salariu anual de patru milioane de euro. Borussia Dortmund i-a făcut fotbalistului o ofertă de prelungire a contractului, dar şi-a retras propunerea, în urmă cu cîteva zile, după expirarea termenului de gîndire acordat lui Metzelder. Christoph Metzelder a adunat 28 de selecţii în reprezentativa Germaniei, vicecampioană mondială în 2002 şi clasată pe locul 3 la Cupa Mondială din 2006. Transferat de la Munster la Borussia Dortmund în anul 2000, pentru 150.000 de euro, Metzelder a suferit mai multe accidentări care i-au afectat cariera. El a fost indisponibil în perioada martie 2003 - decembrie 2004, din cauza a două operaţii succesive la tendonul lui Ahile şi glezna dreaptă.

Pletikosa va juca la Spartak Moscova

Portarul croat al echipei Şahtior Doneţk, Stipe Pletikosa, va fi transferat pentru trei ani la Spartak Moscova, a anunţat cotidianul “Jutarnji List”. Potrivit sursei citate, valoarea contractului lui Pletikosa este de trei milioane de dolari. În vârstă de 28 de ani, Pletikosa a fost în mare parte rezervă la Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu. “Bineînţeles că mă bucur de această mutare. Vin la un club care, care are ambiţii mari şi unde, ceea ce este mai important, voi avea şansa de a juca regulat. Acest lucru contează pentru mine şi pentru echipa naţională”, a declarat portarul croat.

Julio Cesar Uribe, noul selecţioner al statului Peru

Julio Cesar Uribe a fost numit la conducerea tehnică a reprezentativei statului Peru, în vederea ediţiei din acest an a Copa America şi a preliminariilor Cupei Mondiale din Africa de Sud, a anunţat federaţia peruviană. În vîrstă de 49 de ani, Uribe a mai ocupat această funcţie după demiterea columbianului Francisco Maturana, ca urmare a rezultatelor slabe din preliminariile CM din 2002. Înainte de a fi numit la cîrma naţionalei, Julio Cesar Uribe era director tehnic la Cienciano Cuzco. Jucător emblematic al echipei Sporting Cristal în anii '80, Uribe a fost selecţionat de 52 de ori în naţionala statului Peru.

Expoziţie despre Ayrton Senna, inaugurată la Sao Paulo

O expoziţie cu obiecte personale şi trofee ale lui Ayrton Senna, fost triplu campion mondial de Formula 1 decedat într-un accident în 1994, a fost inaugurată, miercuri, la Sao Paulo, au anunţat organizatorii, Institutul Senna. Expoziţia va avea loc pentru prima oară în oraşul în care s-a născut şi a crescut pilotul, urmînd să se încheie la 4 aprilie. Fanii lui Senna vor putea să se fotografieze lîngă căşti, combinezoane, poze şi trofee, în schimbul unei donaţii pentru fundaţia Senna, care a ajutat deja şase milioane de copii datorită proiectelor sale educative. Printre piese se află combinezonul purtat la trecerea sa la echipa McLaren, cartul fabricat de tatăl său şi cu care Senna şi-a început cariera profesionistă pe circuitul de la Anhembi, dar şi casca pe care a purtat-o la cîştigarea primului titlu de campion mondial de Formula 1, în 1988.