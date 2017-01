Turneul Final Four al Top Teams Cup la volei masculin se va disputa la Modena

Joi, după ce s-a jucat şi ultimul meci retur din cadrul sferturilor de finală ale Top Teams Cup la volei masculin, cel de la Skopje, s-a definitivat şi programul semifinalelor Top Teams Cup. Iată rezultatele înregistrate în jocurile retur din sferturi: OK AUTOCOMMERCE BLED (SLOVENIA) - CVM TOMIS CONSTANŢA (ROMÂNIA) 3-0 (18, 18, 15), 25-20 în setul de baraj - (în tur 2-3); Cimone Modena (Italia) - Arkaş Izmir (Turcia) 3-1 (-22, 20, 21, 11), 25-13 în setul de baraj - (în tur 2-3); Chenois Geneva (Elveţia) - Iskra Odinţovo (Rusia) 0-3 (18, 21, 21) - (în tur 0-3); Rabotnicki Fersped Skopje (Macedonia) - Azovstal Mariupol (Ucraina) 3-1 (20, -20, 15, 22) - (în tur 3-0). În semifinalele Final Four, programate pe 10 martie, se vor întîlni Rabotnicki Skopje cu Autocommerce Bled şi Cimone Modena cu Iskra Odinţovo, turneul urmînd să fie găzduit de italieni. A doua zi sînt programate cele două finale.

Sancţiuni drastice pentru cei care instigă la violenţă

Dumitru Dragomir, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat vineri, la ieşirea de la întîlnirea la care au participat oficiali ai Inspectoratului General al Jandarmeriei, ai ANS, LPF şi FRF, că sancţiunile vor fi drastice pentru cei care instigă la violenţă, odată cu modificarea ordonanţei nr.11/2006. “Am discutat şi problema comportamentului conducătorilor din fotbal şi în acest proiect se prevede că orice comportament neadecvat duce la sancţiuni drastice cum nu vă închipuiţi. Pînă la puşcărie dacă se constată că este vorba de instigare la violenţă. Ca să se înveţe minte altădată. Este valabil şi pentru fotbalişti şi pentru orice persoană de pe teritoriul României”, a spus Dragomir, care a mai afirmat că acest proiect de lege urmează să fie susţinut în Parlament: “Cred că legea poate să iasă în două luni, poate chiar într-o lună şi jumătate şi să se aplice pe o parte din returul actualei ediţii de campionat”. Generalul Olimpiodor Antonescu, din cadrul Inspectoratul General al Jandarmeriei, a declarat, luni, că ordonanţa nr.11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport va fi modificată conform modelului englez care include sancţiuni drastice pentru fani chiar de la prima abatere.

Cociş este dorit de Lokomotiv Moscova

Mijlocaşul echipei Şerif Tiraspol, Răzvan Cociş, a primit o ofertă de transfer de la clubul Lokomotiv Moscova, al cărei preşedinte, Iuri Semin, a asistat miercuri la partida amicală România - Moldova 2-0. “Atacantul Răzvan Cociş ar putea fi achiziţionat de Lokomotiv Moscova. Se pare că gruparea rusă este pregătită să-i ofere talentatului jucător un contract anual de două milioane de dolari”, scrie agenţia Novosti Moldova. Internaţionalul român s-a aflat în acestă iarnă în tratative şi cu francezii de la Olympique Marseille.

Dumitru Copil a primit dreptul de muncă în Scoţia

Internaţionalul de juniori Dumitru Copil, în vîrstă de 17 ani, transferat recent la gruparea Heart of Midlothian, a primit în această săptămînă dreptul de muncă în Scoţia. Copil va avea toate actele perfectate săptămîna viitoare, cînd părinţii săi vor ajunge la Edimburg pentru a semna actele de transfer. După semnarea actelor, doar tatăl său va reveni în România deoarece mama fotbalistului va mai rămîne două sau trei luni cu el, pentru al ajuta să treacă mai uşor peste perioada de adaptare. Dumitru Copil, care se antrenează cu lotul de bază al clubului scoţian şi a evoluat în meciurile echipei secunde a grupării, este în prezent în refacere, după o accidentare uşoară.

Stagiu de pregătire pentru 111 arbitri români în Turcia

Conducerea Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a anunţat că 111 arbitri din loturile A, B şi C vor participa, în perioada 10-18 februarie, la un stagiu de pregătire centralizată în localitatea Kemer din Antalya (Turcia). Organizatorii au dorit ca stagiul să fie destinat doar arbitrilor din primul eşalon valoric, dar, în urma solicitărilor venite şi de la cavalerii fluierului din loturile B şi C, s-a decis ca şi aceştia din urmă să participe la pregătirea centralizată. Primul examen pentru arbitri va fi susţinerea testului teoretic, ce va avea loc după încheierea formalităţilor de cazare, chiar în sala de conferinţe a hotelului la care delegaţia română va fi cazată. Pregătirea fizică va fi efectuată sub îndrumarea preparatorului delegaţiei, Mircea Oaidă, urmată de cursuri teoretice, la care va participa şi unul dintre cei trei vicepreşedinţi ai Comisiei de Arbitri a UEFA, slovacul Jozef Marko, se precizează într-un comunicat FRF. Testarea fizică este prevăzută pentru ultima zi a stagiului de pregătire. Preşedintele CCA, Gheorghe Constantin, a declarat, pentru site-ul oficial al FRF, că toate Asociaţiile Judeţene de Fotbal vor primi CD-uri realizate de UEFA, acestea urmând să fie redistribuite arbitrilor din teritoriu. Oficialul FRF susţine că după arbitrii din cele trei loturi, va urma instruirea observatorilor federali, la Bucureşti, pe 25 februarie. Delegaţia arbitrilor români va pleca, sîmbătă, la ora 10.00 de pe Aeroportul Internaţional “Henri Coandă”, urmînd să fie cazată la hotelul “Limak Limra”, un stabiliment de cinci stele.

Sistem electronic de acces la meciul România - Luxemburg

Conducerea clubului Ceahlăul Piatra Neamţ va testa un sistem electronic de acces pe stadion la meciul pe care reprezentativa României îl va disputa, pe 28 martie, în compania Luxemburgului, în preliminariile EURO 2008, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ovidiu Mihăilă, coordonatorul proiectului de securizare a anunţat că, astfel, conducerea clubului Ceahlăul vine în sprijinul combaterii huliganismului pe stadioane. Preşedintele de onoare al Ceahlăului, Gheorghe Ştefan, a declarat, la rîndul său, că sistemul de modernizare a accesului în stadion pentru meciurile oficiale nu va afecta foarte mult costurile biletelor. Potrivit oficialilor grupării din Piatra Neamţ, valoarea totală a investiţiilor făcute pentru modernizarea arenei este de 6 milioane de euro. Banii au fost folosiţi pentru instalaţia de nocturnă, teren sintetic, pereţii din exteriorul stadionului, securizarea stadionului, consolidarea tribunelor şi amplasarea scaunelor, tabela de marcaj, pista sintetică, pupitrele sectorului destinat ziariştilor şi vestiarele echipelor şi arbitrilor. “Altfel nu puteam ajunge la performanţa de a obţine categoria trei stele pentru arena noastră”, a mai spus Gheorghe Ştefan.

Trofee în memoria fostei atlete Maria Cioncan

Antrenorul fostei atlete Maria Cioncan, Ştefan Beregszaszy, va acorda cîte un trofeu personalizat cu numele sportivei decedate la 21 ianuarie, într-un accident rutier petrecut în Bulgaria, cîştigătoarelor probelor de 1.500 şi 800 de metri, la CN în sală. “Trofeele imită o coroană din crengi de măslin ca cea pe care Maria a primit-o pentru medalia de bronz pe care a cucerit-o în proba de 1.500 de metri la Jocurile Olimpice de la Atena 2004. La ediţia din 2006 a naţionalelor în sală Maria s-a impus atît la 800 de metri, cât şi la 1.500 de metri şi la fel s-ar fi întîmplat şi în acest an, însă Dumnezeu a vrut altfel”, a spus Beregszaszy. Campionatele Naţionale de atletism în sală se vor desfăşura de vineri pînă duminică, în sala de atletism a Complexului Sportiv “Lia Manoliu”. Tehnicianul a menţionat că va dona altor două atlete care vor obţine cele mai bune rezultate în probele rezervate junioarelor cîte o pereche de pantofi speciali cu cuie, noi, care au aparţinut Mariei Cioncan şi pe care sportiva nu a apucat să îi mai încalţe. Maria Cioncan, medaliată cu bronz în proba de 1.500 de metri la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, a murit, pe 21 ianuarie, după ce maşina pe care o conducea, o Skoda Fabia, s-a izbit de un copac de pe marginea şoselei dintre Sofia şi Plevna. Maria Cioncan se întorcea în România, împreună cu membrii staff-ului său tehnic, după un stagiu de pregătire efectuat în Grecia.